JDU कोटे से MLC उम्मीदवारों के नाम तय! नीतीश कुमार के साथ दिग्गजों की बैठक
जेडीयू कोटे से विधान परिषद कौन-कौन जाएंगे? इस पर नीतीश कुमार ने अंतिम फैसला ले लिया है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : June 2, 2026 at 5:17 PM IST
पटना: 18 जून को बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर चुनाव होना है. इसको लेकर सियासी हलचल तेज है. कई नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और इसको लेकर शीर्ष नेतृत्व से भी मिल रहे हैं. आज पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास 7 सर्कुलर रोड पर जेडीयू नेताओं की बैठक हुई. जहां नामों पर मंथन हुआ. ये भी चर्चा है कि इस दौरान राबड़ी देवी के आवास खाली कराने को लेकर जारी नोटिस पर भी बातचीत हुई है.
निशांत तय, अन्य उम्मीदवार कौन?: जेडीयू कोटे से स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का जाना तय है, जबकि अन्य दो सीटों पर कई नेता अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं. बिहार राज्य खाद्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष विद्यानंद विकल ने भी नीतीश कुमार से मुलाकात की है. पार्टी के प्रवक्ता और कई नेता भी नीतीश कुमार से मिले हैं और अपनी दावेदारी ठोकी है. विद्यानंद विकल ने कहा, 'पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं से मिलकर हम अपनी बात रखी है, आश्वासन भी मिला है.'
जेडीयू नेताओं के साथ नीतीश की बैठक: नीतीश कुमार ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ आज फिर से बैठक की है. रविवार को कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर बैठक हुई थी लेकिन बिहार सरकार के उप-मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी का कहना है कि हम लोग कितनी सीटों पर लड़ेंगे. उन्होंने कहा कि जब फैसला हो जाएगा तब पत्रकारों को आधिकारिक रूप से इसकी जानकारी दे दी जाएगी.
जद (यू) को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य श्री @NitishKumar जी निरंतर सक्रिय हैं।— Janata Dal (United) (@Jduonline) June 1, 2026
इसी क्रम में आज पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @SanjayJhaBihar जी एवं राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री @VijayKChy जी के आवास पर उनका… pic.twitter.com/Sq1rxL3T1h
"हमलोग कितने सीट पर कैंडिडेट देंगे और कौन होगा उम्मीदवार. जैसे ही सब कुछ तय होगा, इस बारे में आपलोगों को सारी जानकारी देंगे."- विजय कुमार चौधरी, डिप्टी सीएम, बिहार
एमएलसी चुनाव को लेकर गहमागहमी: विधान परिषद की जो 10 सीटें खाली हो रही है, उसमें से 5 सीट जेडीयू की है. हालांकि इस बार पार्टी को 2-3 सीटों का नुकसान होना तय है. जेडीयू में ऐसे कई दावेदार हैं, जो विधान परिषद के कैंडिडेट हो सकते हैं. इनमें ललन मंडल, राजीव सिंह, मनीष वर्मा, सोनू सिंह के नाम सबसे आगे चल रहा है.
माननीया मंत्री श्रीमती @LeshiSingh जी ने आज बिहार के विकास पुरुष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री @NitishKumar जी से शिष्टाचार मुलाकात की।— Janata Dal (United) (@Jduonline) June 2, 2026
इस अवसर पर उन्होंने विभागीय योजनाओं एवं जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी साझा की तथा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर उनका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद… pic.twitter.com/EqkhVchf23
लेसी सिंह ने की नीतीश से मुलाकात: उधर, राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड पर भी खूब सियासत हो रही है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज फिर से बयान दिया है कि हर हाल में बंगला खाली करना होगा. आरजेडी के नेता सरकार पर पक्षपात करने का आरोप लगा रहे हैं. इस बीच भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने आज नीतीश कुमार से 7 सर्कुलर रोड आवास में जाकर मुलाकात की और इस बारे में बातचीत की. हालांकि मंत्री ने कहा कि रूटीन मुलाकात थी.
ये भी पढ़ें:
MLC चुनाव में JDU कोटे से कौन-कौन कैंडिडेट? चर्चा के लिए संजय झा के आवास पहुंचे नीतीश कुमार
Explainer: किस जाति और किस पार्टी के कितने कैंडिडेट बनेंगे बिहार में MLC?