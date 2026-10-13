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नीतीश..नीतीश..नीतीश! MLC प्रत्याशी नीरज के लिए सभी NDA नेताओं ने सुशासन के नाम पर मांगे वोट

नवादा में एनडीए नेताओं का जुटान ( ETV Bharat )

नवादा: बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी नीरज कुमार के समर्थन में मंगलवार को नवादा में एनडीए के तमाम नेता एकजुट हुए. एनडीए की ओर से इस कार्यक्रम में जदयू, बीजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता शामिल हुए. नीरज कुमार के समर्थन में यह प्रचार पूरी तरह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर केंद्रित रहा. आयोजित जनसभा में सभी शीर्ष नेताओं ने सिर्फ नीतीश कुमार के सुशासन और किए गए विकास कार्यों का हवाला देकर मतदाताओं से नीरज कुमार के समर्थन में वोट मांगे. नेताओं ने कहा कि, "बिहार का विकास सिर्फ नीतीश कुमार के मजबूत नेतृत्व में ही संभव है."

नीरज ने नीतीश कुमार को किया याद