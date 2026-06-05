Bihar MLC Election: बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, देखें लिस्ट
बीजेपी ने बिहार MLC चुनाव के लिए सूची जारी कर दी है. पवन सिंह समेत चार उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है. पढ़ें
Published : June 5, 2026 at 7:03 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद का चुनाव 18 जून को होना है.बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति ने चार प्रत्याशियों के नामों को मंजूरी दी है. बिहार प्रदेश इकाई द्वारा सूची को जारी कर दिया गया है. पार्टी ने भोजपुरी फिल्म अभिनेता पवन सिंह को विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है.
बीजेपी ने जारी की लिस्ट: बीजेपी ने जिन चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है, उसमें सबसे प्रमुख नाम पवन सिंह और संजय मयूख का है. इसके अलावा बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार को भी मैदान में उतारा है. चारों उम्मीदवारों के नाम पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित हैं.
10 सीटों पर होगा चुनाव: दरअसल बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होने हैं. ऐसे में जेडीयू ने जहां एक ओर चार उमीदवार निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी प्रजापति और ललन प्रसाद को प्रत्याशी बनाया है. वहीं बीजेपी ने भी अपने कोटे से चार उम्मीदवारों का दावा ठोंक दिया है. ऐसे में संभावना है कि चुनाव के लिए वोटिंग हो.
क्या करेंगे कुशवाहा और चिराग?: यहां यह बताना भी जरूरी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से उनके पुत्र दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं. ऐसे में उनको भी एक सीट की जरूरत होगी. इसके साथ ही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर भी एक सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी.
हो सकती है वोटिंग: अगर सभी 10 सीटों पर सत्ता पक्ष की ओर से उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो विपक्ष का रुख क्या होता है, यह देखने वाली बात होगी. अबतक तो कयास लगाए जा रहे थे कि 9 सीटों पर सत्ता पक्ष के उम्मीदवार और एक सीट पर विपक्ष के उम्मीदवार होंगे. अब चूंकि समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में साफ है कि 18 जून को बिहार विधान परिषद में वोटिंग देखने को मिले.
संजय मयूख तीसरी बार जाएंगे विधान परिषद: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं निवर्तमान विधान पार्षद डॉ. संजय मयूख, वरिष्ठ नेता अनिल कुमार ठाकुर और महिला मोर्चा से जुड़ीं शीला पंडित को उम्मीदवार बनाया है. भाजपा की ओर से घोषित उम्मीदवारों में पवन सिंह,डॉ. संजय मयूख,अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित का नाम शामिल है.
पवन सिंह की राजनीति में बड़ी एंट्री: भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह की राजनीति में सक्रिय एंट्री हो चुकी है. बंगाल चुनाव में पवन सिंह ने जमकर पसीना बहाया था और उसका रिकॉर्ड भी भाजपा ने पवन सिंह को दे दिया है. चर्चित अभिनेता और गायक पवन सिंह को भाजपा ने विधान परिषद भेजने का फैसला कर राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है. पवन सिंह को विधान परिषद भेज कर भाजपा ने राजपूत जाति को संदेश देने की कोशिश की है.
संजय मयूख के चलते परिपाटी टूटी: भाजपा ने अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता और मौजूदा विधान पार्षद डॉ. संजय मयूख पर एक बार फिर भरोसा जताया है.संजय मयूख का वर्तमान कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है और पार्टी ने उन्हें पुनः उम्मीदवार बनाकर संगठन और विधान परिषद में उनकी भूमिका पर विश्वास जताया है. संजय मयूख तीसरी बार विधान परिषद जा रहे हैं. इससे पहले सुशील मोदी, मंगल पांडे और गंगा प्रसाद चौरसिया तीन बार विधान परिषद जा चुके हैं. भाजपा में दो बार विधान परिषद भेजने की परिपाटी है.
सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश: अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित को उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने सामाजिक और महिला प्रतिनिधित्व को भी महत्व देने का संकेत दिया है. भाजपा ने आपकी पिछड़ा कार्ड खेला है. अनिल ठाकुर को भेज कर जहां नाई जाति को साधने की कोशिश की गई है. वहीं शीला प्रजापति को भेज कर अति पिछड़ा में संदेश देने की कोशिश हुई है. शीला प्रजापति कुम्हार जाति से आती है.
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