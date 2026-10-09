ETV Bharat / state

'अनुज सिंह के लिए आगे भी रोज प्रचार करूंगा', NDA की बैठक से पहले अनंत सिंह का ऐलान

जेडीयू विधायक अनंत सिंह ( ETV Bharat )

अनुज सिंह का प्रचार करते रहेंगे अनंत सिंह

एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे अनंत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह पीछे नहीं हटने वाले हैं. उन्होंने कहा कि वह अनुज सिंह के साथ हैं और आगे भी रहेंगे. क्या आगे भी प्रचार करेंगे? इस सवाल पर जेडीयू विधायक ने कहा कि हां आगे भी रोज प्रचार करने जाएंगे.