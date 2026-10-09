ETV Bharat / state

'पहले भी अलग-अलग लड़ चुके हैं..' MLC चुनाव में RJD से गठबंधन टूटने पर बोले राजेश राम

पटना में बिहार कांग्रेस की बैठक ( ETV Bharat )

पटना: बिहार की राजनीति में महागठबंधन की एकजुटता को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है. एक तरफ कांग्रेस, आरजेडी और अन्य विपक्षी दल विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के मुद्दे पर निर्वाचन आयोग के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो दूसरी तरफ विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के अलग-अलग उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से गठबंधन के भीतर तालमेल को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

पटना में बिहार कांग्रेस की बैठक

राजभवन मार्च के दौरान नेताओं के अलग-अलग समय पर पहुंचने का घटनाक्रम भी राजनीतिक चर्चा का विषय बना. इन सबके बीच 9 अक्टूबर को पटना स्थित सदाकत आश्रम में कांग्रेस की हाईलेवल बैठक को पार्टी की आगे की रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है. सवाल है कि क्या कांग्रेस अब बिहार में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान मजबूत करने के साथ महागठबंधन के भीतर अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है? प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम कहते हैं, 'हम लोग साथ हैं लेकिन सभी को पार्टी के विस्तार का अधिकार है.'

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम (ETV Bharat) सदाकत आश्रम में मंथन

कांग्रेस की हाईलेवल बैठक में संगठनात्मक मजबूती, SIR के खिलाफ आंदोलन की अगली रणनीति और पार्टी की राजनीतिक दिशा पर चर्चा केंद्र में है. बैठक का कार्यक्रम अलग-अलग सत्रों में रखा गया. सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) अध्यक्षों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) के सदस्यों के साथ बैठक हुई. इसके बाद दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम हुआ. कृष्णा अल्लावरु भी मौजूद

प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरु की मौजूदगी में आयोजित इन बैठकों को संगठन और राजनीतिक रणनीति के स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इसमे लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के अलावे अंतिम नवंबर तक मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हटाने के लिए लागातार आंदोलन की रुपरेखा तैयार कर चलाया जाएगा. बैठक के दौरान कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरु (ETV Bharat) क्या है उद्देश्य?

बैठक का एक प्रमुख उद्देश्य जिला और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं की भूमिका तय करने और पार्टी के मुद्दों को जनता तक प्रभावी तरीके से पहुंचाने की रणनीति बनाना है. SIR के मुद्दे पर कांग्रेस आगे किस तरह का आंदोलन करेगी, निर्वाचन आयोग के खिलाफ विरोध को किस स्तर तक ले जाएगी और इस अभियान में विपक्षी दलों के साथ किस तरह का समन्वय रखेगी, इन सवालों पर भी पार्टी की रणनीति महत्वपूर्ण होगी. MLC चुनाव में कांग्रेस-RJD की अलग राह

महागठबंधन के भीतर तालमेल को लेकर सवाल बिहार विधान परिषद चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के अलग-अलग उम्मीदवारों के उतरने से भी उठे हैं. दोनों दल एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं लेकिन चुनाव में अलग-अलग प्रत्याशी सामने आने से सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हुई है. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी (ETV Bharat) इस मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम का कहना है कि चुनाव लड़ना हर राजनीतिक दल का अधिकार है. हर पार्टी का अपना संगठन होता है और वह अपनी राजनीतिक तैयारी के अनुसार चुनाव में दावेदारी पेश करती है. कांग्रेस के इस रुख को पार्टी की स्वतंत्र राजनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. "सब लोग साथ हैं. सब लोगों ने मिलकर प्रोटेस्ट किया. टाइम को लेकर थोड़ा इधर-उधर हुआ लेकिन सब अंत में इकट्ठा हुए. एमएलसी चुनाव में पहले भी अलग-अलग लड़े हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है. सब पार्टी को अधिकार है, अपना विस्तार करती है."- राजेश राम, अध्यक्ष, बिहार कांग्रेस राहुल गांधी के साथ राजेश राम और शकील अहमद खान (ETV Bharat) कैसे बनेगा गठबंधन में समन्वय?

हालांकि, गठबंधन की राजनीति में स्वतंत्र पहचान बनाए रखने के साथ सहयोग और समन्वय भी महत्वपूर्ण होता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दोनों दलों के बीच उम्मीदवारों को लेकर पर्याप्त बातचीत हुई थी? क्या सीटों और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों पर कोई साझा सहमति बनी थी, या दोनों पार्टियां अपनी-अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने में जुटी हैं? अलग-अलग उम्मीदवार उतारना अपने आप में गठबंधन में टूट या गंभीर मतभेद का प्रमाण नहीं है. इसकी वास्तविक वजह समझने के लिए दोनों दलों के बीच हुई बातचीत और उनके आधिकारिक पक्ष को देखना जरूरी है. फिर भी इस घटनाक्रम ने महागठबंधन के भीतर राजनीतिक तालमेल को लेकर बहस को जरूर हवा दी है. राजभवन मार्च में नेताओं की टाइमिंग भी चर्चा में

SIR के खिलाफ और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर निकाले गए राजभवन मार्च के दौरान भी नेताओं की टाइमिंग को लेकर सवाल उठे. मार्च के दौरान तेजस्वी यादव ने आगे बढ़कर आंदोलन का नेतृत्व किया और प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से अपनी बात राजभवन तक पहुंचाई. वहीं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम करीब एक घंटे बाद पहुंचे.