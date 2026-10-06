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बिहार MLC चुनाव की सरगर्मी के बीच पटना पहुंते नितिन नबीन, BJP उम्मीदवारों के साथ बड़ी बैठक

बिहार MLC चुनाव की सरगर्मी के बीच नितिन नबीन पटना पहुंचे. BJP कार्यालयों में अपने उम्मीदवारों के साथ बड़ी बैठक करेंगे. रिपोर्ट-कुंदन कुमार

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पटना एयरपोर्ट पर नितिन नबीन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 6, 2026 at 11:39 AM IST

3 Min Read
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पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. इसी कड़ी में मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पटना पहुंचे. नितिन नबीन बीजेपी कोटे के जितने भी एमएलसी उम्मीदवार हैं, सभी के साथ भाजपा कार्यालय में बैठक करेंगे. खबर यह भी आ रही है कि संगठन के विस्तार आदि को लेकर भी बैठक करेंगे. इस बैठक में राज्य कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहेंगे.

संगठनात्मक बदलाव

बिहार में संगठन का दायित्व कई नए लोगों को भी दिया गया है. बीजेपी के बिहार प्रभारी भी बदले हैं. चर्चा यह भी है कि कई प्रकोष्ठों में बदलाव किया जाना है. उसके साथ-साथ सेवा संकल्प का जो कार्यक्रम पूरे बिहार में चल रहा है, उसकी भी समीक्षा करेंगे. लेकिन, सबसे अहम वर्तमान में बीजेपी के लिए एमएलसी चुनाव है.

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पटना एयरपोर्ट पर नितिन नबीन (ETV Bharat)

एनडीए के उम्मीदवारों की स्थिति

बता दें कि एनडीए की ओर से 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे गए हैं, जिनमें 4 पर बीजेपी और चार सीटों पर जदयू के कैंडिडेट हैं. निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो स्नातक सीट में बीजेपी के कैंडिडेट दरभंगा से सर्वेश कुमार और कोसी स्नातक से एनके यादव उम्मीदवार हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पटना से नवल किशोर यादव, तिरहुत शिक्षक से डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह उम्मीदवार हैं.

जदयू उम्मीदवारों का चुनावी गणित

इसके अलावा जदयू से स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पटना से नीरज कुमार, तिरहुत से अभिषेक झा उम्मीदवार हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दरभंगा से डॉ. घनश्याम राय और सारण से आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया गया है.

एनडीए में आंतरिक विवाद

हालांकि एनडीए में अनंत सिंह के कारण विवाद खड़ा हो गया है. अनंत सिंह पटना स्नातक क्षेत्र से जदयू के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं. अनंत सिंह ने जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह का खुलेआम समर्थन किया है. ऐसे में एनडीए के तमाम नेता सिचुएशन को हैंडल करने में जुटे हैं.

विवाद सुलझाने की रणनीति

सोमवार की शाम पटना में नीतीश कुमार समेत तमाम जदयू के नेताओं की बैठक हुई. अब मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अपने कैंडिडेट के साथ बैठक करेंगे. चर्चा है कि अनंत सिंह को मनाने की तैयारी चल रही है.

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