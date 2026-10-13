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पहले अनंत सिंह की बगावत.. अब विभा देवी भी नाराज! बढ़ सकती है नीरज कुमार की मुसीबत

नीरज कुमार से विभा देवी नाराज! ( ETV Bharat )

नीरज कुमार से विभा देवी नाराज

दरअसल, मंगलवार को नवादा में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी नीरज कुमार के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें स्थानीय जेडीयू विधायक विभा देवी भा शामिल हुईं थीं. हालांकि जब वह मंच पहुंची तो देखा कि बैनर से उनकी तस्वीर गायब है. जिससे वह नाराज हो गईं. इस मामले में पार्टी जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक के साथ तीखी बहस होने की बात भी सामने आई है.