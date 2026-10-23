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पटना में BJP नेता पर बूथ कब्जा करने का आरोप, पोलिंग एजेंट ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा

पोलिंग एजेंट डॉ शिवम कुमार ( ETV Bharat )

पटना: विधान परिषद चुनाव के लिए शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र बने धनरूआ प्रखंड में एक पोलिंग एजेंट ने बूथ को कब्जा कर लेने का गंभीर आरोप लगाया है. पोलिंग एजेंट डॉ शिवम कुमार का कहना है कि "बूथ के अंदर एक कॉलेज के शिक्षक बैठे हुए हैं. चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं. जब हम वहां गए तो हमें विरोध कर भगा दिया गया है." यह स्थिति चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पूरी तरह से खुला उल्लंघन है.

"चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है, कि बूथ के अंदर कोई भी सरकारी या गैर-सरकारी कॉलेज के वित्त रहित शिक्षक नहीं बैठेंगे. इसके बावजूद एक शिक्षक अजय कुमार अंदर बैठकर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ को पूरी तरह से मैनेज कर लिया गया है." -डॉ शिवम कुमार, पोलिंग एजेंट