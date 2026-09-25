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Bihar MLC Election: जानें वो चार नाम जो BJP के उम्मीदवार हो सकते हैं, मुहर लगनी है बांकी

पटना : बिहार में एक बार फिर से चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से जहां एक ओर जदयू ने चार सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. वहीं अब बारी भाजपा की है. कहा जा रहा है कि भाजपा भी चार उम्मीदवार उतारेगी.

वो 4 नाम जो BJP के हो सकते हैं उम्मीदवार

अब सवाल उठता है कि वो चार उम्मीदवार कौन होंगे जो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगे. पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पटना के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव को टिकट मिलना तय माना जा रहा है. वह लगातार पिछले 30 सालों से एमलसी बन रहे हैं. कोसी स्नातक क्षेत्र से एनके यादव को पार्टी फिर से मैदान में उतार सकती है.

इसके अलावा दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार सिंह और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन से नरेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. हालांकि अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को करना है. सर्वेश कुमार सिंह पिछली बार चुनाव हार गए थे लेकिन मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी. दूसरी तरफ नरेंद्र प्रसाद सिंह तीन बार विधान परिषद रह चुके हैं और चौथी बार भी उन्हें जीत की उम्मीद है. पार्टी की हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीदवार नामांकन करेंगे.

8 सीटों पर चुनाव

बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद NDA के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर तेजी से साफ हो रही है. 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा. चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी और 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा.

दरभंगा सीट पर जदयू ने किया दावा