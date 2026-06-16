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बिहार में विधान परिषद की 8 सीटें होंगी खाली, जीत के लिए उम्मीदवारों ने झोंकी ताकत

कई सीटों पर उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं. कई उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी है.

BIHAR VIDHAN PARISHAD CHUNAV
बिहार विधान परिषद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 16, 2026 at 2:35 PM IST

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पटना: बिहार उच्च सदन विधान परिषद की आठ सीटों पर इसी साल चुनाव होने है. अभी हाल में विधायकों के माध्यम से विधान परिषद के 10 सीटों पर चुनाव कराए गए हैं, लेकिन इस साल शिक्षक और स्नातक वोटरों के माध्यम से चुने जाने वाले 8 सीट खाली हो रहे हैं. इसके लिए पिछले साल ही चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट जारी कर दी थी.

उम्मीदवार लगा रहे ताकत: कई सीटों पर उम्मीदवार चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं. कई उम्मीदवारों की प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है. जीत को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं. हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिष्ठा सम्राट चौधरी की भी दांव पर लगी हुई है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

चुनाव बनेगा दिलचस्प: बिहार के उच्च सदन यानि बिहार विधान परिषद में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के आठ विधान सभा सीटों पर चुनाव होना है. इसकी तैयारी जोर-जोर से चल रही है. चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट भी जारी कर दिया है. स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में स्नातक किए हुए उम्मीदवार ही वोट डाल सकेंगे, जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में माध्यमिक स्तर से ऊपर के शिक्षक ही वोटर हैं. सभी 8 सीट इस साल नवंबर में खाली हो जाएंगे. चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की घोषणा के बाद प्रचार में और तेजी आएगी.

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हर स्तर पर चल रही तैयारी (ETV Bharat)

शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो 8 सीटें खाली हो रही है उनमें:-

विधान पार्षदनिर्वाचन क्षेत्र
नीरज कुमारपटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
बंशीधर बृजवासीतिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
सर्वेश कुमारदरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
डॉक्टर एन के यादवकोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
नवल किशोर यादवपटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
आफाक अहमद सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
संजय कुमार सिंहतिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
मदन मोहन झादरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

तिरहुत स्नातक में अधिक वोटर: चुनाव आयोग की तरफ से जारी वोटर लिस्ट के अनुसार सबसे अधिक तिरहुत स्नातक निर्वाचित क्षेत्र में वोटर है जबकि सबसे कम पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर हैं.जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार यहां से चुनाव लड़ रहे हैं. नीरज कुमार के अनुसार पिछली बार 118000 स्नातक वोटर थे लेकिन इस बार कम संख्या में स्नातक वोटर बने हैं इसलिए संख्या घटी है.

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र वोटर की संख्या
तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 1.35 लाख वोटर
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 1.34 लाख वोटर
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 88.11 हजार वोटर
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र1. 27 लाख वोटर
कुल 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र4,84,943 वोटर

जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो सबसे अधिक वोटर पटना में है.

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रवोटर की संख्या
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र16689 वोटर
सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र10800 वोटर
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 9204 वोटर
दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र 8967 वोटर
कुल 4 क्षक निर्वाचन क्षेत्र 45660 वोटर

सिटिंग पार्षदों ने झोंकी ताकत: चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सीटिंग पार्षदों ने चुनाव प्रचार भी जोर-जोर से शुरू कर दिया है. कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है. मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार एक बार फिर से पूरी ताकत लगा रहे हैं. पिछली बार राजद के तरफ से आजाद गांधी नीरज के खिलाफ चुनाव लड़े थे. इस बार आजाद गांधी बीजेपी में शामिल हो गए हैं. इसका लाभ नीरज कुमार को मिल सकता है.

बढ़ सकती है नीरज कुमार की मुश्किलें: हालांकि कई बागी उम्मीदवार नीरज कुमार की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं. साथ ही अनंत सिंह भी यदि कोई मुश्किल खड़ी करें तो उससे परेशानी हो सकती है.वहीं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में नवल किशोर यादव फिर से अपनी ताकत दिखाने की तैयारी में है लगातार शिक्षकों के संपर्क में है.

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नीरज कुमार (ETV Bharat)

तिरहुत स्नातक में दिलचस्प लड़ाई: तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई इस बार भी दिलचस्प हो सकती है. पिछली बार देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद हुए उपचुनाव में जदयू के अभिषेक झा चुनाव हार गए थे. शिक्षक नेता वंशीधर बृजवासी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर उन्हें हराया था. इस बार भी अभिषेक झा जदयू के टिकट पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. अभिषेक झा का दावा है कि इस बार उनकी जीत पक्की है.

