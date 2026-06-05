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बिहार MLC चुनाव: JDU ने 4 नामों का लिस्ट जारी किया, देखें कौन-कौन हैं

पटना : बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है. विधान परिषद की 10 सीटों का चुनाव होना है. इसी बीच शुक्रवार को जनता दल यूनाइटेड ने बिहार विधान परिषद की चार सीटों के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है.

JDU ने 4 नामों की घोषणा की : जेडीयू ने जिन चार नामों की घोषणा की है इनमें एक सीट पिछड़ा समाज, जबकि तीन सीटें अति पिछड़ा समाज के खाते में गई हैं. चार में से दो सीटों पर महिलाओं को मौका दिया गया है. जेडीयू ने निशांत कुमार के अलावे डॉ भारती मेहता, शिवरानी प्रजापति और ललन प्रसाद को मैदान में उतारा है.

1. निशांत कुमार : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र हैं. इस समय बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं. पिछड़ा समाज से आते हैं. पार्टी में लोकप्रिय युवा नेता के रूप में पहचान बनाने की कोशिश हो रही है.

निशांत कुमार (ETV Bharat)

2. भारती मेहता : डॉ भारती मेहता इस समय जदयू महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हैं. कई वर्षों तक पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता रही हैं. संस्कृत से पीएचडी हैं और संस्कृत शिक्षा बोर्ड, बिहार की अध्यक्ष रह चुकी हैं. नोनिया जाति (अति पिछड़ा समाज) से आती हैं. 2002 से पार्टी में विभिन्न पदों पर सक्रिय हैं. मधुबनी जिले की निवासी हैं.