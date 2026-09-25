ETV Bharat / state

Bihar MLC Election: जानें वो चार नाम जो BJP के उम्मीदवार हो सकते हैं, मुहर लगनी है बांकी

विधान परिषद चुनाव को लेकर जदयू में खोले पत्ते, भाजपा के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा तेज. रिपोर्ट- रंजीत कुमार

BIHAR MLC ELECTION
बिहार विधान परिषद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 7:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार में एक बार फिर से चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है. विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए की तरफ से जहां एक ओर जदयू ने चार सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. वहीं अब बारी भाजपा की है. कहा जा रहा है कि भाजपा भी चार उम्मीदवार उतारेगी.

वो 4 नाम जो BJP के हो सकते हैं उम्मीदवार

अब सवाल उठता है कि वो चार उम्मीदवार कौन होंगे जो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतरेंगे. पार्टी सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार पटना के शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव को टिकट मिलना तय माना जा रहा है. वह लगातार पिछले 30 सालों से एमलसी बन रहे हैं. कोसी स्नातक क्षेत्र से एनके यादव को पार्टी फिर से मैदान में उतार सकती है.

इसके अलावा दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार सिंह और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन से नरेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया जा सकता है. हालांकि अंतिम निर्णय केंद्रीय चुनाव समिति को करना है. सर्वेश कुमार सिंह पिछली बार चुनाव हार गए थे लेकिन मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी. दूसरी तरफ नरेंद्र प्रसाद सिंह तीन बार विधान परिषद रह चुके हैं और चौथी बार भी उन्हें जीत की उम्मीद है. पार्टी की हरी झंडी मिलने के बाद उम्मीदवार नामांकन करेंगे.

8 सीटों पर चुनाव

बिहार विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की 8 सीटों पर चुनाव का कार्यक्रम घोषित होने के बाद NDA के भीतर सीट बंटवारे को लेकर तस्वीर तेजी से साफ हो रही है. 23 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में पटना, दरभंगा, तिरहुत और कोसी स्नातक तथा पटना, दरभंगा, तिरहुत और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा. चुनाव आयोग के मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया 29 सितंबर से शुरू होगी और 6 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा.

दरभंगा सीट पर जदयू ने किया दावा

जदयू ने 23 सितंबर को चार सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं. पटना स्नातक से मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक से अभिषेक झा, सारण शिक्षक से आनंद पुष्कर और दरभंगा शिक्षक से घनश्याम राय को मैदान में उतारा गया है. यानी जदयू ने चार सीटों पर अपना दावा साफ कर दिया है. खास बात यह है कि दरभंगा स्नातक सीट पर जदयू ने अपना दावा छोड़ दिया है और यह सीट भाजपा के हिस्से में जाने की संभावना है.

''जदयू के साथ हमारी एक सीट की अदला-बदली हुई है. भारतीय जनता पार्टी भी चार सीटों पर उम्मीदवार खड़े करने की तैयारी कर रही है. पिछले चुनाव में भी हम चार सीटों पर लड़े थे जिसमें दो पर जीत मिली थी. इस बार भी हम चार सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव समिति उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेगी. जल्द ही उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा.''- प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता

प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता
प्रेम रंजन पटेल, भाजपा प्रवक्ता (ETV Bharat)

विधान पार्षदों के समक्ष होगी सीट बचाने की चुनौती

इस चुनाव का मुकाबला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आठों सीटें सीधे आम विधानसभा मतदाताओं की नहीं, बल्कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की हैं. मौजूदा सदस्यों में स्नातक सीटों पर पटना से नीरज कुमार, दरभंगा से सर्वेश कुमार, तिरहुत से बंशीधर ब्रजवासी और कोसी से एनके यादव हैं. जबकि शिक्षक सीटों पर पटना से नवल किशोर यादव, दरभंगा से मदन मोहन झा, तिरहुत से संजय कुमार सिंह और सारण से अफाक अहमद हैं.

ये भी पढ़ें :-

लगातार 30 साल से MLC नवल किशोर यादव कह रहे- 'मैं चुनाव नहीं लड़ता, शिक्षक मेरी लड़ाई लड़ते हैं

Explainer: क्यों अपनी ही पार्टी के नीरज कुमार को हराना चाहते हैं अनंत सिंह? 11 साल के अदावत की इनसाइड स्टोरी समझिए

TAGGED:

बिहार विधान परिषद चुनाव
BJP CANDIDATE MLC ELECTION
बीजेपी उम्मीदवार
SAMRAT CHOUDHARY
BIHAR MLC ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.