Bihar MLC Election: कोसी स्नातक चुनाव के लिए मतदान, BJP-RJD और जन सुराज में मुकाबला
आज कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है. बीजेपी, आरजेडी और जन सुराज के बीच मुख्य मुकाबला है. रिपोर्ट- अमरजीत कुमार
Published : October 23, 2026 at 6:54 AM IST
भागलपुर: आज बिहार विधान परिषद चुनाव हो रहा है. जिन 8 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, उनमें कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र शामिल है. मतदान के लिए भागलपुर में 26 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां करीब 25 हजार मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. मतदान को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं.
4 बजे तक मतदान
मतदान सुबह 8 बजे शुरू होगा और शाम 4 बजे तक चलेगा. सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है. इसके अलावे, मतदान कर्मियों और चुनाव सामग्री की सुरक्षित आवाजाही के लिए रूट प्लान भी तैयार कर संबंधित अधिकारियों के साथ साझा किया गया है.
भागलपुर में प्रशासन चौकस
मतदान संपन्न होने के बाद पोल्ड बैलेट यानी मतदान में इस्तेमाल किए गए मतपत्रों को सुरक्षा व्यवस्था के बीच पूर्णिया स्थित लॉ स्कूल के वज्रगृह में जमा कराया जाएगा. इसके लिए मतदान कर्मियों के साथ पुलिस पदाधिकारी भी तैनात रहेंगे. सभी टीमें सड़क मार्ग से पूर्णिया जाएंगी. मतपत्रों को सुरक्षित तरीके से वज्रगृह में जमा कराने के बाद ही मतदान कर्मियों और पुलिस टीम की वापसी होगी.
कौन-कौन हैं उम्मीदवार?
भारतीय जनता पार्टी से मौजूदा विधान पार्षद एनके यादव मैदान में हैं, जबकि राष्ट्रीय जनता दल ने नितेश रंजन को मैदान में उतारा है. जन सुराज पार्टी ने रजनीश रंजन को कैंडिडेट बनाया है. वहीं कांग्रेस ने मनोज जायसवाल पर दांव खेला है.
कोसी क्षेत्र में 14 जिले
कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 14 जिले आते हैं. इनमें सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका और भागलपुर जिले के मतदाता वोट करते हैं.
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