बिहार MLC चुनाव: JDU ने 4 नामों का लिस्ट जारी किया, देखें कौन-कौन हैं
एमएलसी चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर चल रहा मंथन समाप्त हो गया है. जेडीयू ने चार नामों की घोषणा की है. पढ़ें खबर
Published : June 5, 2026 at 6:34 PM IST
पटना : बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है. विधान परिषद की 10 सीटों का चुनाव होना है. इसी बीच शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधान परिषद की चार सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है.
JDU ने 4 नामों की घोषणा की : जेडीयू ने जिन चार नामों की घोषणा की है इनमें एक सीट पिछड़ा समाज, जबकि तीन सीटें अति पिछड़ा समाज के खाते में गई हैं. चार में से दो सीटों पर महिलाओं को मौका दिया गया है. जेडीयू ने निशांत कुमार के अलावे डॉ भारती मेहता, शिवरानी प्रजापति और ललन प्रसाद को मैदान में उतारा है.
1. निशांत कुमार : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं. इस समय बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं. पिछड़ा समाज से आते हैं. पार्टी में लोकप्रिय युवा नेता के रूप में पहचान बनाने की कोशिश हो रही है.
2. भारती मेहता : डॉ भारती मेहता इस समय जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं. कई वर्षों तक पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता रही हैं. संस्कृत से पीएचडी हैं और संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार की अध्यक्ष रह चुकी हैं. नोनिया जाति (अति पिछड़ा समाज) से आती हैं. 2002 से पार्टी में विभिन्न पदों पर सक्रिय हैं. मधुबनी जिले की निवासी हैं.
3. शिवरानी प्रजापति : अब बात करते हैं शिवरानी प्रजापति की. बेतिया में जिला परिषद अध्यक्ष रही हैं. जदयू प्रदेश सचिव एवं प्रदेश महासचिव रह चुकी हैं. वर्ष 2005 से ही विभिन्न पदों पर रहते हुए पार्टी संगठन के लिए काम कर रही हैं. कुम्हार जाति (अतिपिछड़ा समाज) से आती हैं.
4. ललन प्रसाद : बिहार में ललन प्रसाद की पहचान वरिष्ठ नेताओं में होती है. समता पार्टी के समय से (वर्ष 1994 से) ही शेखपुरा जिले में विभिन्न पदों पर रहते हुए जेडीयू के संगठन के लिए सक्रियता से काम कर रहे हैं. धानुक जाति (अतिपिछड़ा समाज) से आते हैं.
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