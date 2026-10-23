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'न मरने का गम, न जीने की खुशी', जेडीयू की कार्रवाई पर अनंत सिंह का बड़ा बयान

अनंत सिंह ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर वोटिंग हुई. इसी बीच अनंत सिंह ने नीरज कुमार के द्वारा पार्टी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात कहे जाने वाले सवाल पर कहा कि, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब दिया, "न मरने का गम है न जीने का खुशी." वह पहले भी यह बात कह चुके हैं.

"कौन क्या बोल रहा है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह उतने पढ़े-लिखे नहीं हैं. आप लोग यहां से जाएं. माथा नहीं भुकाएं. जनता भगवान है और वही हमारा मालिक है. जनता ही हमको वोट देगी." -अनंत सिंह, जदयू विधायक, मोकामा