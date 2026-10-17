MLC चुनाव में बांटे जा रहे रुपये? प्रशांत किशोर ने BJP पर किया करारा हमला
प्रशांत किशोर की खुली चुनौती- '7वीं फेल और 7 हत्याओं के आरोपी हैं मुख्यमंत्री, मैं गलत हूं तो केस कर जेल भेज दें'. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 17, 2026 at 4:59 PM IST
पटना : क्या बिहार विधान परिषद चुनाव में धन-बल का इस्तेमाल किया जा रहा है. दरअसल, एक फोटो वायरल होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल काफी मुखर हो गए हैं. उन्होंने चुनाव आयोग से इन वायरल तस्वीरों का तुरंत संज्ञान लेने और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है.
''बिहार एमएलसी चुनाव के बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रचार सामग्री के साथ नोटों के बंडल की तस्वीर वायरल हो रही है. यह गंभीर चिंता का विषय है. चुनाव में मतदाताओं को नकदी का प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है. मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करायी जाए.''- दानिश इकबाल, प्रवक्ता, बीजेपी
'लोकतंत्र में कैश फॉर वोट की कोई जगह नहीं'
दानिश इकबाल ने आगे कहा कि तस्वीरों की प्रमाणिकता, नकदी के श्रोत और कथित वितरण में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जाए. संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. लोकतंत्र में कैश फॉर वोट की कोई जगह नहीं है. चुनाव की विष्पक्षता और मतदाताओं का विश्वास सर्वोपरी है. जन सुराज की बात करने वाले प्रशांत किशोर की पार्टी के द्वारा पैसे बांटने की जो तस्वीर आ रही है, यह अत्यंत चिंता का विषय है.
BJP से ज्यादा किसी के पास रुपया है?- PK
एमएलसी चुनाव के दौरान वोट खरीदने के लिए 500-500 के नोट बांटने से जुड़े कथित वायरल वीडियो और विपक्षी दलों द्वारा लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर प्रशांत किशोर ने पलटवार किया. उन्होंने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राजनीति में आज हालत यह है कि जिनके पास खुद अथाह पैसा है और जो धनबल की राजनीति करते हैं, वही दूसरे लोगों पर पैसे बांटने का झूठा आरोप मढ़ रहे हैं.
''इस देश में भाजपा से ज्यादा पैसा किसी के पास है. जन सुराज के लोग भाजपा से ज्यादा पैसा बांट सकते हैं? सरकार आपकी, दिल्ली में शासन आपकी, सारे उद्योगपति आपके, बिहार का राज आपका और पैसा जन सुराज बांट रहा है? वायरल वीडियो की जांच की जाए.''- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज
मामले की हो निष्पक्ष जांच- PK
प्रशांत किशोर ने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में सिर्फ बयानबाजी करने के बजाय वायरल वीडियो की निष्पक्ष और गहनता से जांच करा ली जाए. उन्होंने दावा किया कि जैसे ही उस वीडियो की जांच होगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और पूरी सच्चाई आम जनता के सामने आ जाएगी कि आखिर नोट बांटने के इस खेल के पीछे कौन लोग शामिल हैं.
CM सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर का हमला
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज कुमार सिंह के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर अब तक का सबसे तीखा और सीधा हमला बोलते हुए सरकार को खुली चुनौती दे डाली. पत्रकारों से मुखातिब होते हुए प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की शैक्षणिक योग्यता और उनके आपराधिक इतिहास को लेकर बेहद आक्रामक तेवर अपनाए. प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी अनपढ़ और सातवीं फेल व्यक्ति हैं, जो सात हत्याओं के संगीन आरोप में जेल की हवा खाकर आए हैं.
पीके ने सत्तापक्ष को ललकारते हुए कहा कि अगर उनके द्वारा कही गई बातों में जरा भी झूठ है या वे गलत बोल रहे हैं, तो सरकार तुरंत उन पर मुकदमा दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दे. प्रशांत किशोर ने कहा 'गोली मारने वाली बात' को गलत रूप में पेश किया गया. उन्होंने विरोधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी उनकी बातों को तोड़-मरोड़कर पलटने का प्रयास न करे. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि बिहार में नेता, सांसद और पुलिस ही यह तय करेंगे कि कौन अपराधी है, तो उस पैमाने के हिसाब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी एक बड़े अपराधी हैं.
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