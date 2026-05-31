MLC चुनाव में JDU कोटे से कौन-कौन कैंडिडेट? चर्चा के लिए संजय झा के आवास पहुंचे नीतीश कुमार
जेडीयू कोटे से जल्द ही एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान होगा. चर्चा के लिए नीतीश कुमार आज संजय झा के आवास पहुंचे थे. पढ़ें..
Published : May 31, 2026 at 3:56 PM IST
पटना: एक सीटों पर उपचुनाव समेत बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है. 1 जून से नामांकन शुरू हो जाएगा और 8 जून तक चलेगा. एनडीए को 9 सीट मिलना तय है. ऐसे में उम्मीदवारों को लेकर मंथन भी शुरू हो गया है. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का विधान परिषद में जाना है. इसके अलावे 7 सीटों पर उम्मीदवार कौन होगा, इस पर एनडीए में लगातार बैठक हो रही है. आज जेडीयू में हाई लेवल मीटिंग हुई है.
संजय झा के साथ नीतीश की बैठक: विधान परिषद उम्मीदवार को लेकर आज जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर सुबह से ही हलचल बनी हुई है. सबसे पहले संजय झा की आवाज पर पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार पहुंचे और दोनों के बीच बातचीत हुई. उसके बाद पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ संजय झा की मीटिंग हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री ललन सिंह और उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ जेडीयू विधान पार्षद ललन सरार्फ भी मौजूद थे.
जेडीयू में कौन-कौन दावेदार?: जेडीयू में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है. सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उनके नाम को अंतिम रूप भी दे दिया गया है लेकिन घोषणा अभी नहीं हुई है. कई नाम पर चर्चा जरूर चल रही है, जिसमें ललन मंडल, मनीष वर्मा, वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह, राजीव कुमार सिंह भी शामिल है.
बिहार के विकास पुरुष, जद(यू) के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी का आज पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद श्री संजय कुमार झा के पटना स्थित आवास पर आगमन हुआ।— Janata Dal (United) (@Jduonline) May 31, 2026
माननीय नीतीश जी ने वहां उपस्थित कार्यकर्ताओं से स्नेहिल मुलाकात की और संगठनात्मक विस्तार… pic.twitter.com/wxsxuXYikr
कौन-कौन होंगे प्रत्याशी?: बीजेपी में भी उम्मीदवारों के नाम पर सहमति बन चुकी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दो दिन पहले दिल्ली गए थे और दिल्ली से लौटने के बाद नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं. चिराग पासवान की पार्टी को भी एक सीट मिलेगा हुलास पांडे और सीमांत मृणाल के नाम को लेकर भी चर्चा हो रही है.
18 जून को चुनाव: विधान परिषद की एक सीट जो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई है, उस पर उपचुनाव होगा. इसको लेकर अलग से अधिसूचना जारी हुई है. इसके अलावे 9 सीटों पर भी चुनाव होना है. उसकी अलग अधिसूचना जारी हुई है. 18 जून को चुनाव की तिथि तय की गई है.
विधान परिषद की जो सीटें खाली हो रही है, उसमें से जेडीयू की पांच सीट है. बीजेपी की दो सीट, आरजेडी की दो और कांग्रेस की एक सीट है. इस चुनाव में बीजेपी के साथ उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा और चिराग पासवान की पार्टी लोक पर रामविलास को फायदा होगा, जबकि जेडीयू को एक सीट का नुकसान होना तय है. आरजेडी-कांग्रेस को भी एक-एक सीट का नुकसान होगा. 10 सीटों में से एक सीट आरजेडी को विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से मिल सकती है, बशर्ते कि कोई खेला ना हो. जैसा कि राज्यसभा चुनाव के समय हुआ था.
ये भी पढ़ें:
Explainer: किस जाति और किस पार्टी के कितने कैंडिडेट बनेंगे बिहार में MLC?
AIMIM ने राज्यसभा के बदले विधान परिषद चुनाव में मांगा सपोर्ट, नहीं माने तेजस्वी तो फिर होगा 'खेला'?
'MLC चुनाव में विपक्ष दूर-दूर तक लड़ाई में नहीं', नीतीश के करीबी मंत्री का दावा