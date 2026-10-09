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सम्राट चौधरी की बड़ी बैठक, सवाल- क्या NDA में सबकुछ ऑल इज वेल हो जाएगा?

एनडीए की अहम बैठक ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 8 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक होने जा रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लोक सेवक आवास में यह बैठक करेंगे. सभी विधायकों सांसदों को इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया गया है. बैठक में एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे.

समय पर सभी को आने का दिया गया निर्देश