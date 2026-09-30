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Explainer: बागी बनेंगे अनंत सिंह या नीतीश कुमार की सुनेंगे? भूमिहार वोट के सामने नीरज के छूट रहे पसीने

अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच खटपट से जेडीयू परेशान है. नीतीश कुमार भी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं. रिपोर्ट- अविनाश कुमार

ANANT SINGH
अनंत सिंह की जेडीयू से बगावत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 30, 2026 at 8:20 PM IST

9 Min Read
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पटना: बिहार विधान परिषद का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जनता दल यूनाइटेड के अंदर का विवाद सतह पर आ गया है. मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार की जगह प्रशांत किशोर के प्रत्याशी अनुज सिंह का खुलेआम समर्थन कर दिया है. चुनाव प्रचार करने की भी घोषणा की है. हालांकि मनाने की बहुत कोशिश हुई लेकिन वह नहीं माने. चर्चा है कि नीतीश कुमार 'छोटे सरकार' के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं.

अनुज के साथ अनंत, नीरज की बढ़ी मुसीबत
जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह 1 अक्टूबर को नॉमिनेशन करेंगे. इस दौरान जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी मौजूद रहेंगे. उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कर दिया है कि उसके बाद अनुज के लिए सभी 26 विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करेंगे और नीरज कुमार का विरोध करेंगे.

अनंत सिंह पर नीतीश कुमार कब लेंगे एक्शन? (ETV Bharat)

नीतीश और निशांत को भी खबर
जेडीयू में अनंत सिंह को मनाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को पूरे मामले की जानकारी दी गई है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को भी इस मामले में लगाया गया है. राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी कह रहे हैं कि पार्टी के संज्ञान में है. प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी कह रहे हैं कि पार्टी के फैसले से कोई बाहर नहीं जाएगा लेकिन इन सब का कोई असर अनंत सिंह पर नहीं पड़ नहीं रहा है.

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नीतीश कुमार के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

'समय रहते सब ठीक हो जाएगा'
वैसे पूरी पार्टी नीरज कुमार के साथ खड़ी है. अनंत सिंह को मनाने के लिए पिछले दिनों जेडीयू कार्यालय में एक बैठक भी हुई थी, जिसमें अनंत सिंह भी शामिल हुए थे लेकिन उसके बाद भी अनंत सिंह नहीं माने. विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और तीनों जिलों के जनप्रतिनिधि भी उस बैठक में शामिल हुए थे. डिप्टी सीएम विजय चौधरी कहते हैं कि सही समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा.

"जिस बात की चर्चा आप कर रहे हैं, वह पार्टी के संज्ञान में है. हम उम्मीद रखते हैं कि समय रहते उसका भी निदान हो जाएगा."- विजय कुमार चौधरी, उप-मुख्यमंत्री, बिहार

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जेडीयू विधायक अनंत सिंह (ETV Bharat)

डैमेज कंट्रोल की कोशिश जारी
जेडीयू के नेता अनंत सिंह के विरोध से होने वाले डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं. पटना स्नातक विधानसभा क्षेत्र में पटना, नालंदा और नवादा जिले के वोटर शामिल हैं. तीनों जिला की जेडीयू की टीम लगातार बैठक कर नीरज कुमार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है. वहीं, जिला अध्यक्ष नीरज कुमार की जीत का दावा तो करते हैं लेकिन अनंत सिंह के बारे में चर्चा करने से बच रहे हैं.

"एनडीए की तरफ से नीरज बाबू उम्मीदवार हैं. गठबंधन के सभी पांचों दल एकजुट है. सब लोग प्रचार में लगे हुए हैं. जहां तक कार्रवाई की बात है तो वह अलग बात है. चुनाव हो रहा है और नीरज बाबू की जीत में कोई शक नहीं है."- राधेश्याम कुशवाहा, पटना जिला अध्यक्ष, जेडीयू

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निशांत के साथ नीरज कुमार (ETV Bharat)

अनंत सिंह की अहमियत क्यों?
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 88000 वोटर हैं. तीन जिले पटना, नवादा और नालंदा के अंतर्गत 26 विधानसभा क्षेत्र के वोटर इसमें शामिल होते हैं. अनंत सिंह पटना जिले के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से लगातार चुनाव जीत रहे हैं. जेल में रहकर भी चुनाव जीत रहे हैं. पटना जिले में 14 विधानसभा क्षेत्र आतें हैं. वहीं नवादा में भी अनंत सिंह का प्रभाव है, जहां पांच विधानसभा क्षेत्र है. नालंदा जिले में सात विधानसभा क्षेत्र है. पटना और नवादा में अनंत सिंह का जबरदस्त प्रभाव है.

अनंत-नीरज में अदावत
वैसे नीरज कुमार भी लगातार तीन बार से चुनाव जीत रहे हैं. कभी वह अनंत सिंह के लिए भी चुनाव प्रचार कर चुके हैं लेकिन 2015 में अनंत सिंह के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उसी के बाद से दोनों के बीच दूरियां बढ़ी हैं. दोनों के बीच बयानबाजी भी खूब होती रहती है.

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ललन सिंह के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

तीन बार से MLC हैं नीरज कुमार
नीरज कुमार ने पहली बार साल 2002 में विधान परिषद का चुनाव लड़ा था लेकिन तब उन्हें आरजेडी के आजाद गांधी से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद वर्ष 2008 में उन्होंने आजाद गांधी को 5,026 वोटों से हराकर पहली जीत दर्ज की. वे साल 2014 में भी विजयी रहे. फिर 2020 में आजाद गांधी को 8,252 मतों से हराकर उन्होंने जीत की हैट्रिक लगाई. अब वे पांचवीं बार चुनावी मैदान में हैं लेकिन इस बार पार्टी के विधायक अनंत सिंह ही उनके राह में सबसे बड़ी रोड़ा खड़ा कर रहे हैं.

