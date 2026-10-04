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क्या 'बागी' अनंत सिंह पर एक्शन लेने से 'डर' रहा है JDU? मंत्री श्रवण कुमार से सुनिये

पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर होने वाला चुनाव दिलचस्प हो गया है. जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नीरज कुमार के खिलाफ और जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह के पक्ष में खुलकर चुनाव प्रचार भी शुरू कर दिया है. इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है. पार्टी के वरिष्ठ नेता तो बोलने से भी बच रहे हैं. हालांकि निशांत कुमार ने कार्यकर्ताओं को नीरज कुमार के लिए पूरी ताकत से लग जाने का निर्देश दिया है.

प्रतिष्ठा का विषय नहीं क्या निशांत के लिए भी प्रतिष्ठा का विषय बन गया है? इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि पहले भी जेडीयू को मिटाने की कोशिश बहुत लोगों ने किया है. लोकसभा चुनाव में जदयू ने 12 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की. विधानसभा चुनाव में भी 85 सीट जेडीयू को आया. पहले भी हमारे नेता नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा का विषय बनाया गया.

अनंत पर एक्शन क्यों नहीं? अनंत सिंह के विरोधी दल के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने से क्या जेीयू को नुकसान नहीं होगा? इस पर श्रवण कुमार ने कहा कि नुकसान होगा तो फायदा भी होगा. अनंत पर एक्शन क्यों नहीं लेते? इस पर जेडीयू विधायक दल के नेता श्रवण कुमार ने कहा कि मामला जरूर विधायक दल का है लेकिन पूरे मामले को जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह देख रहे हैं. ऐसे में जब तक कुछ फैसला नहीं हो जाता है, तब तक कुछ भी कहना करना उचित नहीं होगा.

श्रवण कुमार ने क्या कहा? विधायक दल के नेता और ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अनंत सिंह का मामला सुलझाने के लिए दिया है. अभी तक क्या हुआ है, इस बारे में उनको जानकारी नहीं है. जब तक फाइनल बात नहीं हो जाती, इस बारे में कुछ भी स्पष्ट तौर पर बोल पाना ठीक नहीं है.

कई नेताओं पर हुए हैं एक्शन

बिहार में पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण कई नेताओं पर कार्रवाई हुई है. दिग्गज नेताओं से लेकर पार्टी के छोटे कार्यकर्ताओं पर भी कार्रवाई की गई है. अभी हाल में नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष और जदयू के प्रदेश महासचिव छोटू सिंह पर पार्टी विरोधी गतिविधि को लेकर कार्रवाई की गई थी. सिवान के एक जदयू नेत्री पर इसलिए कार्रवाई कर दी गई क्योंकि उन्होंने राजद में शामिल अपने पति की आरती उतार रही थी.

विजय चौधरी और ललन सिंह के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

वहीं, दिग्गज नेताओं की बात करें तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय शरद यादव से लेकर पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह तक पर कार्रवाई की गई है उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया लेकिन अनंत सिंह के मामले में पार्टी के नेता कुछ भी करने से लाचार दिख रहे हैं.

ललन सिंह को जिम्मा लेकिन झाड़ा पाला

राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार के साथ इस मामले पर बैठक भी की थी और उसके बाद ललन सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी लेकिन ललन सिंह ने एक कार्यक्रम में बयान दिया कि दो लोगों के झगड़े के बीच मैं नहीं पड़ता हूं. बिना नाम लिए कहा यदि दोनों तैयार होंगे तो मैं पंचायती जरूर कर दूंगा. साफ है कि एक तरह से ललन सिंह ने भी पल्ला झाड़ लिया.

क्या बोले जानकार?

वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि अनंत सिंह जिस प्रकार से अनुज सिंह के लिए खुलेआम प्रचार कर रहे हैं, यह पार्टी विरोधी गतिविधि है लेकिन अनंत सिंह की लोकप्रियता को देखते हुए ही पार्टी कार्रवाई करने से बच रही है. हालांकि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो भविष्य के लिहाज से गलत संदेश जरूर जाएगा.

"अनंत सिंह पहले भी अपने दम पर निर्दलीय चुनाव लड़े हो या आरजेडी से जीतते रहे हैं या फिर अपने उम्मीदवार को जिताते रहे हैं लेकिन विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन का चुनाव आम चुनाव नहीं होता है. इसमें सीमित वोटर होते हैं, इसलिए इस तरह के चुनाव प्रचार से भी कोई असर पड़ने वाला नहीं है लेकिन जदयू के लिए एक बड़ी चुनौती है क्योंकि पार्टी विरोधी गतिविधि के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होना एक गलत मैसेज जा रहा है."- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

नॉमिनेशन से पहले निशांत के साथ बैठक

नीरज कुमार 5 अक्टूबर को नॉमिनेशन करने जा रहे हैं और उससे पहले पार्टी कार्यालय में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की है. पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार से आशीर्वाद भी ले लिया है. निशांत के साथ बैठक में अनंत सिंह के मामले पर भी चर्चा हुई है.

नीरज कुमार के साथ निशांत कुमार (ETV Bharat)

4 सीटों पर जेडीयू कैंडिडेट

विधान परिषद के 8 सीटों में से चार सीट पर जदयू चुनाव लड़ रहा है. जिसमें दो स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है. पटना और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तो वहीं सारण और दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

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