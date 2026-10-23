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अनंत सिंह के आवास पर जश्न शुरू.. जमकर आतिशबाजी, अनुज सिंह की जीत का दावा

अनंत सिंह आवास पर जश्न अनंत सिंह के समर्थकों का कहना है कि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से हम लोग जीत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं. समर्थकों के इस दावे के बीच आवास पर उत्साह का माहौल बना हुआ है. आतिशबाजी के साथ समर्थक अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. साथ ही एक-दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं.

"हमलोग पटना स्नातक सीट पर जीत रहे हैं. अनंत दा के प्रयास से अनुज सिंह जी बड़े अंतर से जीत रहे हैं. कहीं कोई शंका नहीं है. इसलिए जश्न मनाना शुरू कर दिए हैं."- अनंत समर्थक

अनुज सिंह को अनंत का समर्थन

अनंत सिंह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज पार्टी के उम्मीदवार अनुज सिंह को समर्थन दे रहे हैं. उन्होंने पार्टी की नाराजगी के बावजूद खुलकर उनके लिए प्रचार किया. वह लगातार यह कहते रहे हैं कि किसी भी हालत में जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार को जीतने नहीं देंगे.

अनुज सिंह के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

पटना स्नातक सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है. मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार इस बार भी जेडीयू के उम्मीदवार हैं, जबकि आरजेडी ने दिलीप कुमार पर दांव खेला है. वहीं जन सुराज से अनुज सिंह मैदान में हैं, जिनको अनंत सिंह का समर्थन प्राप्त है.

नीतीश कुमार के साथ नीरज कुमार (ETV Bharat)

तीन जिलों के मतदाता तय करेंगे फैसला

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए पटना के अलावे नालंदा और नवादा जिलों के मतदाता भी इस सीट के लिए आज वोट डाल रहे हैं. जेडीयू के नीरज कुमार लगातार तीन बार से जीत रहे हैं. अगर इस बार जीतते हैं तो वह जीत का चौका लगाएंगे. हालांकि इस बार राह थोड़ी मुश्किल लग रही है. वैसे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने उनके लिए खुलकर प्रचार किया है.