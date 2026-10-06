ETV Bharat / state

'नीतीश कुमार कह दें.. अपना कैंडिडेट वापस ले लूंगा', नीरज कुमार को प्रशांत किशोर की चुनौती

प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार को चुनौती दी ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में विधान परिषद चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है. प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है और सीधे-सीधे चुनौती दे डाली है. पीके ने कहा है कि अगर नीरज कुमार अपने नेता नीतीश कुमार को सामने लाकर अपने लिए बुलवा लें तो वह अपने उम्मीदवार वापस ले लेंगे.