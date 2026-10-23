'न मरने का गम, न जीने की खुशी', जेडीयू की कार्रवाई पर अनंत सिंह का बड़ा बयान
विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू की अनुशासनात्मक कार्रवाई और नीरज कुमार के बयानों को खारिज करते हुए जनता को अपना भगवान बताया. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : October 23, 2026 at 4:20 PM IST
नालंदा: बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग हुई. इसी बीच अनंत सिंह ने नीरज कुमार के द्वारा पार्टी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कहे जाने वाले सवाल पर कहा कि, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया, "न मरने का गम है न जीने का खुशी." वह पहले भी यह बात कह चुके हैं.
"कौन क्या बोल रहा है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं. आप लोग यहां से जाएं. माथा नहीं भुकाएं. जनता भगवान है और वही हमारा मालिक है. जनता ही हमको वोट देगी." -अनंत सिंह, जदयू विधायक, मोकामा
छोटू सिंह के हिरासत पर क्या बोले?
समर्थकों द्वारा जीत का जश्न मनाए जाने पर उन्होंने कहा कि जनता हमारा मालिक है. जनता ने हमें वोट दिया है, इसलिए वे खुशी मना रहे होंगे. छोटू सिंह को थाना में पुलिस द्वारा बैठाए जाने के मामले में उन्होंने कहा कि, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. जनता मालिक है और उसके आशीर्वाद से ही हम आज यहां हैं. हमारे आदमी के पकड़े जाने से हमको फायदा ही होगा. हमें सभी जगहों से बात करने पर पूरा सहयोग मिल रहा है.
पुलिस की कार्रवाई पर रिएक्शन
इन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि पुलिस हमको भी गिरफ्तार कर ले. हमारे सभी लोगों को कोई न कोई थाना में हार के डर से पकड़ लिया गया है. जनता भगवान है और वह कुर्सी जिसको देगा वही बैठेगा. ये लोग अपने मन से जबरदस्ती कुर्सी पर बैठे हुए हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस हमें तंग कर रही है, जिस वजह से हमारा वोट और बढ़ रहा है. जो कुछ प्रतिशत वोट विरोधी को मिलता, वह भी अब नहीं मिलेगा. उसका वोट बैंक और घट गया है. यहां 100 से अधिक ललन सिंह हैं. हम उनके बारे में नहीं जानते हैं, उनका कारोबार दिल्ली में है और हम पटना में रहते हैं.
'जनता मेरा भगवान'
जदयू प्रत्याशी मंदिर जाकर मन्नत मांग रहे हैं. इसपर अनंत सिंह ने कहा कि, हम जनता को भगवान मानते हैं. वह मंदिर में जाता है, यह उसका अपना व्यक्तित्व है और इसमें कोई गलत बात तो नहीं है.
नीरज कुमार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनका पहला ही किला ढह चुका है. अपने नाम से नीरज कुमार कभी कहीं नहीं चला है. उन्होंने पार्टी पर सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी ने सिर्फ ललन सिंह के लिए ही काम किया, मेरे लिए कुछ नहीं किया.
"हमारे साथ चार बार धोखा हुआ. ललन जी को देर बार मौका मिला, लेकिन पार्टी कुछ नहीं बोली. इसके बावजूद हम नीतीश कुमार और जनता को भगवान मानते हैं." -अनंत सिंह, जदयू विधायक, मोकामा
नीतीश कुमार का साथ
उन्होंने साफ किया कि दूसरे पार्टी में रहकर भी उन्होंने नीतीश कुमार का साथ दिया था और आगे भी देंगे. वशिष्ठ नारायण सिंह जी बीमार थे, इसलिए वह उनसे मिलने चले गए थे. विधानसभा सत्र के दौरान भी उनसे बातचीत होती थी. वह पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वे बुजुर्ग आदमी हैं.
पटना स्नातक सीट पर फंसा पेंच
बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बीच पटना स्नातक सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और त्रिकोणीय हो गया है. इस हॉट सीट पर जेडीयू (JDU) से नीरज कुमार मैदान में हैं, जिन्हें पार्टी के ही बाहुबली विधायक अनंत सिंह द्वारा जनसुराज के प्रत्याशी अनुज सिंह को समर्थन देने से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.
जेडीयू के भीतर मची इस अंदरूनी बगावत के बाद नीरज कुमार के लिए राह काफी मुश्किल नजर आ रही है, जबकि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से दिलीप कुमार के मैदान में होने के कारण इस सीट पर त्रिकोणीय संघर्ष की स्थिति बन गई है.
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