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'सभी की जमानत जब्त करवा देंगे', पटना शिक्षक MLC सीट से BJP कैंडिडेट का दावा- जीत का छक्का मारेंगे

नवल किशोर यादव ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की चार शिक्षक और चार स्नातक क्षेत्र का चुनाव चर्चा में है. इस चुनाव में पटना स्नातक और पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र पर एनडीए का कब्जा है और इस बार दोनों जगह लड़ाई भी दिलचस्प है. इसी कारण सबसे अधिक चर्चा में है. एक तरफ मोकामा के जेडीयू के विधायक अनंत सिंह अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जीत की छक्का लगाने के लिए भाजपा के नवल किशोर यादव चुनाव लड़ रहे हैं. उनके खिलाफ जेडीयू के पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार सिंह आरजेडी के उम्मीदवार हैं.

'जीत का छक्का लगाएंगे'

संजीव कुमार सिंह लगातार नवल किशोर यादव पर हमलावर हैं. उन पर कई तरह के आरोप भी लगा रहे हैं लेकिन बीजेपी उम्मीदवार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं. वह ने केवल जीत का छक्का मारने का दावा कर रहे हैं, बल्कि ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बार तमाम उम्मीदवारों की जमानत जब्त करवा देंगे.