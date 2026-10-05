'बागी' अनंत सिंह को मनाने के लिए नीतीश ने संभाला मोर्चा! ललन सिंह से बंद कमरे में की 20 मिनट तक बात
अनंत सिंह विवाद के बीच नीतीश कुमार ने आज ललन सिंह से 20 मिनट तक बंद कमरे में बातचीत की है. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : October 5, 2026 at 1:17 PM IST
पटना: 23 अक्टूबर को 8 सीटों के लिए बिहार विधान परिषद चुनाव होगा. इसको लेकर राज्य का राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है. विशेष कर पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में मोकामा विधायक अनंत सिंह के बागी तेवर ने जनता दल यूनाइटेड के घोषित प्रत्याशी नीरज कुमार की मुश्किल बढ़ा दी है. अनंत को मनाने की कोशिशें जारी है. इस बीच नीतीश कुमार ने भी पहल शुरू कर दी है.
ललन सिंह से नीतीश की बात
अनंत सिंह का विवाद पार्टी के अंदर तूल पकड़ रहा है और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर जाकर उनसे बातचीत की है. 20 मिनट तक बंद कमरे में दोनों के बीच बातचीत हुई है.
नीरज का विरोध कर रहे हैं अनंत
अनंत सिंह लगातार नीरज कुमार का विरोध कर रहे है और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. संभव है विवाद को सुलझाने के लिए ही नीतीश कुमार ललन सिंह से मिले हैं, क्योंकि इससे पहले जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को ही अनंत सिंह मामले को देखने के लिए कहा था.
ललन सिंह का बयान वायरल
हालांकि ललन सिंह का एक पुराना बयान खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो लोगों की लड़ाई में हम नहीं पड़ते हैं. यदि दोनों तैयार हो तो हम पंचायती जरूर करा सकते हैं. इस पुराने बयान को ताजा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है. एक तरह से ललन सिंह के पल्ला झाड़ने की बात कही जा रही है.
नीरज के साथ जेडीयू
वैसे निशांत और पार्टी के तमाम नेता नीरज कुमार के साथ खड़े हैं. नीतीश और ललन सिंह की मुलाकात से देखना है कि अनंत सिंह और नीरज कुमार के बीच विवाद से सलटता है या नहीं, क्योंकि पहले भी अनंत सिंह को जदयू कार्यालय में बुलाकर समझने की कोशिश हुई थी लेकिन नहीं माने.
निशांत ने की जिताने की अपील
रविवार को नीरज कुमार के साथ बैठक के बाद निशांत कुमार ने उनकी जमकर तारीफ की और कार्यकर्ताओं से उनको जिताने की अपील की. उन्होंने बाहर निकलकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा था कि नीरज समाजवादी नेता हैं और पार्टी के पुराने और समर्पित कार्यकर्ता हैं.
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