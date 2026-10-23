'फर्जी वोटर मतदान करने पहुंच रहे हैं.. अब तक कई पकड़े गए', RJD प्रत्याशी संजीव कुमार का सनसनीखेज आरोप
डॉक्टर संजीव ने कहा 5200 फर्जी वोटर का नाम कटवाया, अब तक 25 पटना में ही पकड़े गए हैं, फर्जी वोटर सचेत हो जाएं. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : October 23, 2026 at 2:24 PM IST
पटना : बिहार में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के 8 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है. मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से जारी है. पटना शिक्षक निर्वाचन की लड़ाई पटना में काफी रोचक होते जा रही है. भाजपा, जदयू और राजद के प्रत्याशी एक दूसरे पर आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं.
जायजा लेने पहुंचे RJD प्रत्याशी
इन सब के बीच पटना शिक्षक निर्वाचन से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार ने दोपहर 12 बजे के बाद राजवंशी नगर स्थित पटना के डीएवी स्कूल में बने मतदान केंद्र का भ्रमण किया. यहां शिक्षक निर्वाचन का एक बूथ है जहां 400 से अधिक मतदाता हैं.
25 फर्जी वोटर पकड़े गए
मतदान केंद्र का निरीक्षण करने के बाद राजद के प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार ने कहा कि वह फर्जी वोटर को ढूंढने निकले हुए हैं. अब तक 25 फर्जी वोटर पकड़े जा चुके हैं. यह सभी पटना में ही पकड़े गए हैं. उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में केवल शिक्षक निर्वाचन में ही उन्होंने 5200 फर्जी वोटर का नाम पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कटवाए हैं.
''सरकार के दबाव पर प्रशासन ने 1000 से 1200 फर्जी वोटर छोड़ दिए हैं. यही वोट देने जा रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं. फर्जी वोटरों से यही कहेंगे कि वोट देने मत जाइए, पकड़े जाएंगे तो जीवन बर्बाद होगा.''- डॉ संजीव कुमार, आरजेडी प्रत्याशी, पटना शिक्षक निर्वाचन
नवल किशोर यादव पर लगाया गंभीर आरोप
डॉ संजीव कुमार ने भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि तमाम फर्जी वोटर नवल किशोर यादव के हैं. पकड़े जाने के बाद वह थाना में फर्जी वोटर से मिलने भी नहीं जा रहे हैं. वह घूम-घूम सभी जगह मुआयना कर रहे हैं कि कहीं फर्जी वोटर तो नहीं आ रहे हैं. डॉ. संजीव का कहना है कि वह जहां भी जा रहे हैं शिक्षक मतदाता उन्हें ही वह समर्थन दे रहे हैं.
'एक्शन का रिएक्शन था'
डॉ संजीव कुमार के आवास पर देर रात पुलिस की हुई कार्रवाई के प्रश्न पर कहा कि उनके घर पर पुलिस का एक्शन नहीं हुआ. यह उनके एक्शन का रिएक्शन था जो उन्होंने फर्जी वोटर का नाम कटवाने के लिए एक्शन लिया था. एक्शन तो वह कर रहे हैं. नवल किशोर यादव 30 साल से शिक्षकों को गाली देकर के फर्जी वोटर के जरिए जीत रहे हैं जो इस बार नहीं होगा.
''तमाम शिक्षक अपने सम्मान के लिए हमारे साथ हैं. माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक हों, कॉलेज के शिक्षक हों या वित्त रहित शिक्षक हों, सभी हमारा समर्थन कर रहे हैं. इस बार शिक्षक गाली-बाज नेता को हटा देंगे.''- डॉ संजीव कुमार, आरजेडी प्रत्याशी, पटना शिक्षक निर्वाचन
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