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'कभी शिक्षक और स्नातक का चुनाव नहीं जीता; आज मिली जीत' बोले तेजस्वी- 'भाजपा के इशारों पर नाच रहा EC'

तेजस्वी यादव ( ETV Bharat )

पटना : पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में डॉ संजीव कुमार के चुनाव जीतने के बाद आरजेडी गदगद है. तेजस्वी यादव ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी आज तक ग्रेजुएट और टीचर का चुनाव नहीं जीती थी, लेकिन खुशी की बात है कि उनकी पार्टी एक सीट पर कब्जा जमाने में कामयाब रही. इस दौरान तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी हमला किया.

तेजस्वी यादव की झोली में एक एमएलसी सीट