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JDU कोटे से MLC उम्मीदवारों के नाम तय! नीतीश कुमार के साथ दिग्गजों की बैठक

जेडीयू कोटे से विधान परिषद कौन-कौन जाएंगे? इस पर नीतीश कुमार ने अंतिम फैसला ले लिया है. पढ़ें पूरी खबर..

NITISH KUMAR
नीतीश कुमार के साथ जेडीयू नेताओं की बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 2, 2026 at 5:17 PM IST

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पटना: 18 जून को बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है. इसको लेकर सियासी हलचल तेज है. कई नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से भी मिल रहे हैं. आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास 7 सर्कुलर रोड पर जेडीयू नेताओं की बैठक हुई. जहां नामों पर मंथन हुआ. ये भी चर्चा है कि इस दौरान राबड़ी देवी के आवास खाली कराने को लेकर जारी नोटिस पर भी बातचीत हुई है.

निशांत तय, अन्य उम्मीदवार कौन?: जेडीयू कोटे से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जाना तय है, जबकि अन्य दो सीटों पर कई नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं. बिहार राज्य खाद्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है. पार्टी के प्रवक्ता और कई नेता भी नीतीश कुमार से मिले हैं और अपनी दावेदारी ठोकी है. विद्यानंद विकल ने कहा, 'पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर हम अपनी बात रखी है, आश्वासन भी मिला है.'

बिहार विधान परिषद चुनाव लेकर गहमागहमी तेज (ETV Bharat)

जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश की बैठक: नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज फिर से बैठक की है. रविवार को कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बैठक हुई थी लेकिन बिहार सरकार के उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि हम लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि जब फैसला हो जाएगा तब पत्रकारों को आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दे दी जाएगी.

"हमलोग कितने सीट पर कैंडिडेट देंगे और कौन होगा उम्मीदवार. जैसे ही सब कुछ तय होगा, इस बारे में आपलोगों को सारी जानकारी देंगे."- विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार

एमएलसी चुनाव को लेकर गहमागहमी: विधान परिषद की जो 10 सीटें खाली हो रही है, उसमें से 5 सीट जेडीयू की है. हालांकि इस बार पार्टी को 2-3 सीटों का नुकसान होना तय है. जेडीयू में ऐसे कई दावेदार हैं, जो विधान परिषद के कैंडिडेट हो सकते हैं. इनमें ललन मंडल, राजीव सिंह, मनीष वर्मा, सोनू सिंह के नाम सबसे आगे चल रहा है.

लेसी सिंह ने की नीतीश से मुलाकात: उधर, राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर भी खूब सियासत हो रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज फिर से बयान दिया है कि हर हाल में बंगला खाली करना होगा. आरजेडी के नेता सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं. इस बीच भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने आज नीतीश कुमार से 7 सर्कुलर रोड आवास में जाकर मुलाकात की और इस बारे में बातचीत की. हालांकि मंत्री ने कहा कि रूटीन मुलाकात थी.

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