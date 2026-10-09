'अनुज सिंह के लिए आगे भी रोज प्रचार करूंगा', NDA की बैठक से पहले अनंत सिंह का ऐलान
अनंत सिंह ने साफ कर दिया है कि वह एमएलसी चुनाव में अनुज सिंह के लिए प्रचार करते रहेंगे. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 9, 2026 at 4:15 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव में मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेडीयू के लिए सिरदर्द बने हुए हैं. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के समझाने के बावजूद वह अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. एनडीए की बैठक से पहले उन्होंने फिर से दोहराया, 'मैं अनुज सिंह के साथ हूं और आगे भी प्रचार करता रहूंगा.' इस दौरान जेडीयू विधायक ने ये भी कहा कि यह बैठक एमएलसी चुनाव को लेकर नहीं, दूसरे कारणों से बुलाई गई है. वैसे भी विधान परिषद का चुनाव पार्टी का चुनाव नहीं होता है.
अनुज सिंह का प्रचार करते रहेंगे अनंत सिंह
एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे अनंत सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वह पीछे नहीं हटने वाले हैं. उन्होंने कहा कि वह अनुज सिंह के साथ हैं और आगे भी रहेंगे. क्या आगे भी प्रचार करेंगे? इस सवाल पर जेडीयू विधायक ने कहा कि हां आगे भी रोज प्रचार करने जाएंगे.
"सालों भर बैठक होता है तो क्या सालों इलेक्शन ही होता है? हां जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे. अनुज सिंह का हम समर्थन करेंगे. हां रोज प्रचार करेंगे."- अनंत सिंह, जेडीयू विधायक, मोकामा
क्या बोले नीरज कुमार?
वहीं, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार ने कहा कि विधान परिषद के 8 सीटों पर चुनाव होना है, उसी पर इस बैठक में चर्चा होगी. अनंत सिंह के बयान पर नीरज कुमार ने कहा, 'कौन क्या बोलता है, उससे मुझे मतलब नहीं है. कोई समझने के लिए नहीं बैठा है. नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का नेतृत्व महत्वपूर्ण है और एनडीए का मजबूत सपोर्ट है.'
एनडीए की बैठक
असल में बिहार विधान परिषद के 8 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर सीएम सम्राट चौधरी आज बड़ी बैठक कर रहे हैं. मुख्यमंत्री आवास लोक सेवक में एनडीए के पांचों घटक दलों के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और सभी सांसदों को बुलाया गया है. सबसे अधिक जिस पर नजर मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर थी, वह भी बैठक में पहुंच चुके हैं लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि हम अनुज सिंह का ही समर्थन करेंगे और नीरज कुमार का विरोध करेंगे.
आरजेडी का एनडीए पर निशाना
आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि एनडीए के अंदर सबकुछ ठीक नहीं है. एमएलसी चुनाव में जूतम-पैजार की स्थिति बनी हुई है, नूरा-कुश्ती हो रही है. एक-दूसरे के खिलाफ शह और मात की राजनीति चल रही है. यह सबकुछ स्पष्ट रूप से दिख रहा है.
''छपरा में जेडीयू के खिलाफ आरएलएम ने उम्मीदवार उतारा है. वहीं पटना में जेडीयू में अंतर्कलह की स्थिति है. वैसे बीजेपी और जेडीयू के बीच भी सबकुछ ठीक नहीं है. इसे देखकर तो यही लग रहा है कि एनडीए खेमे में खबराहट और बेचैनी है. इसी कारण मुख्यमंत्री आवास में रखी गई है. हालांकि इससे कुछ होने वाला नहीं है.''- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी
'खतरे में सम्राट चौधरी की कुर्सी'
एनडीए के अंदर जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है. इससे तो साफ है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अपनी ही कुर्सी खतरे में नजर आ रही है. बीजेपी और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष के बीच जिस प्रकार का वाकयुद्ध चल रहा है. इसका बड़ा परिणाम जल्द ही सामने आएगा.
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