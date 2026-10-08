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आज शाम तक NDA के सभी विधायक और सांसद पहुंच रहे हैं पटना, जानें क्या है पूरा मामला?

सीएम सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को चुनाव होना है. नॉमिनेशन की समाप्ति के बाद नामांकन वापसी का अंतिम दिन 9 अक्टूबर है. इसी बीच 9 अक्टूबर को एनडीए ने बड़ी बैठक बुला ली है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी. जिसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे.

सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को बुलाया गया