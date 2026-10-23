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'फर्जी वोटर मतदान करने पहुंच रहे हैं.. अब तक कई पकड़े गए', RJD प्रत्याशी संजीव कुमार का सनसनीखेज आरोप

पटना : बिहार में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन के 8 सीटों पर एमएलसी चुनाव हो रहा है. मतदान की प्रक्रिया सुबह 8 बजे से जारी है. पटना शिक्षक निर्वाचन की लड़ाई पटना में काफी रोचक होते जा रही है. भाजपा, जदयू और राजद के प्रत्याशी एक दूसरे पर आपस में आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं.

इन सब के बीच पटना शिक्षक निर्वाचन से राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार ने दोपहर 12 बजे के बाद राजवंशी नगर स्थित पटना के डीएवी स्कूल में बने मतदान केंद्र का भ्रमण किया. यहां शिक्षक निर्वाचन का एक बूथ है जहां 400 से अधिक मतदाता हैं.

डॉ संजीव कुमार का बयान (ETV Bharat)

25 फर्जी वोटर पकड़े गए

मतदान केंद्र का निरीक्षण करने के बाद राजद के प्रत्याशी डॉ संजीव कुमार ने कहा कि वह फर्जी वोटर को ढूंढने निकले हुए हैं. अब तक 25 फर्जी वोटर पकड़े जा चुके हैं. यह सभी पटना में ही पकड़े गए हैं. उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में केवल शिक्षक निर्वाचन में ही उन्होंने 5200 फर्जी वोटर का नाम पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कटवाए हैं.

''सरकार के दबाव पर प्रशासन ने 1000 से 1200 फर्जी वोटर छोड़ दिए हैं. यही वोट देने जा रहे हैं तो पकड़े जा रहे हैं. फर्जी वोटरों से यही कहेंगे कि वोट देने मत जाइए, पकड़े जाएंगे तो जीवन बर्बाद होगा.''- डॉ संजीव कुमार, आरजेडी प्रत्याशी, पटना शिक्षक निर्वाचन

निरिक्षण करने पहुंचे राजद प्रत्याशी संजीव कुमार (ETV Bharat)

नवल किशोर यादव पर लगाया गंभीर आरोप

डॉ संजीव कुमार ने भाजपा प्रत्याशी नवल किशोर यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि तमाम फर्जी वोटर नवल किशोर यादव के हैं. पकड़े जाने के बाद वह थाना में फर्जी वोटर से मिलने भी नहीं जा रहे हैं. वह घूम-घूम सभी जगह मुआयना कर रहे हैं कि कहीं फर्जी वोटर तो नहीं आ रहे हैं. डॉ. संजीव का कहना है कि वह जहां भी जा रहे हैं शिक्षक मतदाता उन्हें ही वह समर्थन दे रहे हैं.