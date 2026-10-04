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'लोकसभा चुनाव से पहले 7वां वेतनमान दिलाऊंगा', प्रशांत किशोर ने कहा- MLC चुनाव में NDA को हराइये

नालंदा: बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने सभी आठों उम्मीदवारों को जिताने के लिए प्रशांत किशोर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं. इसी कड़ी में रविवार को नालंदा मुख्यालय बिहार शरीफ के टाउन हॉल में 'शिक्षा संवाद सह शिक्षक समागम' कार्यक्रम को संबोधित किया. इस कार्यक्रम में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार ने शिक्षकों की समस्याओं, उनके राजनीतिक विकल्पों और बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर खुलकर और बेबाक तरीके से अपनी बात रखी.

इसके बाद 2020 में शिक्षकों ने तेजस्वी यादव (राजद) का समर्थन किया, जिन्होंने भी यही वादा किया था. लेकिन 2022 में जब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ उपमुख्यमंत्री बने और उनके कोटे से शिक्षा मंत्री (चंद्रशेखर) बने, तो वे भी शिक्षकों की मांग भूल गए.

शिक्षकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया प्रशांत किशोर ने पिछले तीन चुनावों का जिक्र करते हुए बताया कि कैसे हर राजनीतिक दल ने शिक्षकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और बाद में उन्हें धोखा दिया. उन्होंने याद दिलाया कि 2015 में जब सुशील मोदी विपक्ष में थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 'समान काम, समान वेतन' की बात की थी लेकिन जैसे ही वे सरकार (एनडीए) में वित्त मंत्री बने, उन्होंने वित्त का रोना रोकर हाथ खड़े कर दिए.

पीके ने कहा कि जब पांच साल आप आंदोलन करते हैं, लेकिन वोट के दिन शिक्षक नहीं रहते, बल्कि पंडित जी, कुशवाहा, यादव और पासवान बन जाते हैं, तो आपकी समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता है.

शिक्षकों की समस्याओं का किया जिक्र प्रशांत किशोर ने शिक्षकों की दुखती रग पर हाथ रखते हुए कहा कि बिहार के शिक्षक पिछले 20 वर्षों से समान काम-समान वेतन, राज्यकर्मी का दर्जा, पेंशन और अन्य समस्याओं को लेकर संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आपकी समस्या 20 साल से है और 20 साल से आप एक ही मुख्यमंत्री, एक ही आदमी और एक ही एनडीए सरकार को वोट भी दिए जा रहे हैं, तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं?

दोनों उम्मीदवारों के लिए मांगा समर्थन इस मौके पर उन्होंने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जन सुराज की प्रत्याशी डॉ. दिव्या ज्योति और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. अनुज सिंह के लिए शिक्षकों और स्नातकों से वोट की पुरजोर अपील की. प्रशांत किशोर का यह संवाद महज एक चुनावी भाषण नहीं था, बल्कि उन्होंने शिक्षकों को उनकी राजनीतिक भूलों और नेताओं द्वारा किए गए छलावों का आईना दिखाया है.

"आप पहले नीतीश जी से ठगाए, फिर भाजपा से, फिर राजद से. अब कोई नहीं बचा है, तो क्या प्रशांत किशोर से भी ठगाना चाहते हैं? मैं साफ कह रहा हूं कि कोई एक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी ताकतवर एमएलसी क्यों न हो, 6 लाख शिक्षकों की समस्या नहीं सुलझा सकता है. प्रशांत किशोर भी नहीं. इसका समाधान केवल आपकी एकजुटता में है."- प्रशांत किशोर, सूत्रधार, जन सुराज पार्टी

नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की अपील

प्रशांत किशोर ने शिक्षकों से एक नया राजनीतिक विकल्प खड़ा करने की अपील की. उन्होंने कहा कि अगर नालंदा, नवादा और पटना (जहां एनडीए कभी नहीं हारी है) के शिक्षक एकजुट होकर एनडीए को हरा दें, तो लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें 7वां वेतनमान जरूर मिल जाएगा.

अनुज सिंह (सौ. JAN SURAAJ फेसबुक)

'लोकसभा चुनाव से पहले 7वां वेतनमान दिलाऊंगा'

पीके ने कहा, 'मैं पच्चीस समस्याओं की गारंटी नहीं लेता लेकिन तीन बातों की गारंटी देता हूं. अगर आपने यहां एनडीए को हरा दिया तो मैं लोकसभा चुनाव से पहले आपको सातवां वेतनमान दिलवा दूंगा. अगर ऐसा न हो तो मेरा गला पकड़िएगा. सातवें वेतनमान के लिए सरकार को सालाना 5500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च करना होगा और यह पैसा विधानसभा में सवाल उठाने से नहीं, बल्कि सरकार की कुर्सी पर वोट की तलवार लटकने से निकलेगा.'

