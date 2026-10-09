सम्राट चौधरी की बड़ी बैठक, सवाल- क्या NDA में सबकुछ ऑल इज वेल हो जाएगा?
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एनडीए के विधायकों और सांसदों के साथ आज बैठक करेंगे. इस पर सबकी निगाह टिकी हुई है.
Published : October 9, 2026 at 2:04 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोक सेवक आवास में यह बैठक करेंगे. सभी विधायकों सांसदों को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. बैठक में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे.
समय पर सभी को आने का दिया गया निर्देश
जेडीयू के पूर्व मंत्री और विधायक महेश्वर हजारी का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास पर आने के लिए सभी को कहा गया है. बिहार में एनडीए के 201 विधायक हैं और 30 सांसद हैं, जबकि 50 से अधिक विधान पार्षद भी हैं.
सवाल- क्या मान जाएंगे बागी?
विधान परिषद चुनाव में जेडीयू और बीजेपी के ही उम्मीदवार हैं. हालांकि कई जगह बागी उम्मीदवार ने भी नॉमिनेशन कर दिया है. जिसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा ने सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नॉमिनेशन किया है. पटना स्नातक में जदयू के विधायक अनंत सिंह ही नीरज कुमार का विरोध कर जनसुराज के उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं. आज की बैठक में ऐसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी. एनडीए की एकजुटता पर भी जोर होगा.
BJP-JDU के 4-4 उम्मीदवार मैदान में
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के नवल किशोर यादव चुनाव लड़ रहे हैं तो वहीं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के नरेंद्र कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं. दरभंगा स्नातक से बीजेपी के सर्वेश कुमार और कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी के डॉक्टर एनके यादव चुनाव लड़ रहे हैं. जबकि जेडीयू की ओर से पटना स्नातक से नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक से अभिषेक झा, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पुष्कर आनंद और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से दिनेश राय चुनाव लड़ रहे हैं.
कहां कितने मतदाता?
विधान परिषद के 8 सीटों के लिए 5,32,847 मतदाता वोट डालेंगे. चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदाताओं की संख्या जारी की गई है उसमें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 4 सीटों के लिए कुल 40253 मतदाता वोट डालेंगे, जिसमें 3677 पुरुष और 9573 महिला वोटर हैं, जबकि तीन थर्ड जेंडर हैं. जबकि चारों स्नातक सीटों के लिए 4,92,594 मतदाता वोट डालेंगे. जिसमें 3,55,22 पुरुष और एक 1,37,38 महिला वोटर हैं जबकि 34 थर्ड जेंडर हैं.
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बात करें तो तिरहुत में सबसे अधिक 143988 वोटर हैं. उसके बाद कोसी में, दरभंगा में और फिर सबसे कम पटना में मतदाता हैं. जबकि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक पटना में 11719, उसके बाद सारण में 10748, दरभंगा में 9026 और तिरहुत में सबसे कम 8760 वोटर हैं.
23 को चुनाव.. 27 को नतीजे
विधान परिषद के 8 सीट पर 23 अक्टूबर को चुनाव होना है और आज नामांकन वापसी का अंतिम दिन है. एनडीए उम्मीदवारों के खिलाफ बागी उम्मीदवारों को नामांकन वापस लेने का निर्देश दिया गया है. चुनाव का रिजल्ट 27 अक्टूबर को जारी होगा. आज की बैठक एनडीए की महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि चुनाव को लेकर रणनीति तैयार होगी और विधायकों के साथ सांसदों को जिम्मेदारी दी जाएगी.
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