नीतीश..नीतीश..नीतीश! MLC प्रत्याशी नीरज के लिए सभी NDA नेताओं ने सुशासन के नाम पर मांगे वोट
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी नीरज कुमार के लिए एनडीए नेताओं ने नीतीश कुमार के काम पर वोट मांगे. रिपोर्ट-सोनू कुमार
Published : October 13, 2026 at 5:21 PM IST
नवादा: बिहार एमएलसी चुनाव को लेकर पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी नीरज कुमार के समर्थन में मंगलवार को नवादा में एनडीए के तमाम नेता एकजुट हुए. एनडीए की ओर से इस कार्यक्रम में जदयू, बीजेपी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता शामिल हुए. नीरज कुमार के समर्थन में यह प्रचार पूरी तरह पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर केंद्रित रहा. आयोजित जनसभा में सभी शीर्ष नेताओं ने सिर्फ नीतीश कुमार के सुशासन और किए गए विकास कार्यों का हवाला देकर मतदाताओं से नीरज कुमार के समर्थन में वोट मांगे. नेताओं ने कहा कि, "बिहार का विकास सिर्फ नीतीश कुमार के मजबूत नेतृत्व में ही संभव है."
नीरज ने नीतीश कुमार को किया याद
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार ने नीतीश कुमार के काम का विशेष रूप से जिक्र किया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की नीतियों के कारण बिहार के हर वर्ग के लोगों का विकास हो रहा है. नीरज कुमार ने बिना नाम लिए मोकामा विधायक अनंत सिंह पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "उनके पास बाहुबल नहीं, बल्कि नीतीश कुमार के सिद्धांतों पर चलने वाले कार्यकर्ताओं का बल है." इसी ताकत और नीतीश कुमार के काम के दम पर वे चुनाव जीतेंगे.
स्वास्थ्य मंत्री ने पिता के कार्यों को सराहा
प्रचार-प्रसार के लिए पहली बार नवादा पहुंचे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों के नाम पर वोट मांगा. उन्होंने कहा कि, "बिहार की देवतुल्य जनता ने हमेशा पिता नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत किया है." निशांत कुमार ने नवादा के वोटरों से उम्मीद जताई कि वे नीतीश कुमार के ऐतिहासिक विकास को ध्यान में रखते हुए एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार को मतदान करेंगे.
नीतीश राज का कंप्यूटर युग
जनता दल (यू) के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पहले लालू-राबड़ी शासनकाल पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि पहले के बिहार में चरवाहा विद्यालय की दुर्दशा की चर्चा होती थी, लेकिन जब से नीतीश कुमार ने कमान संभाली है, तब से शिक्षा और तकनीकी विकास को बढ़ावा मिला है. आज नीतीश कुमार की दूरदर्शिता के कारण बिहार कंप्यूटर शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने लोगों से अपील की कि, "विकास की इस गति को रुकने नहीं देना है."
नीतीश कुमार साल के 12 महीने सेवा की
नवादा के हिसुआ विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना की. उन्होंने जनसुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का नाम लिए बिना तंज कसा. उन्होंने कहा कि, "नीतीश कुमार साल के 12 महीने जनता की सेवा और विकास के लिए काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों को सिर्फ चुनाव के समय वोटरों की याद आती है." उन्होंने वोटरों से अपील की कि वे बिहार के विकास और नीतीश कुमार की नीतियों को मजबूत करने के लिए मतदान करें.
जदयू के भीतर राजनीतिक खींचतान
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एक तरफ पूरा एनडीए नीतीश कुमार के नाम पर एकजुट है, वहीं दूसरी तरफ जदयू के भीतर की राजनीतिक खींचतान जारी है. मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह नीतीश कुमार के प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ हैं. वे जनसुराज उम्मीदवार अनुज सिंह के समर्थन में खुलकर बैटिंग कर रहे हैं. अनंत सिंह सड़कों पर रोड शो कर रहे हैं, जिससे मुकाबला दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण मोड़ पर पहुंच गया है.
अंतिम दौर में नीतीश के सुशासन की साख
नवादा में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में दोनों पक्षों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. नवादा की बड़ी जनसभा को एनडीए ने नीतीश कुमार के नाम पर एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में पेश किया है. इस चुनाव प्रचार में एनडीए की ओर से उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, बिहार स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश, समेत विधायक और स्थानीय नेताओं ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट मांगे.
ये भी पढ़ें: