'सभी की जमानत जब्त करवा देंगे', पटना शिक्षक MLC सीट से BJP कैंडिडेट का दावा- जीत का छक्का मारेंगे
पटना शिक्षक एमएलसी सीट से बीजेपी कैंडिडेट नवल किशोर यादव ने दावा किया है कि सभी विरोधियों की जमानत जब्त करवा देंगे. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 18, 2026 at 8:16 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की चार शिक्षक और चार स्नातक क्षेत्र का चुनाव चर्चा में है. इस चुनाव में पटना स्नातक और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है और इस बार दोनों जगह लड़ाई भी दिलचस्प है. इसी कारण सबसे अधिक चर्चा में है. एक तरफ मोकामा के जेडीयू के विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत की छक्का लगाने के लिए भाजपा के नवल किशोर यादव चुनाव लड़ रहे हैं. उनके खिलाफ जेडीयू के पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं.
'जीत का छक्का लगाएंगे'
संजीव कुमार सिंह लगातार नवल किशोर यादव पर हमलावर हैं. उन पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं. वह ने केवल जीत का छक्का मारने का दावा कर रहे हैं, बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवा देंगे.
सभी की जमानत जब्त करवा देंगे
नवल किशोर यादव ने कहा कि कहीं कोई मुकाबला नहीं है. सवाल जमानत जब्त होने का है. इन लोगों को कहीं से बचकर निकलने नहीं देंगे. बीजेपी कैंडिडेट ने कहा कि मेरा लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है. मेरा लक्ष्य और शिक्षकों का लक्ष्य सभी की जमानत जब्त कर देना है. वैसे लोग, जो पैसे के बल पर शिक्षकों के चरित्र को खरीदना चाहते हैं, पहले अपना चरित्र बेचकर पैसा कमाया और अब शिक्षकों का चरित्र खरीदना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा सबक होगा.
"मेरा लक्ष्य सिर्फ जीतना नहीं है, मेरा लक्ष्य और शिक्षकों का लक्ष्य एक मात्र सारे उम्मीदवारों का जमानत जब्त करा देना है. वैसे लोग जो पैसे के बल पर हमारे शिक्षकों का खरीदना चाहते हैं. जिसने अपना चरित्र बेचकर पैसा कमाया है और अब शिक्षकों के चरित्र को खरीदना चाहता है, उसको ये सबसे बड़ा सबक है."- नवल किशोर यादव, बीजेपी एमएलसी कैंडिडेट, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
संजीव की गाली मेरे लिए यूरिया के समान
राजद उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार बीजेपी प्रत्याशी पर कई तरह के आरोप लगाते हैं. इस पर नवल किशोर यादव का कहना है कि यदि मुझे गाली नहीं देंगे तो चर्चा में आएंगे क्या? उनकी गाली मेरे लिए तो धान में यूरिया खाद के समान है. हम उनको धन्यवाद देते हैं.
डॉ संजीव इन दिनों अनंत सिंह की भी चर्चा करते हैं. इस पर नवल किशोर यादव का कहना है कि अनंत सिंह किसको मारते हैं, किसको गाली देते हैं. वहीं वह बैठे रहते हैं? बीजेपी कैंडिडेट ने कहा कि हमको किसी पर कुछ नहीं बोलना है. यदि गाली देने से वोट मिलता है तो 2-4 आदमी और रखकर गाली दिलवाएं.
अनंत सिंह की बगावत का क्या असर होगा?
नीरज कुमार का विरोध करने वाले अनंत सिंह क्या आपके लिए भी परेशानी पैदा कर रहे हैं? इस पर नवल किशोर यादव ने कहा कि हमको किसी से कोई परेशानी नहीं है. हम किसी से परेशान नहीं हैं. शिक्षक हमारे साथ हैं, सब जानते हैं. सबकी जमानत जब्त कराने के लिए शिक्षक तैयार हैं.
क्या कम हो गए हैं वोटर?
इस बार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर की संख्या काफी कम है. पूरे बिहार में चार सीटों पर करीब 40000 शिक्षक वोटर बने हैं. इस पर नवल किशोर यादव का कहना है कि मैं पूरे बिहार का तो नहीं जानता हूं. पटना में पिछले साल से अधिक वोटर हैं. जितना वोटर बनने लायक शिक्षक रहेंगे, उतना ही ना बनेंगे. प्राइमरी के शिक्षक वोटर बनते नहीं हैं. सेकेंडरी और उसके ऊपर के ही शिक्षक बनेंगे, यह एक्ट में है और उसमें भी 3 साल जिनकी नियुक्ति हो गई हो गई, वही वोटर बन सकते हैं.
TRE-1, TRE-2, TRE-3 में नियुक्त शिक्षक का भी 3 साल पूरा हुआ नहीं है. रिटायर्ड करने के 3 साल के बाद वोटर नहीं बन सकते हैं. ऐसे में जितने शिक्षक वोटर बन सकते थे, उनको बनाने की कोशिश हुई है. अब चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं है. ऐसे में क्या स्थिति बन रही है? इस सवाल पर नवल किशोर यादव गाना गाते हुए कहते हैं, 'जिसका मुझे था इंतजार, अब वह घड़ी आ गई है, घड़ी आ गई. सभी विरोधियों की जमानत जब्त होनी है.'
पुराने बयान वायरल
विरोधियों द्वारा नवल किशोर यादव के भी पुराने वीडियो वायरल किये जा रहे हैं. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में बैकवर्ड-फॉरवर्ड के बहाने वोट बांटने की कोशिश की जा रही है लेकिन नवल यादव शिक्षकों के बीच लोकप्रिय हैं और कई बार शिक्षकों के मुद्दे पर अपने सरकार के खिलाफ भी जाते रहे हैं. वहीं नीरज कुमार के भी पुराने वीडियो वायरल किया जा रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, ललन सिंह, अरुण सिंह से लेकर बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ समय-समय पर नीरज कुमार ने जो बयान दिया है, उसे चलाया जा रहा है. पटना की इन दोनों सीटों का चुनाव काफी दिलचस्प हो गया है.
कौन-कौन उम्मीदवार?
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीट से भारतीय जनता पार्टी से नवल किशोर यादव और राष्ट्रीय जनता दल से डॉ. संजीव कुमार सिंह उम्मीदवार हैं, जबकि जन सुराज पार्टी से डॉ. दिव्या ज्योति को टिकट मिला है. इसके अलावे कांग्रेस ने संजय कुमार यादव को मैदान में उतारा है.
सीटिंग सीट बचाने की चुनौती
विधान परिषद की 8 सीटों में से पटना के दोनों शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के अलावे कोसी और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र भी एनडीए का सीटिंग सीट है. दरभंगा स्नातक भाजपा समर्थित निर्दलीय चुनाव जीते थे. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन कांग्रेस के पास है तो वहीं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सीपीआई के पास और तिरहुत स्नातक निर्दलीय के पास है तो. हीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र प्रशांत किशोर की पार्टी के समर्थक निर्दलीय के पास है. सभी सीटिंग उम्मीदवार इस बार भी चुनाव मैदान में हैं. एनडीए के लिए पटना की दोनों सीट बचाना सबसे बड़ा चैलेंज है.
4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक पटना में वोटर
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 11719 वोटर है क्योंकि नवल किशोर यादव लंबे समय से शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर चुने जा रहे हैं तो इस चुनाव में भी नवल यादव ने सबसे अधिक वोट बनाया है. इसीलिए दूसरे उम्मीदवारों की तुलना में ज्यादा निश्चिंत दिखाई दे रहे हैं. हालांकि 23 अक्टूबर को जब चुनाव होगा और 27 तारीख को रिजल्ट आएगा, तभी नवल यादव के दावे की सच्चाई सामने आएगी लेकिन फिलहाल पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र चर्चा में है.
ये भी पढ़ें:
'5 बार जीत चुके नवल किशोर यादव का घमंड टूटेगा', संजीव कुमार का दावा- पार्टी बदली है.. फायर और ब्रांड वही
Explainer: कहीं RJD-कांग्रेस और वामदल आमने-सामने तो कहीं NDA में बगावत, जानें 8 सीटों का समीकरण
Explainer: दिल्ली में तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ लेकिन बिहार MLC चुनाव में आमने-सामने, आखिर क्यों?