प्रशांत किशोर ने शिक्षकों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे लालू जी के डर से मोदी जी को और मोदी जी के डर से लालू जी को वोट देना बंद करें. उन्होंने कहा कि यह चुनाव सरकार बनाने का नहीं है, बल्कि सरकार को जवाबदेह बनाने का है. वोट के दिन एक बार स्वार्थी बनिए. अपना वेतनमान, अपना सम्मान, अपनी पेंशन और अपने बच्चों का भविष्य देखिए. जब आप रिटायर होंगे और आपको महज 1500 रुपए पेंशन मिलेगी, तब लालू, नीतीश या मोदी आपके बच्चों की चिंता करने नहीं आएंगे.

जाति-धर्म के नाम पर वोट न दें

जन सुराज नेता ने ये भी कहा कि अगर शिक्षक सातवें वेतनमान के लिए संघर्ष नहीं कर सकते और जाति-धर्म के नाम पर वोट देंगे, तो जनसुराज भी उनकी आवाज नहीं उठाएगा. कार्यक्रम के अंत में पत्रकारों ने प्रशांत किशोर से बाहुबली अनंत सिंह द्वारा जनसुराज प्रत्याशी (डॉ. अनुज सिंह) को समर्थन दिए जाने पर तीखे सवाल पूछे.

इस पर प्रशांत किशोर ने कहा, 'बिहार में 13 करोड़ लोग हैं. जो भी बिहार में बदलाव, बेहतरी, शिक्षा और रोजगार चाहता है, वह जनसुराज के साथ खड़ा है. अनंत सिंह न तो हमारी टीम में हैं और न ही हम उनके नेता हैं. जनसुराज अपने प्रत्याशियों डॉ. अनुज सिंह और डॉ. दिव्या ज्योति के लिए जिम्मेदार है, अपने कार्यकर्ताओं के आचार-विचार के लिए जिम्मेदार है. दूसरे दल का कोई नेता क्या कर रहा है, उससे हमें कोई लेना-देना नहीं है. अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे वह भाजपा का हो या कोई और, हमारे प्रत्याशी का समर्थन कर रहा है, तो हमें इससे क्या नुकसान है? हम किसी बाहुबल या धनबल की राजनीति नहीं करते हैं.'

प्रशांत किशोर ने अंत में यह भी स्पष्ट किया कि जनसुराज बिहार का नया विकल्प है और यदि शिक्षक और स्नातक एक साथ आएं, तो राज्य की राजनीति और व्यवस्था में एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव संभव है.

शिक्षा संवाद सह शिक्षक समागम कार्यक्रम (सौ. JAN SURAAJ फेसबुक)

जब प्रशासन से हुआ आमना-सामना

18 मई को अपने बिहार बदलाव हस्ताक्षर अभियान के तहत प्रशांत किशोर नालंदा पहुंचे थे और लोगों से मुलाकात कर रहे थे. इसी दौरान उनका काफिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा जाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया.

एसडीएम से तीखी बहस

इस दौरान प्रशांत किशोर और एसडीएम के बीच तीखी बहस हो गई. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया है. जनसुराज पार्टी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से प्रशांत किशोर और एसडीएम काजले वैभव नितिन के बीच की बहस का वीडियो साझा किया है. साथ ही इसमें लिखा है 'लिखकर दीजिए किस कानून में लिखा है कि किसी मुख्यमंत्री के गांव में नहीं जा सकते?'

उस समय बहस के दौरान पीके ने एसडीएम से कहा था, 'नए अफसर बने हो इत्मीनान से रहिए. रोकने का कारण लिखकर दो, वरना नौकरी चली जाएगी.' इस दौरान एसडीएम ने भी पीके को जवाब देते हुए कहा, 'बिना पूर्व अनुमति के गांव में प्रवेश भीड़ भाड़ और कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी कर सकता है.'

जिसके बाद प्रशांत किशोर ने भड़कते हुए कहा था कि आप हमको रोक दीजिएगा. गांव में आने के लिए क्या परमिशन लेना होगा. आप (एसडीएम) लॉ एंड ऑर्डर के पुरोधा बन रहे हैं. दूसरे गांव में क्यों नहीं रोका. सीएम के जिला में एसडीएम बन गए हैं तो राजनेता मत बनिए. मैं आपके बारे में बहुत सुन रहा हूं. आप किस अधिकार के तहत हमें किसी गांव में जाने से रोक रहे हैं, लिख कर दे दीजिए.

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