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बिहार में 2 सीटों पर MLC चुनाव, NDA के इन 2 दिग्गजों के सामने किस चेहरे पर दांव लगाएंगे तेजस्वी?

विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए जीता लेकिन हालिया एमएलसी उपचुनाव में महागठबंधन ने बाजी मारी. अब 2 सीटों का चुनाव दिलचस्प होने वाला है.

Bihar MLC Election 2026
बिहार विधान परिषद चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 21, 2026 at 5:33 PM IST

7 Min Read
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पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सियासी बिसात बिछ चुकी है. सत्ता पक्ष अपने पुराने और मजबूत किलों को बचाने की रणनीति में जुटा है तो वहीं विपक्ष उन सीटों पर सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है, जहां वर्षों से एनडीए का दबदबा कायम है. खास तौर पर लंबे समय से विधान पार्षद बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव और जेडीयू के तेजतर्रार नेता नीरज कुमार को घेरने के लिए महागठबंधन ने अपनी चालें तेज कर दी हैं.

वित्त रहित शिक्षकों के मसले को सुलझाने का दबाव: नवल किशोर यादव भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार हैं. वह विधान परिषद में सीनियर मोस्ट नेताओं में गिने जाते हैं. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार पांच बार एमएलसी चुनाव जीत चुके नवल किशोर छठी बार जीत का दंभ भर रहे हैं. वह शिक्षकों के मसले को विधान परिषद में मुखरता से उठाते रहे हैं. हालांकि वित्त रहित शिक्षक का मुद्दा अब भी अनसुलझा है.

बिहार में विधान परिषद चुनाव की जंग (ETV Bharat)

1996 में से लगातार एमएलसी: प्रो. नवल किशोर यादव पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 बार विधान परिषद सदस्य रह चुके हैं. उन्होंने 1996 में पहली बार जीत दर्ज की और तब से अजेय हैं. 2002 में ​दूसरी बार, 2008 में तीसरी बार, 2014 में चौथी बार और 2020 में ​पांचवीं बार विधान पार्षद बने. 2026 में भी छठी बार विधान परिषद पहुंचने की जुगत में हैं. नवल किशोर यादव ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि विरोधियों की जमानत जब्त होनी तय है.

Nawal Kishor Yadav
बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव (ETV Bharat)

"हम सालों भर शिक्षकों के बीच रहते हैं और उनके मुद्दे को उठाते रहते हैं. मेरी सक्रियता चुनाव के समय नहीं होती है. कुछ लोग चुनाव हारने के बाद फिर चुनाव लड़ रहे हैं जो शिक्षक नहीं है. हमारे खिलाफ चुनाव के मैदान में जो भी होंगे, उनकी जमानत जब्त होगी."- नवल किशोर यादव, विधान पार्षद, बीजेपी

संजीव कुमार पर दांव लगाएगा आरजेडी?: आरजेडी ने बीजेपी नेता नवल किशोर यादव की घेरने की तैयारी कर ली है. तेजस्वी यादव की तरफ से मुकाबले में पूर्व विधायक संजीव कुमार को उतारा जा सकता है. वह राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर परबत्ता विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे. हालांकि उनको लोजपा (रामविलास) के बाबूलाल शौर्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. 30 वर्षों से यह सीट बीजेपी के कब्जे में है. ऐसे में पार्टी के लिए इसे बरकरार न केवल चुनौती है, बल्कि प्रतिष्ठा का भी सवाल है.

Bihar MLC Election 2026
आरजेडी नेता संजीव कुमार (ETV Bharat)

नीरज कुमार के लिए राहें आसान: वहीं, बिहार विधान परिषद में पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जीत की हैट्रिक लगा चुके जेडीयू के नीरज कुमार चौथी बार उतरने के लिए तैयार हैं. उनको घेरने के लिए भी महागठबंधन की ओर से भी तैयारी की जा रही है लेकिन मुश्किल ये है कि पिछली बार महागठबंधन के टिकट पर लड़े आजाद गांधी ने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया है और वह बीजेपी में शामिल हो गए हैं.

