आज शाम तक NDA के सभी विधायक और सांसद पहुंच रहे हैं पटना, जानें क्या है पूरा मामला?
एमएलसी चुनाव को लेकर 9 अक्टूबर को एनडीए के विधायकों और सांसदों की बैठक होनी है. इसमें आगे की रणनीति बनेगी. रिपोर्ट- अविनाश.
Published : October 8, 2026 at 2:57 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर 23 अक्टूबर को चुनाव होना है. नॉमिनेशन की समाप्ति के बाद नामांकन वापसी का अंतिम दिन 9 अक्टूबर है. इसी बीच 9 अक्टूबर को एनडीए ने बड़ी बैठक बुला ली है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी. जिसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे.
सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को बुलाया गया
मुख्यमंत्री आवास लोक सेवक में यह बैठक होगी. नीतीश कुमार के खास और विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के मुख्य सचेतक संजय गांधी का कहना है कि सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सांसदों को इस बैठक में बुलाया गया है. एमएलसी चुनाव को लेकर यह बैठक की जाएगी.
अनंत सिंह के मामले पर साधी चुप्पी
क्या अनंत सिंह को भी इस बैठक में बुलाया जाएगा? इस सवाल पर संजय गांधी का कहना है कि यह तो प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ही सबको बुलाया जा रहा है, वही इस मामले में बताएंगे. एमएलसी चुनाव में एनडीए की क्या स्थिति है? इस पर संजय गांधी का कहना है कि बहुत बेहतर स्थिति है.
''हम लोग सभी आठों सीट जीतने वाले हैं. विधायकों और सांसदों को पटना आने के लिए कहा गया है. आज शाम से लेकर कल सुबह तक सभी सांसद विधायक पटना पहुंच जाएंगे.''- संजय गांधी, मुख्य सचेतक सत्ता रूढ़ दल, विधान परिषद
चूंकि इस बैठक में एनडीए के तमाम दिग्गज नेताओं को बुलाया गया है. ऐसे में सबकी नजर इसपर रहेगी कि क्या केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी इस बैठक में शामिल होंगे? साथ ही मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह भी आते हैं या नहीं?
BJP-JDU के 4-4 उम्मीदवार मैदान में
दरअसल, बिहार में चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण में एमएलसी का चुनाव हो रहा है, तो वहीं चार स्नातक पटना, तिरहुत, कोसी और दरभंगा में चुनाव हो रहा है. जदयू के चार और बीजेपी के चार उम्मीदवार इस चुनाव में लड़ रहे हैं. कुछ जगह बागी उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में आ गए हैं. वैसे नेताओं को 9 अक्टूबर तक नाम वापस लेने के लिए कहा गया है.
ताकत दिखाने की कोशिश!
बिहार में एनडीए के 201 विधायक हैं. ऐसे में इस बैठक के माध्यम से एनडीए विधायकों की ताकत का इस्तेमाल एमएलसी चुनाव में होगा. वहीं सांसदों को भी चुनाव प्रचार में जिम्मेदारी दी जाएगी. कुल मिलाकर एनडीए एकजुटता के साथ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश इस बैठक से करने वाला है.
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