जेडीयू MLC प्रत्याशी नीरज कुमार की तबीयत बिगड़ी, पटना मेदांता के ICU में भर्ती
JDU प्रत्याशी नीरज कुमार को दिल का दौरा पड़ने के बाद पटना के मेदांता अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया है. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : October 20, 2026 at 9:38 AM IST
नालंदा: पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के एमएलसी प्रत्याशी नीरज कुमार की अचानक तबीयत बिगड़ गई है. कल दोपहर सिवान जिले में पूजा के दौरान उन्हें कार्डियक अटैक आया, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में पटना लाया गया और देर शाम मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया.
आईसीयू में 24 घंटे निगरानी
फिलहाल नीरज कुमार मेदांता अस्पताल के आईसीयू में डॉक्टरों की 24 घंटे निगरानी में इलाज करा रहे हैं. अस्पताल प्रशासन ने बताया कि उनकी हालत पर नजर रखी जा रही है और इलाज जारी है. डॉक्टरों की ओर से उनकी तबीयत को लेकर कोई विस्तृत अपडेट जारी नहीं किया गया है. वे पहले से हार्ट के मरीज बताए जाते हैं.
चुनाव से ठीक पहले स्वास्थ्य संकट
आगामी 23 अक्टूबर को बिहार की आठ सीटों पर होने वाले एमएलसी चुनाव से महज 72 घंटे पहले यह घटना हुई है. इस बार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र सबसे चर्चित सीटों में से एक है, जहां नीरज कुमार जदयू के आधिकारिक प्रत्याशी हैं.
अनंत सिंह का विरोध और जनसुराज समर्थन
मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह के समर्थन में रोड शो और प्रचार कर रहे हैं. वे मतदाताओं से अनुज कुमार के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं, जिससे सियासी सरगर्मी बढ़ गई है. दोनों पक्षों के बीच जुबानी जंग तेज हो चुकी है और कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं.
अनंत सिंह का रुख साफ
पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने दो बार बैठक कर अनंत सिंह को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. उन्होंने कहा कि यह पार्टी का चुनाव नहीं है. वे नीतीश कुमार के साथ पहले भी खड़े थे और आज भी हैं, लेकिन नीरज कुमार द्वारा किए गए धोखे के खिलाफ हैं. उनका दावा है कि इस बार नीरज का जमानत जब्त हो जाएगा और उनके समर्थित प्रत्याशी जीतेंगे. उन्होंने नीतीश कुमार के लिए नौ कुर्बानियां देने का भी जिक्र किया.
एनडीए का जोरदार प्रचार
इस बीच एनडीए की ओर से नीरज कुमार के समर्थन में ताबड़तोड़ जनसभाएं हो रही हैं. युवा चेहरे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार उनके पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व फिलहाल इन मुद्दों पर खामोशी साधे हुए है. सूत्रों के अनुसार चुनाव के बाद इस मामले में आगे कोई कार्रवाई भी हो सकती है. फिलहाल नीरज कुमार का इलाज जारी है और चुनावी सरगर्मी दोनों तरफ बनी हुई है.
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