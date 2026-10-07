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'जीत का चौका' लगाएंगे या अनंत सिंह के 'चक्रव्यूह' में फंस जाएंगे? बोले नीरज कुमार- गलतफहमी में ना रहे कोई

पटना: बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव हो रहा है लेकिन चर्चा सबसे अधिक पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की हो रही है, जहां 22 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है. नीरज कुमार पांचवीं बार एनडीए समर्थित जेडीयू के उम्मीदवार हैं. लगातार तीन बार से जीत रहे हैं लेकिन इस बार मोकामा से पार्टी विधायक अनंत सिंह उनके लिए चुनौती बन गए हैं, जो जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन कर रहे हैं.

प्रशांत किशोर पर हमला करते हुए नीरज कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार ग्लोबल थिंकर हैं, जो आपकी तकदीर में नहीं लिखा है. नीतीश कुमार क्लाइमेट लीडर हैं. इसलिए उन पर व्यक्तिगत हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे. नीतीश कुमार का आपने नमक खाया है. यह घिनौना टाइप का मंतव्य दे रहे हैं. यदि मुकाबला करना है तो जहां जगह तय कीजिए, डिबेट कर लीजिए. आपके गांव में भी हाई स्कूल हम ही खोले हैं.

'प्रशांत किशोर जी ठीक से जान जाइए मेरे बारे में. अभी तो 14 कंपनी का ही हिसाब नहीं दिया है और कितना राज आपका खोलें. कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं हैं.'

प्रशांत किशोर पर बमके नीरज कुमार प्रशांत किशोर का बयान आया है कि यदि नीतीश कुमार कैमरे पर आकर नीरज कुमार का समर्थन कर दें तो हम अपना उम्मीदवार अनुज सिंह को बैठा देंगे, जिसका समर्थन अनंत सिंह ने भी किया है. इस सवाल को लेकर प्रशांत किशोर पर नीरज भड़क गए. उन्होंने कहा एक मुकदमा झेल रहे हैं ना मेरा, बांकीपुर चुनाव में परेशान थे.

वे आगे कहते हैं, 'वोटर बनाने में भी लोग संसाधन खर्च करते हैं. हम तो सामान्य परिवार से आते हैं. हमने संपत्ति सृजन नहीं किया है. हमने मानव सृजन जरूर किया है. मानव समर्थन के कारण ही हर वर्ग का चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो पिछड़ा हो अति पिछड़ा हो, सभी का सहयोग मिलता है.'

पहली चुनाव में हार, फिर जीत की हैट्रिक नीरज कुमार लगातार तीन बार जीते हैं और इस बार चौथी बार जीतने के लिए चुनाव मैदान में है. वह बताते हैं कि हम चार बार अब तक चुनाव लड़े हैं. जिसमें एक बार 2002 में चुनाव हारे हैं, जब लालू यादव का राज था. वह आरोप लगाते हैं कि वोट लूट कर उनको हराया गया.

क्या है चुनावी माहौल? इस पर जेडीयू के मौजूदा विधान पार्षद नीरज कुमार का कहना है कि माहौल तो नामांकन के दिन ही पता चल गया. बगैर संसाधन के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए. हम कार्यकर्ताओं के प्रति आभार जताते हैं. अपनी ताकत को लेकर सवाल पर वह कहते हैं, 'मेरी क्या ताकत रहेगी. हम राजनीतिक रूप से कार्यकर्ता हैं, हमारी ताकत है ईमान, हमारी ताकत है नैतिकता, हमारी ताकत है कार्यकर्ताओं का प्यार, हमारी ताकत है पटना स्नातक के मतदाताओं का संबंध, यही तो हमारी पूंजी है.'