JDU MLC Neeraj Kumar
जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार (ETV Bharat)

विपक्ष को मजबूत कैंडिडेट की तलाश: नीरज कुमार अपनी आक्रामक राजनीतिक शैली और विपक्ष पर लगातार हमलों के कारण जेडीयू के मजबूत चेहरों में गिने जाते हैं. ऐसे में उनके खिलाफ उम्मीदवार चयन को लेकर महागठबंधन काफी सावधानी बरत रहा है. फिलहाल तो विपक्ष के पास कोई मजबूत चेहरा नहीं है लेकिन तलाश जारी है.

तीन बार से एमएलसी हैं नीरज कुमार: नीरज कुमार साल 2008 में ग्रेजुएट स्नातक क्षेत्र से पहली बार विधान परिषद चुनाव जीते थे और तब से वह लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं. नीरज कुमार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है और वह नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं. एक बार मंत्री भी रह चुके हैं. वह अब तक कुल 3 बार विधान परिषद का चुनाव जीत चुके हैं. 2008, 2014 और 2020 में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और 2026 चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त हैं.

"हम लोगों ने विभिन्न संकाय के लोगों के सेवा शर्तों में सुधार किया और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड जैसी नीति को धरातल पर लाने का काम किया. पूरे कार्यकाल हमने जनता के बीच रहे और मतदाताओं के समस्याओं का समाधान किया. पंचायत निकाय के चुनाव में हम गुटबाजी के वजह से हार गए लेकिन इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और एनडीए उम्मीदवार चुनाव जीतने में कामयाब होंगे."- नीरज कुमार, विधान पार्षद, जेडीयू

Bihar MLC Election 2026
दोनों डिप्टी सीएम के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटा एनडीए: इन दोनों सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए ने रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है. संगठन और पुराने वोटों को साधने की कोशिश चल रही है. बीजेपी और जेडीयू नेता अपने-अपने नेताओं की राजनीतिक पकड़ और कार्यकर्ताओं के नेटवर्क के भरोसे चुनावी किला बचाने में जुटे हैं तो वहीं महागठबंधन सामाजिक समीकरण, नाराज वोटरों और स्थानीय मुद्दों को हथियार बनाकर मुकाबले को रोचक बनाने की कोशिश कर रहा है.

एमएलसी उपचुनाव में जीत से आरजेडी उत्साहित: भले ही नवल किशोर यादव 30 वर्षों से और नीरज कुमार 18 सालों से जीत रहे हों लेकिन आरजेडी को लगता है कि इस बार 'तवा पर रोटी बदलने' का वक्त है. आरजेडी का दावा यूं ही नहीं है, हालिया भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार क्षेत्र के विधान परिषद उपचुनाव में जीत से पार्टी उत्साहित है. प्रवक्ता एजाज अहमद कहते हैं कि इस बार दोनों सीटों पर परिवर्तन तय है.

Tejashwi Yadav
आरजेडी नेताओं के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

"हमने आरा में हुए विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल की है. हमारे प्रत्याशी सोनू कुमार ने वहां के जदयू विधायक राधाचरण सेठ के पुत्र कन्हैया कुमार को शिकस्त दी है. पटना में होने वाले स्नातक और शिक्षक निकाय चुनाव में भी हम मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतने में कामयाब होंगे."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे का मानना है कि इस बार भी राष्ट्रीय जनता दल एनडीए के मजबूत किले को ध्वस्त करने के लिए संघर्ष करेगा. नवल किशोर यादव के खिलाफ संजीव कुमार को उतारने की तैयारी हो रही है लेकिन नीरज कुमार के खिलाफ तो उम्मीदवार भी नहीं है. हालांकि अभी देखना होगा कि आखिर वक्त तक आरजेडी और तेजस्वी यादव किस पर दांव लगाते हैं.

"नवल किशोर यादव के खिलाफ जहां डॉक्टर संजीव को उतारने की तैयारी है, वहीं नीरज कुमार के खिलाफ थी मजबूत प्रत्याशी की तलाश हो रही है. नीरज कुमार के लिए खुशखबरी है कि उनके एक विरोधी आजाद गांधी भाजपा में शामिल हो चुके हैं. जहां तक सवाल नवल किशोर यादव का है तो वह लगातार चुनाव जीत रहे हैं और उन्हें हराना भी महागठबंधन के लिए बड़ी चुनौती है."- सुनील पांडे, राजनीतिक विश्लेषक

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