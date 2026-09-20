ETV Bharat / state

बिहार MLC चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान

प्रशांत किशोर ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने पांच उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार

Prashant Kishor
जन सुराज के एमएलसी कैंडिडेट घोषित (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 20, 2026 at 1:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो गई है. उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का सिलसिला भी जारी है. आरजेडी के बाद अब जन सुराज पार्टी ने भी पहली सूची जारी कर दी है. प्रशांत किशोर ने आज पांच उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. बाकी के तीन सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान आने वाले दो-तीन दिनों में किया जाएगा.

5 एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. दिव्या ज्योति, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आफाक अहमद, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रजनीश रंजन, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सुरेंद्र प्रसाद राय और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रविंद्र कुमार यादव चुनाव लड़ेंगे.

प्रशांत किशोर ने किया प्रत्याशियों के नाम का ऐलान (ETV Bharat)

तीन सीटों पर जल्द होगी घोषणा
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है. प्रशांत किशोर ने कहा कि बाकी तीन सीटों पर पर भी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी.

शिक्षकों को मिलेगा सातवां वेतनमान
प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षकों की लड़ाई बिहार में कई वर्षों से चलती आ रही है. यात्रा के समय से ही वित्तरहित और नियोजित शिक्षकों के मसले पर संघर्ष चल रहा है. शिक्षक सामुदायिक कई वर्गों का क्या हुआ है. सभी शिक्षक संगठन को मिलाकर संघर्ष समिति बनाई जाएगी. हमारी पार्टी दो-तीन साल तक शिक्षक समितियों के साथ काम करेगा.

Prashant Kishor
घोषणा करते प्रशांत किशोर और मनोज भारती (ETV Bharat)

"पहले सभी शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान लागू कराया जाएग वित्त रहित को भी शिक्षक माना जाए. शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाए. आने वाले तीन-चार महीने में संघर्ष समिति बनेगी. लोकसभा चुनाव से पहले तीनों मांग को पूरा कराया जाएगा."- प्रशांत किशोर, विधायक, जन सुराज, पार्टी

10000 युवाओं को मिलेगा रोजगार
प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पढ़े-लिखे स्नातक मतदाताओं से अपील कर रहा हूं कि आपके क्षेत्र से हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत कर आयेंगे, उस इलाके के दस हजार युवाओं को नौकरी दी जायगी. प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके से बांकीपुर के 10000 युवाओं को मैंने रोजगार देने का भरोसा दिलाया है, उसी तरीके से जिस क्षेत्र में हमारी पार्टी के उम्मीदवार जीतें,गे वहां हम 10000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे.

ये भी पढ़ें:

तेजस्वी ने 6 MLC टिकट बांटे, दरभंगा से अनिल झा.. पटना से संजीव सिंह और दिलीप कुमार को टिकट

पति को मिला RJD से टिकट.. तो JDU ने पत्नी को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला

Bihar MLC Election: अनंत सिंह के बागी तेवर से मुश्किल में JDU, जानिए किसे होगा फायदा और नुकसान?

लगातार 30 साल से MLC नवल किशोर यादव कह रहे- 'मैं चुनाव नहीं लड़ता, शिक्षक मेरी लड़ाई लड़ते हैं

TAGGED:

JAN SURAAJ PARTY
PRASHANT KISHOR
जन सुराज के एमएलसी कैंडिडेड
बिहार विधान परिषद चुनाव
BIHAR MLC ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.