आरजेडी ने उतारा कुर्मी उम्मीदवार
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक वोट अति पिछड़ा वर्ग का है, जो 25000 के आसपास है. लव-कुश का वोट भी 15000 के करीब है. आरजेडी ने कुर्मी समाज से आने वाले दिलीप कुमार को मैदान में उतारकर नीरज कुमार के लिए एक और मुश्किल खड़ी कर दी है. वैसे नीतीश कुमार और निशांत कुमार के नाम पर कुर्मी वोट का बंटवारा होगा, इसकी संभावना कम है.

वहीं भूमिहार जाति के 15000 वोट हैं. इसी वोट पर सबकी नजर है. जेडीयू के नीरज कुमार और जन सुराज के अनुज सिंह भी इसी जाति से आते हैं. एनडीए की तरफ से मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है लेकिन अनंत सिंह ही एनडीए के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अनंत सिंह मोकामा और आसपास के क्षेत्र में काफी लोकप्रिय हैं. भूमिहार वोट के साथ अन्य वर्गों के वोट को भी प्रभावित कर सकते हैं, इसका भी डर जेडीयू नेताओं को है.

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अनंत सिंह के साथ अनुज सिंह (ETV Bharat)

नीरज कुमार से अनंत सिंह क्यों नाराज?
नीरज कुमार ने 2025 विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह का विरोध किया था, जिससे वह काफी नाराज हैं. अनंत सिंह एक-47 मामले में भी नीरज को दोषी मानते हैं. उनका आरोप है कि उन्हीं के कारण उनको जेल जाना पड़ा. ऐसे में उन्होंने इस बार बदला लेने का फैसला लेते हुए मोर्चा खोल दिया है.

अनंत सिंह के साथ-साथ नीरज कुमार भी ललन सिंह के खास माने जाते थे लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के विरोध के कारण ललन सिंह भी खफा बताए जाते हैं. शायद यही वजह है कि अबतक उन्होंने इस मसले से खुद को दूर रखा है. पार्टी के शीर्ष नेताओं के संज्ञान में होने के बावजूद ललन सिंह का कोई बयान अब तक नहीं आया है.

क्या कहते हैं जानकार?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रवीण बागी का कहना है कि जेडीयू के अंदर जो लड़ाई है, वह खुलकर सतह पर आ गया है. पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार के कमजोर होने के कारण यह स्थिति पैदा हुई. जेडीयू में कई गुट बन गया है और सभी अपना-अपना प्रभाव दिखाना चाहता है.इसी का नतीजा है कि विधान परिषद चुनाव में अनंत सिंह खुलकर नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है.

"पार्टी के नेता जरूर कह रहे हैं कि अंत तक सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन देखने वाली बात है कि ललन सिंह की एंट्री होती है या नहीं और अनंत सिंह को मनाते हैं कि नहीं. यह भी सवाल उठ रहा है कि ललन सिंह क्या चाहते हैं कि नीरज कुमार चुनाव जीते."- प्रवीण बागी, राजनीतिक विशेषज्ञ

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प्रशांत किशोर के साथ अनुज सिंह (ETV Bharat)

क्या अनंत पर होगा एक्शन?
प्रवीण बागी कहते हैं कि ललन सिंह अभी तक खामोश हैं, इसलिए ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि वह नीरज के साथ हैं या नहीं. खास बात ये भी है कि अनंत सिंह और नीरज कुमार दोनों भूमिहार जाति से आते हैं. ऐसे में देखने वाली बात ये भी होगी कि भूमिहार किसको अपना नेता मानते हैं. नीरज कुमार पार्टी के मुखर प्रवक्ता रहे हैं, उनकी साफ-सुथरी छवि है तो दूसरी तरफ अनंत सिंह की छवि आपराधिक रही है लेकिन इसके बाद भी पार्टी अनंत सिंह पर कार्रवाई करने से कतरा रही है.

'अनंत सिंह पर कार्रवाई नहीं करने का एकमात्र कारण ये है वह मोकामा से अपने दम पर चुनाव जीतते रहे हैं. चाहे वह किसी पार्टी में हो या निर्दलीय हो. इसलिए पार्टी के एक्शन का उन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है. अनंत सिंह अपने स्टैंड पर कायम हैं.'

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विजय चौधरी और ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

नॉमिनेशन के बाद और बढ़ेगा विवाद
1 अक्टूबर को जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह नॉमिनेशन करेंगे और 5 अक्टूबर को जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार नामांकन करेंगे. अगर उसके बाद भी अनंत सिंह नहीं माने तो तो पटना स्नातक का चुनाव दिलचस्प होना तय है, क्योंकि प्रशांत किशोर भी चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे और उसमें अनंत सिंह का सहयोग मिला तो सोने पर सुहागा होगा. ऐसे में सबसे सवाल है कि क्या नीतीश कुमार बागी अनंत सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं?

कब है चुनाव?
बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए 29 सितंबर से नॉमिनेशन की प्रक्रिया जारी है. 6 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल होगा. 7 को छंटनी और 9 को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है. 23 अक्टूबर को मतदान होगा. वहीं 27 अक्टूबर को नतीजे आएंगे.

किन-किन सीटों के लिए चुनाव?
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र समेत 8 विधान परिषद सीट के लिए चुनाव हो रहे हैं. इनमें पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है.

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