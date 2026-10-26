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'MLC चुनाव की मतगणना में हो सकती है गड़बड़ी..' RJD ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर सौंपा ज्ञापन

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला आरजेडी ( ETV Bharat )

पटना: मंगलवार को बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर मतों की गिनती होगी लेकिन ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है. आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. मतगणना की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संपन्न कराने की मांग की. इस दौरान करीब नौ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्वाचन पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला आरजेडी

विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाता रहा है. इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अब एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर भी राजद ने अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं. पार्टी का कहना है कि मतगणना के दौरान ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रत्याशी के मतों की गिनती में किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे.

आरजेडी MLC उम्मीदवार संजीव कुमार (ETV Bharat) "हमलोगों को शक था कि कुछ गड़बड़ी नहीं करे चुनाव आयोग तो उसी हिसाब से अपनी बात रखने के लिए आए हैं चुनाव आयोग. किन बिंदुओं पर गड़बड़ियां हो सकती हैं, उन सारी बिंदुओं को हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने. आश्वासन मिला है कि ऐसा नहीं होगा. फ्री एंड फेयर काउंटिंग होगी."- संजीव कुमार सिंह, आरजेडी एमएलसी प्रत्याशी, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र निष्पक्ष मतगणना के लिए सौंपा ज्ञापन

भाई वीरेंद्र के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने करीब नौ से दस बिंदुओं पर अपनी मांगें निर्वाचन पदाधिकारी के सामने रखीं. प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. टीम ने आग्रह किया कि मतगणना के प्रत्येक चरण में निर्धारित नियमों का पालन हो और प्रत्याशियों के मतों की गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए. अमान्य मतपत्रों के निपटारे को लेकर सवाल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से मुलाकात के बाद भाई वीरेंद्र ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मतगणना से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं. इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा अमान्य मतपत्रों यानी रिजेक्ट किए जाने वाले बैलेट पेपर के निपटारे का है. उन्होंने मांग की कि यदि मतगणना के दौरान किसी मतपत्र को अमान्य घोषित किया जाता है तो उस पर तत्काल नियमानुसार निर्णय लिया जाना चाहिए.