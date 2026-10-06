'नीतीश कुमार कह दें.. अपना कैंडिडेट वापस ले लूंगा', नीरज कुमार को प्रशांत किशोर की चुनौती
प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार चुनौती दी है कि वह नीतीश कुमार से खुद को अधिकृत प्रत्याशी घोषित करवाकर दिखा दें. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : October 6, 2026 at 9:02 PM IST
पटना: बिहार में विधान परिषद चुनाव हो रहे हैं और चुनाव को लेकर राजनीतिक पारा सातवें आसमान पर है. प्रशांत किशोर ने नीरज कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है और सीधे-सीधे चुनौती दे डाली है. पीके ने कहा है कि अगर नीरज कुमार अपने नेता नीतीश कुमार को सामने लाकर अपने लिए बुलवा लें तो वह अपने उम्मीदवार वापस ले लेंगे.
नीतीश कुमार सामने आकर बयान दें
प्रशांत किशोर ने कहा कि नीरज कुमार दावा कर रहे हैं कि वह जनता दल यूनाइटेड के अधिकृत प्रत्याशी हैं. अगर वाकई नीरज कुमार नीतीश कुमार के अधिकृत प्रत्याशी हैं तो नीतीश कुमार उनके पक्ष में बयान दें. अगर ऐसा होता है तो वह अपना कैंडिडेट वापस ले लेंगे.
"नीतीश जी सामने आएकर कह दें कि नीरज कुमार उनके अधिकृत प्रत्याशी हैं. मैं जान जाऊंगा कि वह नीतीश कुमार और जदयू के अधिकृत प्रत्याशी हैं. अगर वह ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं उनके खिलाफ अपने प्रत्याशी को वापस ले लूंगा."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी
प्रशांत किशोर ने खेल बड़ा दांव
प्रशांत किशोर ने विधान परिषद चुनाव को लेकर एक मास्टर स्ट्रोक खेला है और नीरज कुमार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी है. पटना ग्रेजुएट स्नातक सीट को लेकर प्रशांत किशोर ने चुनौती देते हुए कहा कि जदयू नेता नीतीश कुमार कैमरे पर आकर नीरज कुमार के समर्थन में बोले दें तो हम पटना स्नातक सीट से अपने उम्मीदवार को वापस ले लेंगे.
अनुज के नामांकन में शामिल हुए प्रशांत
पटना ग्रेजुएट स्नातक सीट से जदयू नेता नीरज कुमार चौथी बार चुनाव के मैदान में है और उनके सामने प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता अनुज कुमार मैदान में हैं. अनुज कुमार को बाहुबली नेता अनंत सिंह का भी समर्थन मिल रहा है. प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी अनुज कुमार के नामांकन में भी शामिल हुए.
नीरज बिहार सरकार में रह चुके हैं मंत्री
नीरज कुमार जदयू के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं. वह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं और वर्तमान में निशांत से भी उनके नजदीकी रिश्ते हैं. जदयू नेता नीरज कुमार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 3 बार (2008, 2014 और 2020 में) विधान परिषद चुनाव जीत चुके हैं.
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