पहले अनंत सिंह की बगावत.. अब विभा देवी भी नाराज! बढ़ सकती है नीरज कुमार की मुसीबत
नवादा में नीरज कुमार के कार्यक्रम में जेडीयू विधायक विभा देवी की नाराजगी सामने आई है. बैनर में उनकी तस्वीर गायब थी. रिपोर्ट- सोनू कुमार
Published : October 13, 2026 at 4:48 PM IST
नवादा: पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू के एमएलसी कैंडिडेट नीरज कुमार की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. पहले से ही मोकामा विधायक अनंत सिंह ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं अब नवादा से पार्टी विधायक विभा देवी भी नाराज हो गईं हैं. बैनर-पोस्टर में उनको जगह नहीं दी गई है, जिसको लेकर उनकी तरफ से नाराजगी जताई गई है.
नीरज कुमार से विभा देवी नाराज
दरअसल, मंगलवार को नवादा में जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी नीरज कुमार के समर्थन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. जिसमें स्थानीय जेडीयू विधायक विभा देवी भा शामिल हुईं थीं. हालांकि जब वह मंच पहुंची तो देखा कि बैनर से उनकी तस्वीर गायब है. जिससे वह नाराज हो गईं. इस मामले में पार्टी जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक के साथ तीखी बहस होने की बात भी सामने आई है.
बैनर से विधायक की तस्वीर गायब
विभा देवी को समर्थकों का कहना है कि कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए थे. उनके खाने-पीने से लेकर अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी नवादा की विधायक की ओर से संभाली गई थी. इसके बावजूद कार्यक्रम के बैनर और स्वागत द्वार पर विधायक की तस्वीर नहीं होना महज लापरवाही नहीं है, बल्कि जान-बूझकर ऐसा किया गया है.
बेटे ने जताई नाराजगी
जेडीयू विधायक ने खुलकर तो इस मसले पर कुछ नहीं कहा लेकिन उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है. वहीं, विभा देवी के बेटे एकलव्य से इस संबंध में खुलकर अपनी भावना व्यक्त की. उन्होंने कहा कि नवादा में कार्यक्रम आयोजित हो और पार्टी की स्थानीय विधायक को ही बैनर-पोस्टर में जगह न मिले, यह ठीक नहीं है.
"नवादा जिले की विधायक होने के बावजूद कार्यक्रम के बैनर पर मेरी मां (विभा देवी) का नाम और तस्वीर नहीं दर्शाया जाना जिला अध्यक्ष और कार्यक्रम संयोजक की अनदेखी को दर्शाता है. ये बात हमें और हमारे समर्थकों को अच्छी नहीं लगी."- एकलव्य यादव, विभा देवी के बेटे
समर्थन के बाद भी सवाल
हालांकि, इस पूरे घटनाक्रम के बावजूद विधायक विभा देवी ने कार्यक्रम के मंच से नीरज कुमार के समर्थन में वोट देने का ऐलान किया लेकिन बैनर पर तस्वीर नहीं होने को लेकर उठे विवाद के बीच उनका समर्थन का ऐलान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. कार्यक्रम में विधायक की तस्वीर नहीं लगाए जाने को लेकर उठे विवाद और नेताओं के बीच हुई कथित बहस की चर्चा जिले में बनी हुई है.
कौन हैं विभा देवी?
विभा देवी नवादा विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड की विधायक हैं. इससे पहले वह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर विधायक बनीं थी. उनके पति राजबल्लभ यादव राबड़ी देवी की सरकार में 2000 में श्रम राज्यमंत्री बने थे. राजबल्लभ की छवि बाहुबली की रही है. नवादा और आसपास के विधानसभा क्षेत्रों में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती है.
नीरज के खिलाफ अनंत की बगावत
नीरज कुमार के खिलाफ पहले से जेडीयू में अंतर्कलह है. मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा खोल रखा है. वह खुलकर जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के लिए प्रचार कर रहे हैं. राष्ट्रीय नेतृत्व के समझाने के बावजूद वह पीछे हटने को तैयार नहीं है. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी नीरज से नाराज चल रहे हैं.
कौन-कौन हैं मैदान में?
जेडीयू के नीरज कुमार पिछल तीन टर्म से विधान परिषद चुनाव जीत रहे हैं. इस बार उनका सामना राष्ट्रीय जनता दल के दिलीप कुमार और जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह से है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पटना के अलावे नवादा और नालंदा जिले आते हैं. 23 अक्टूबर को वोटिंग और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.
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