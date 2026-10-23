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Bihar MLC Election: कोसी स्नातक चुनाव के लिए मतदान, BJP-RJD और जन सुराज में मुकाबला

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव ( ETV Bharat )

भागलपुर: आज बिहार विधान परिषद चुनाव हो रहा है. जिन 8 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, उनमें कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है. मतदान के लिए भागलपुर में 26 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 25 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.

4 बजे तक मतदान

मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. इसके अलावे, मतदान कर्मियों और चुनाव सामग्री की सुरक्षित आवाजाही के लिए रूट प्लान भी तैयार कर संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया गया है.