पटना में BJP नेता पर बूथ कब्जा करने का आरोप, पोलिंग एजेंट ने प्रशासन से मांगी सुरक्षा
पटना के धनरूआ में शिक्षक निर्वाचन मतदान के दौरान पोलिंग एजेंट ने गाइडलाइंस के उल्लंघन और बूथ कब्जा का आरोप लगाया. रिपोर्ट-शशि तुलस्यान
Published : October 23, 2026 at 2:28 PM IST
पटना: विधान परिषद चुनाव के लिए शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान केंद्र बने धनरूआ प्रखंड में एक पोलिंग एजेंट ने बूथ को कब्जा कर लेने का गंभीर आरोप लगाया है. पोलिंग एजेंट डॉ शिवम कुमार का कहना है कि "बूथ के अंदर एक कॉलेज के शिक्षक बैठे हुए हैं. चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं. जब हम वहां गए तो हमें विरोध कर भगा दिया गया है." यह स्थिति चुनाव आयोग की गाइडलाइन का पूरी तरह से खुला उल्लंघन है.
"चुनाव आयोग ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है, कि बूथ के अंदर कोई भी सरकारी या गैर-सरकारी कॉलेज के वित्त रहित शिक्षक नहीं बैठेंगे. इसके बावजूद एक शिक्षक अजय कुमार अंदर बैठकर चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि बूथ को पूरी तरह से मैनेज कर लिया गया है." -डॉ शिवम कुमार, पोलिंग एजेंट
क्या है चुनाव आयोग की गाइडलाइन
शिवम कुमार ने अनुमंडल पदाधिकारी और चुनाव आयोग से अपील की है कि मामले की गंभीरता से जांच की जाए. उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी शिक्षक मतदान केंद्र पर नहीं बैठ सकता है.
लिखिस शिकायत करेंगे पोलिंग एजेंट
हालांकि इस मामले को लेकर बूथ पर बैठे पीठासीन पदाधिकारी से बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. फिलहाल मतदान जारी है, लेकिन इस आरोप के बाद मतदान केंद्र पर चर्चाओं का बाजार गर्म है. डॉक्टर शिवम कुमार पोलिंग एजेंट ने इसकी लिखित शिकायत करने की बात कही है.
8 सीटों के लिए मतदान
23 अक्टूबर शुक्रवार को बिहार में 8 सीटों पर एमएलसी के लिए वोटिंग हो रही है. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 4-4 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं. स्नातक सीट के लिए पटना, तिरहुत, दरभंगा और कोसी तो शिक्षक सीट के लिए पटना, सारण, तिरहुत और दरभंगा में वोटिंग हो रही है.
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