जीत को लेकर नीरज आश्वस्त नीरज कुमार और अनंत सिंह के बीच विवाद को लेकर जेडीयू के शीर्ष नेताओं की तरफ से पहल भी हुई है. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को इसमें लगाया भी गया लेकिन जिस प्रकार से उनका बयान आया, उसके बाद कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं. फिलहाल अनंत और नीरज एक-दूसरे के खिलाफ बोलने से बच रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान नीरज ने दावा किया है कि वह जीत का चौका लगाएंगे. इस दौरान उन्होंने प्रशांत किशोर को चेतावनी दी है.

नीरज कुमार (ETV Bharat)

ललन सिंह पर क्या बोले?

ललन सिंह का जो बयान आया है, उसमें उन्होंने अनंत सिंह का बचाव करते हुए पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया है. इस बारे में नीरज कुमार खुलकर बोलने से बचते दिखे और कहा कि हम लोग सब एक हैं. एनडीए एकजुट है और एनडीए चुनाव जीतेगा. गलतफहमी में कोई ना रहे. जेडीयू तो जीतेगा ही एनडीए आठों सीट पर जीत हासिल करेगा.

क्या अनंत सिंह से विवाद थम गया?

इस पर नीरज कुमार ने कहा हम किसी भी विवाद में नहीं रहते हैं. हम एक चीज जानते हैं. मां कामाख्या के दरबार में शीश झुकाते हैं और दूसरा नीतीश कुमार के दरबार में और फिर जनता के दरबार में. ललन सिंह के बयान के बाद संजय झा का भी बयान आया था. इस पर नीरज कुमार ने कहा कि संगठन का कामकाज लोग देख रहे हैं, वह मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है. इसलिए उस पर कुछ नहीं बोलेंगे.

चर्चा यह भी है कि विधान परिषद चुनाव के बाद पोस्टमार्टम करेंगे? इस पर नीरज कुमार ने कहा कि इस तरह का बयान मैं नहीं देता हूं. हम तो जनता से एक ही चीज अपील करेंगे निशांत कुमार और एनडीए नेताओं के कार्यक्रम को सफल बनाइए. हम मां भगवती से इतना ही प्रार्थना करेंगे कि लोग इतना ताकतवर बन जाए कि नैतिक बल की राजनीति और मजबूत हो.

नीरज कुमार और अनंत सिंह में विवाद क्यों?

नीरज कुमार ने बतौर जेडीयू कैंडिडेट 2015 में अनंत सिंह (निर्दलीय उम्मीदवार) के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ा था. उस समय से दोनों के बीच विवाद बढ़ा है. 2025 विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू ने अनंत सिंह को टिकट दिया तो उन्होंने न केवल उनका विरोध विरोध किया, बल्कि 'जेडीयू के लिए कलंक' भी करार दिया था.

जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

नीरज कुमार का तर्क था कि जब हमलोग दानापुर से आरजेडी कैंडिडेट रीतलाल यादव का विरोध कर रहे हैं तो फिर अनंत सिंह का कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? वहीं अनंत सिंह आरोप लगाते रहे हैं कि चार बार चुनाव में हराने की कोशिश नीरज कुमार ने की है लेकिन पार्टी की तरफ से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. एक-47 रखवाने में भी नीरज का हाथ रहा और उसके कारण उनको जेल जाना पड़ा. दोषी करार होने के बाद विधायकी भी चली गई. हालांकि बाद में वह निर्दोष साबित हुए.

विवाद को सुलझाने के लिए पार्टी की ओर से बैठक भी हुई, जिसमें नीरज कुमार और अनंत सिंह दोनों को बुलाया गया लेकिन मामला नहीं सुलझा. उसके बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को जिम्मेवारी दी. ललन के समझाने के बाद से अनंत सार्वजनिक बयान नहीं दे रहे हैं लेकिन ललन सिंह का एक बयान चर्चा में है, जिसमें उन्होंने नीरज कुमार पर विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि उस समय पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसे उन्होंने प्रदेश नेतृत्व की बड़ी चूक बताया.