तीसरी बार चुनाव मैदान में संजय कुमार: दूसरी ओर तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सीपीआई के संजय कुमार सिंह तीसरी बार चुनाव मैदान में होंगे. वे जोर-शोर से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं. बीजेपी ने अभी तक यहां से अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है ऐसे कई दावेदार हैं. संजय कुमार सिंह का दावा है कि उन्होंने शिक्षकों के लिए बहुत काम किया है जो भी वादा करते हैं उसे पूरी ताकत से पूरा करवाते हैं.

मैदान में मदन मोहन झा: दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की लड़ाई भी इस बार दिलचस्प है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा पिछली बार जदयू के दिलीप चौधरी को चुनाव हराकर जीते थे. मदन मोहन झा इस बार भी जोश के साथ तैयारी में जुटे हैं. वहीं दिलीप चौधरी को इस बार टिकट मिलेगी या नहीं यह देखना होगा.

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मदन मोहन झा (ETV Bharat)

आनंद पुष्कर के चुनाव लड़ने की संभावना: सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में हुए उपचुनाव में आफाक अहमद को जीत मिली थी जिसे जन सुराज ने समर्थन किया था. लेफ्ट के केदार पांडे यहां से लगातार चुनाव जीतते रहे उनके निधन के बाद इस सीट पर उनके बेटे ने चुनाव लड़ा था लेकिन चुनाव हार गए. बाद में केदार पांडे का बेटा आनंद पुष्कर जदयू में शामिल हो गए. इस बार भी यहां से चुनाव लड़ने की संभावना है.

पूरी ताकत लगाएगा एनडीए: नीतीश कुमार के खास और विधान परिषद में सत्ता पक्ष के मुख्य सचेतक संजय गांधी का कहना है तैयारी तो चल ही रही है. इस बार एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा. एक बार सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी. एनडीए पूरी ताकत लगा देगा.

"हमारी तैयारी चल ही रही है. इस बार एनडीए सभी सीटों पर जीत हासिल करेगा. एक बार सभी उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो जाएगी. एनडीए पूरी ताकत लगा देगा." संजय गांधी, मुख्य सचेतक विधान परिषद.

महागठबंधन की जीत तय: वहीं दूसरी ओर राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि स्नातक और शिक्षकों में इस बार काफी नाराजगी है. सभी आठों सीट पर महागठबंधन और राजद की ही जीत होगी. क्योंकि सरकार ने स्नातक के साथ नौकरी रोजगार में खेल किया है. शिक्षकों के साथ भी सरकार खेल कर रही है दोनों में काफी नाराजगी है.

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नेता अपनी तरह से कर रहे चुनाव प्रचार (ETV Bharat)

"सरकार ने स्नातकों के साथ नौकरी-रोजगार में खेल किया है. शिक्षकों के साथ भी सरकार खेल कर रही है. दोनों में काफी नाराजगी है. इस बार महागठबंधन और राजद की जीत होगी." एजाज अहमद, प्रवक्ता आरजेडी.

मैनेज कर पाने पर जीत निर्भर: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव काफी हद तक इस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना मैनेज कर सकता है. क्योंकि उम्मीदवारों की संख्या सीमित होती है, सभी पढ़े-लिखे उम्मीदवार होते हैं. कई बार उम्मीदवारों के तरफ से पहल करके वोटर बनाया जाता है जिसका लाभ उन्हें मिलता है.

"वोटर बनाने के बाद जो उम्मीदवार और दल वोटरों को मतदान केंद्र तक खींच कर लाते हैं उन्हें सफलता मिलने के चांस अधिक होती है."- प्रोफेसर रणधीर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ


बिहार विधान परिषद 75 सदस्यों में अभी NDA के 49 और महागठबंधन के 19 सदस्य हैं. इसके अलावा 07 निर्दलीय सदस्य भी हैं. इसमें से अधिकांश सत्ता पक्ष का समर्थन करते हैं
NDA की सदस्य संख्या
भाजपा -26
जदयू - 20
हम -01

वहीं विपक्ष की सदस्य संख्या
राजद -15
कांग्रेस- 02
सीपीआई -01
माले - 01
आरएलजेपी-01
रालोसपा- 01
निर्दलीय - 07

निर्विरोध जीत: विधान परिषद के 10 सीटों पर अभी हाल ही में चुनाव संपन्न हुए है. यह चुनाव विधायकों द्वारा होने थे. हालांकि 10 सीट पर 10 उम्मीदवार होने के कारण विधायकों को वोट डालने का मौका नहीं मिला यानी चुनाव नहीं हुआ. सभी निर्विरोध जीत गए हैं. उससे पहले भोजपुर, बक्सर स्थानीय निकाय चुनाव में जदयू को बड़ा झटका लगा है.

विपक्षी खेमा में उत्साह: राधा चरण शाह के विधायक बनने के बाद हुए उपचुनाव में आरजेडी को जीत मिली है. ऐसे में विपक्षी खेमा उत्साहित है. इसलिए राजनीतिक विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि विधान परिषद के आठ सीट जो शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भरे जाएंगे इस बार लड़ाई दिलचस्प होगी.

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