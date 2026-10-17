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MLC चुनाव में बांटे जा रहे रुपये? प्रशांत किशोर ने BJP पर किया करारा हमला

कॉसेप्ट फोटो ( ETV Bharat )

''बिहार एमएलसी चुनाव के बीच प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के प्रचार सामग्री के साथ नोटों के बंडल की तस्वीर वायरल हो रही है. यह गंभीर चिंता का विषय है. चुनाव में मतदाताओं को नकदी का प्रलोभन देने की कोशिश हो रही है. मैं चुनाव आयोग से मांग करता हूं कि इस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच करायी जाए.''- दानिश इकबाल, प्रवक्ता, बीजेपी