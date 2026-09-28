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दरभंगा स्नातक सीट से जन सुराज ने बदला प्रत्याशी, इम्तियाज नूरानी को बनाया उम्मीदवार

दरभंगा स्नातक सीट से जन सुराज ने बदला प्रत्याशी, ( ETV Bharat )

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी बदलने का फैसला ऐसे समय में लिया गया है, जब बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली है. जन सुराज ने पहले रवींद्र कुमार को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया था. अब उनकी जगह डॉ. मोहम्मद इम्तियाज नूरानी को प्रत्याशी बनाया गया है. ‎ ‎

‎जन सुराज के अनुसार, डॉ. मोहम्मद इम्तियाज (नूरानी) (49) मधुबनी जिले के बिस्फी प्रखंड के रहने वाले हैं. उनके पिता स्वर्गीय मो. सदरुल हक थे. पार्टी ने उनके परिचय में उन्हें डॉक्टर, समाजसेवी और व्यवसायी बताया है. ‎ ‎

इससे पहले जन सुराज तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी अपना प्रत्याशी बदल चुका है. पार्टी ने पहले भूषण झा को उम्मीदवार घोषित किया था. इसके बाद भूषण झा ने पार्टी से अलग होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की. इसके बाद जन सुराज ने श्याम नंदन यादव को तिरहुत शिक्षक सीट से अपना नया प्रत्याशी बनाया. ‎ ‎

सभी आठ सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची पूरी

जन सुराज ने बिहार विधान परिषद की सभी आठ सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है. इनमें चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी तथा चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शामिल हैं. ‎

29 सितंबर को अधिसूचना, 23 अक्टूबर को वोटिंग

चुनाव आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक, इन आठ सीटों के लिए 29 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे. मतदान 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और मतगणना 27 अक्टूबर को कराई जाएगी. ‎

‎दरभंगा स्नातक सीट पर प्रत्याशी परिवर्तन के साथ ही जन सुराज के चुनावी अभियान में भी बदलाव हुआ है. पार्टी अब डॉ. मोहम्मद इम्तियाज नूरानी के नाम के साथ स्नातक मतदाताओं के बीच चुनाव मैदान में उतरेगी. ‎ ‎

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