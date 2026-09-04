अनंत सिंह की बगावत! MLC चुनाव में JDU कैंडिडेट के विरोधी को देंगे समर्थन
अनंत सिंह ने बगावती रुख अख्तियार करते हुए ऐलान किया है कि एमएलसी चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी का समर्थन नहीं करेंगे. रिपोर्ट- महमूद आलम
Published : September 4, 2026 at 3:20 PM IST
पटना: आने वाले दिनों में बिहार विधान परिषद की कई सीटों पर चुनाव होना है लेकिन उसके पहले ही मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने जेडीयू के मौजूद विधान पार्षद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने साफ कर दिया है कि वह पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर होने वाले चुनाव में नीरज कुमार को समर्थन नहीं देंगे.
अनंत सिंह का बड़ा ऐलान
पत्रकारों ने अनंत सिंह से सवाल किया कि क्या आप इस बार बिहार विधान परिषद चुनाव में नीरज सिंह का समर्थन करेंगे? इस सवाल पर उन्होंने सियासी दांव खेलते हुए कहा कि वह इस बार के एमएलसी चुनाव में अनुज सिंह का समर्थन करेंगे. जिसके बाद सियासी भूचाल खड़ा हो गया है.
अनुज सिंह को मिला अनंत का समर्थन
अनंत सिंह ने आगे यह भी कहा कि हमारे 26 विधानसभा में जितने लोग हैं, हमारे सभी आदमी अनुज सिंह का साथ देंगे. उन्होंने नीरज सिंह पर हमला करते हुए कहा कि जो हमारा साथ नहीं दिया, हम उसको कैसे साथ देंगे.
क्या जेडीयू से बगावत करेंगे?
हालांकि अनंत सिंह ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि किसी पार्टी के सिंबल पर विधान परिषद का चुनाव नहीं होता. जो उम्मीदवार हमें पसंद होता है और जो काम करता है, लोग उसे वोट करते हैं.
"ई कोई पार्टी का चुनाव नहीं है. इसमें सिंबल थोड़े ही ना मिलता है. इसमें जो अच्छा आदमी रहता है, उसको हमलोग वोट देते हैं. हां सभी विधानसभा में अनुज सिंह के साथ हैं. हमारा आदमी भी उसी के साथ रहेगा. उसको हमारा आशीर्वाद मिल गया है."- अनंत सिंह, विधायक, जनता दल यूनाइटेड
समर्थन से अनुज सिंह गदगद
वहीं, इस दौरान मौजूद नवादा के शिक्षाविद् और संभावित प्रत्याशी अनुज सिंह ने कहा कि जब विधायक अनंत सिंह का समर्थन मिल गया है तो चिंता की कोई बात नहीं है. उन्होंने कहा कि अब वह खुलक तैयारी करेंगे और पूरी ताकत से चुनाल लड़ेंगे.
"दादा का आशीर्वाद मिल जाएगा तो चुनाव में खुलकर तैयारी करेंगे. जरूर चुनाव लड़ेंगे. अब कोई चिंता की बात नहीं है."- अनुज सिंह, संभावित प्रत्याशी, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र
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