निशांत कुमार के साथ नीरज कुमार (ETV Bharat)

फिलहाल इस मामले में ना तो संजय झा कुछ बोल रहे हैं और ना ही नीरज कुमार. ललन सिंह को नीतीश कुमार का बेहद खास माना जाता है. नीतीश कुमार ने जब पिछले दिनों उनसे मुलाकात की, तब उसके बाद ही ललन सिंह ने अनंत सिंह से बात की. विवाद आगे ना बढ़े, इसलिए ललन सिंह की पहल को जेडीयू नेतृत्व पार्टी हित में बता रहा है.

क्या कहते हैं जानकार?

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर रणधीर कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार हमेशा ललन सिंह को बड़े अभियानों में लगाते रहे हैं और वह सफलतापूर्वक उसे अंजाम भी देते रहे हैं. अनंत सिंह मामले में भी उन्होंने पहल कर अनंत सिंह को मनाया है. फिलहाल जेडीयू में बयानबाजी पर रोक लग चुकी है.

"ऐसा माना जाता है कि अनंत सिंह ललन सिंह के खास हैं और ललन सिंह के समझाने के बाद अनंत सिंह खुल कर विरोध नहीं करेंगे. एक तरह से पार्टी को ललन सिंह के प्रयास से राहत मिली है और यह एक बड़ा कारण है की पार्टी ललन सिंह के बगावती तेवर के बाद भी उनके प्रयास की तारीफ कर रहा है."- प्रोफेसर रणधीर कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

नीतीश कुमार, नीरज कुमार और अन्य जेडीयू नेता (ETV Bharat)

नीरज कुमार की मजबूती

नीरज कुमार लगातार तीन बार से पटना स्नातक से चुनाव जीत रहे हैं. 18 साल लगातार प्रतिनिधि करने के कारण वोटरों पर पकड़ है. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार 88000 वोटर हैं, जिसमें से नीरज कुमार का दावा है कि 64000 वोटर उन्होंने बनाया है. नीरज कुमार के साथ ललन सिंह और अनंत सिंह को छोड़ दें तो पार्टी की पूरी ताकत खड़ी है. साथ ही एनडीए का भी मजबूत समर्थन मिल रहा है. इसके साथ नीतीश कुमार के विकास कार्य का भी लाभ नीरज कुमार को मिल रहा है. निशांत कुमार का साथ भी है.

नीरज कुमार की क्या है चुनौती?

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में पटना, नालंदा और नवादा तीन जिले आते हैं, जिसमें 26 विधानसभा हैं. मोकामा के विधायक अनंत सिंह का एक बड़े वोटर वर्ग पर प्रभाव है, विशेष कर भूमिहार वोटर पर. इसके अलावा जनसुराज ने जो उम्मीदवार दिया है, वह भी भूमिहार समाज से आता है. जिसका अनंत सिंह समर्थन कर रहे हैं. ऐसे में अनंत सिंह के विरोध के कारण नीरज कुमार को नुकसान उठाना पड़ सकता है.

जेडीयू MLC कैंडिडेट नीरज कुमार (ETV Bharat)

केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र भी पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में आता है. ललन सिंह की नाराजगी भी दिख रही है. यदि ललन सिंह का साथ नहीं मिलता है तो उससे भी नुकसान हो सकता है. इसके साथ आरजेडी ने दिलीप कुमार को चुनाव में उतारा है, जो कुर्मी समाज से आते हैं और इसके कारण कुर्मी वोट में डेंट लग सकता है.

रिजल्ट के बाद क्या होगा?

8 अक्टूबर को उम्मीदवारों के नामांकन वापसी का अंतिम तिथि है. 23 अक्टूबर को सभी आठों सीट पर चुनाव होगा और 27 अक्टूबर को रिजल्ट घोषित होगा. फिलहाल नीरज कुमार अनंत सिंह और ललन सिंह पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं लेकिन रिजल्ट के बाद देखना है कि क्या यही स्थिति कायम रहेगी?

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