बिहार MLC चुनाव की सरगर्मी के बीच पटना पहुंते नितिन नबीन, BJP उम्मीदवारों के साथ बड़ी बैठक
बिहार MLC चुनाव की सरगर्मी के बीच नितिन नबीन पटना पहुंचे. BJP कार्यालयों में अपने उम्मीदवारों के साथ बड़ी बैठक करेंगे. रिपोर्ट-कुंदन कुमार
Published : October 6, 2026 at 11:39 AM IST
पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पटना पहुंचे. नितिन नबीन बीजेपी कोटे के जितने भी एमएलसी उम्मीदवार हैं, सभी के साथ भाजपा कार्यालय में बैठक करेंगे. खबर यह भी आ रही है कि संगठन के विस्तार आदि को लेकर भी बैठक करेंगे. इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे.
संगठनात्मक बदलाव
बिहार में संगठन का दायित्व कई नए लोगों को भी दिया गया है. बीजेपी के बिहार प्रभारी भी बदले हैं. चर्चा यह भी है कि कई प्रकोष्ठों में बदलाव किया जाना है. उसके साथ-साथ सेवा संकल्प का जो कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, उसकी भी समीक्षा करेंगे. लेकिन, सबसे अहम वर्तमान में बीजेपी के लिए एमएलसी चुनाव है.
एनडीए के उम्मीदवारों की स्थिति
बता दें कि एनडीए की ओर से 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिनमें 4 पर बीजेपी और चार सीटों पर जदयू के कैंडिडेट हैं. निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो स्नातक सीट में बीजेपी के कैंडिडेट दरभंगा से सर्वेश कुमार और कोसी स्नातक से एनके यादव उम्मीदवार हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पटना से नवल किशोर यादव, तिरहुत शिक्षक से डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह उम्मीदवार हैं.
आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री @sanjay_saraogi जी ने दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के NDA प्रत्याशी डॉ. घनश्याम राय जी एवं श्री सर्वेश कुमार जी की नामांकन सभा-सह-आशीर्वाद कार्यक्रम में सम्मिलित होकर प्रचंड जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दीं एवं सभा को संबोधित करते हुए NDA प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस अवसर पर जदयू के माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद श्री @SanjayJhaBihar जी, दरभंगा सांसद श्री @gopaljeebjp जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती @DharmshilaBJP12 जी, मधुबनी सांसद @ashokyadavmp जी, माननीय मंत्री श्री रामचंद्र प्रसाद जी, श्री मदन सहनी जी एवं श्रीमती शीला मंडल जी सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। #NDA4Bihar— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 5, 2026
जदयू उम्मीदवारों का चुनावी गणित
इसके अलावा जदयू से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पटना से नीरज कुमार, तिरहुत से अभिषेक झा उम्मीदवार हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा से डॉ. घनश्याम राय और सारण से आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया गया है.
आज पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए समर्थित जद (यू) प्रत्याशी श्री @neerajkumarmlc जी एवं पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी श्री नवल किशोर यादव जी ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस अवसर पर माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री @Nishantjdu81 जी उपस्थित रहे। उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को बधाई दी। जद (यू) को पूर्ण विश्वास है कि सम्मानित मतदाता आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी के ऐतिहासिक कार्यों एवं विकसित बिहार के संकल्पों के पक्ष में मतदान कर दोनों एनडीए प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयी बनाएंगे। इस अवसर पर माननीया मंत्री श्रीमती @LeshiSingh जी, माननीय मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, जद (यू) के माननीय विधायक श्री @ShyamRajakBihar जी, श्रीमती मनोरमा देवी जी, माननीय सांसद श्री @MpNalanda जी तथा विधान परिषद में पार्टी के मुख्य सचेतक श्री संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान पार्षद श्रीमती रीना यादव जी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। #Bihar #MLCElections #JDU #JanataDalUnited— Janata Dal (United) (@Jduonline) October 5, 2026
एनडीए में आंतरिक विवाद
हालांकि एनडीए में अनंत सिंह के कारण विवाद खड़ा हो गया है. अनंत सिंह पटना स्नातक क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं. अनंत सिंह ने जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह का खुलेआम समर्थन किया है. ऐसे में एनडीए के तमाम नेता सिचुएशन को हैंडल करने में जुटे हैं.
विवाद सुलझाने की रणनीति
सोमवार की शाम पटना में नीतीश कुमार समेत तमाम जदयू के नेताओं की बैठक हुई. अब मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने कैंडिडेट के साथ बैठक करेंगे. चर्चा है कि अनंत सिंह को मनाने की तैयारी चल रही है.
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