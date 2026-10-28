'कभी शिक्षक और स्नातक का चुनाव नहीं जीता; आज मिली जीत' बोले तेजस्वी- 'भाजपा के इशारों पर नाच रहा EC'
तेजस्वी यादव ने पटना शिक्षक निर्वाचन चुनाव में जीत पर खुशी जाहिर की हालाकि उन्होंने इस मौके पर भी चुनाव आयोग पर निशाना साधा.
Published : October 28, 2026 at 12:47 PM IST
पटना : पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में डॉ संजीव कुमार के चुनाव जीतने के बाद आरजेडी गदगद है. तेजस्वी यादव ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आज तक ग्रेजुएट और टीचर का चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन खुशी की बात है कि उनकी पार्टी एक सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रही. इस दौरान तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी हमला किया.
तेजस्वी यादव की झोली में एक एमएलसी सीट
तेजस्वी यादव ने वोट देने वाले अपने समर्थकों का आभार भी जताया और राज्यसरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं को नौकरियां नहीं मिल रही हैं. विश्वविद्यालयों और कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही है. जिन लोगों ने आरजेडी के पक्ष में अपना बहुमूल्य मत दिया उन्हें हम दिल से धन्यवाद देते हैं.
"नौकरियां नहीं मिल रही हैं, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पढ़ाई नहीं हो रही है. जिन लोगों ने RJD के पक्ष में मतदान किया है, हम उन्हें दिल से धन्यवाद देते हैं. हमने आज तक ग्रेजुएट और टीचर का चुनाव नहीं जीता था लेकिन आज खुशी की बात है कि हमारी एक सीट पर विजय हुई है. चुनाव आयोग में पारदर्शिता रहनी चाहिए... चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के इशारों पर नाच रहा है..."- तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता
बीजेपी का 30 साल पुराना किला ध्वस्त
बता दें कि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में आरजेडी के संजीव कुमार ने बीजेपी के 30 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया. इस सीट पर डॉ संजीव के सामने नवल किशोर यादव थे. इस बार वह जीत का छक्का लगाने की तैयारी करके आए थे लेकिन डॉ संजीव कुमार ने आरजेडी के टिकट से उनका विजय रथ रोक दिया और सालों पुराने गढ़ पर कब्जा जमा लिया.
बिहार के शिक्षकों की आकांक्षाओं और हितों की जीत है डॉ० संजीव कुमार जी की जीत: #RJD #Bihar https://t.co/tJhcY5HM8I— Rashtriya Janata Dal (@RJDforIndia) October 28, 2026
आधी रात को तेजस्वी यादव ने दर्ज किया विरोध
इस जीत से तेजस्वी यादव काफी खुश हैं. हांलाकि इस सीट पर जीत की घोषणा से पहले रातभर हंगामा चला. आधी रात को ही तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया लेकिन सुबह आते-आते तक डॉ संजीव कुमार की जीत घोषित हो चुकी थी. उन्हें चुनाव आयोग की तरफ से जीत का सर्टिफिकेट भी मिल चुका है.
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