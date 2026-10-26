'MLC चुनाव की मतगणना में हो सकती है गड़बड़ी..' RJD ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर सौंपा ज्ञापन
आरजेडी ने एमएलसी चुनाव की मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है. प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा है. रिपोर्ट- धर्मेन्द्र सिन्हा
Published : October 26, 2026 at 4:57 PM IST
पटना: मंगलवार को बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर मतों की गिनती होगी लेकिन ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय जनता दल ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है. आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के नेतृत्व में पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पटना स्थित मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय पहुंचकर मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा. मतगणना की प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप संपन्न कराने की मांग की. इस दौरान करीब नौ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्वाचन पदाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराया गया.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिला आरजेडी
विपक्ष लगातार चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाता रहा है. इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में अब एमएलसी चुनाव की मतगणना को लेकर भी राजद ने अपनी आशंकाएं जाहिर की हैं. पार्टी का कहना है कि मतगणना के दौरान ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे किसी भी प्रत्याशी के मतों की गिनती में किसी तरह की अनियमितता की गुंजाइश न रहे.
"हमलोगों को शक था कि कुछ गड़बड़ी नहीं करे चुनाव आयोग तो उसी हिसाब से अपनी बात रखने के लिए आए हैं चुनाव आयोग. किन बिंदुओं पर गड़बड़ियां हो सकती हैं, उन सारी बिंदुओं को हमने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के सामने. आश्वासन मिला है कि ऐसा नहीं होगा. फ्री एंड फेयर काउंटिंग होगी."- संजीव कुमार सिंह, आरजेडी एमएलसी प्रत्याशी, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
निष्पक्ष मतगणना के लिए सौंपा ज्ञापन
भाई वीरेंद्र के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने करीब नौ से दस बिंदुओं पर अपनी मांगें निर्वाचन पदाधिकारी के सामने रखीं. प्रतिनिधिमंडल में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी प्रत्याशी डॉ. संजीव कुमार सहित अन्य सदस्य भी मौजूद रहे. टीम ने आग्रह किया कि मतगणना के प्रत्येक चरण में निर्धारित नियमों का पालन हो और प्रत्याशियों के मतों की गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए.
अमान्य मतपत्रों के निपटारे को लेकर सवाल
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल से मुलाकात के बाद भाई वीरेंद्र ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने मतगणना से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं. इनमें सबसे प्रमुख मुद्दा अमान्य मतपत्रों यानी रिजेक्ट किए जाने वाले बैलेट पेपर के निपटारे का है. उन्होंने मांग की कि यदि मतगणना के दौरान किसी मतपत्र को अमान्य घोषित किया जाता है तो उस पर तत्काल नियमानुसार निर्णय लिया जाना चाहिए.
भाई वीरेंद्र ने कहा, 'अमान्य मतपत्रों को लेकर विवाद या निर्णय लंबित रहने की स्थिति में अगले राउंड की गिनती शुरू करने से संबंधित प्रक्रिया स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि बाद में किसी तरह का विवाद उत्पन्न न हो.'
मतदान में इस्तेमाल किए गए पेन पर भी चिंता
प्रतिनिधिमंडल ने मतदान के दौरान इस्तेमाल किए गए पेन को लेकर भी सवाल उठाया. भाई वीरेंद्र ने कहा कि मतदाताओं द्वारा मतपत्र पर निशान लगाने के लिए इस्तेमाल किए गए पेन को मतगणना करने वाले अधिकारियों के पास नहीं रखा जाना चाहिए. प्रतिनिधिमंडल को आशंका है कि यदि ऐसे पेन का इस्तेमाल मतगणना के दौरान किसी मतपत्र पर अतिरिक्त निशान लगाने के लिए किया गया तो वैध मतपत्र को अमान्य घोषित किए जाने की स्थिति पैदा हो सकती है. इसी आशंका को देखते हुए मतदान सामग्री की सुरक्षा और उसके इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट व्यवस्था करने की मांग की गई.
फिलहाल, इस पूरे मामले में निर्वाचन प्रशासन की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर नजर रहेगी. राजद ने अपनी आशंकाओं के आधार पर ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष मतगणना की मांग की है. अब महत्वपूर्ण यह होगा कि निर्वाचन प्रशासन नियमों के अनुरूप सभी प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करते हुए प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों का भरोसा बनाए रखे।तिनिधियों का भरोसा बनाए रखे.
इन 8 सीटों पर मतगणना:
पटना, दरभंगा और तिरहुत की स्नातक और शिक्षक सीट के साथ-साथ कोसी स्नातक निर्वाचन और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 23 अक्टूबर को वोट डाले गए थे. इन सभी 8 सीटों पर मंगलवार को मतों की गिनती होगी.
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