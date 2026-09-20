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बिहार MLC चुनाव के लिए जन सुराज पार्टी के उम्मीदवारों का ऐलान

तीन सीटों पर जल्द होगी घोषणा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए आज उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है. प्रशांत किशोर ने कहा कि बाकी तीन सीटों पर पर भी जल्द ही घोषणा कर दी जाएगी.

5 एमएलसी उम्मीदवारों का ऐलान पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. दिव्या ज्योति, सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आफाक अहमद, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रजनीश रंजन, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सुरेंद्र प्रसाद राय और दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से रविंद्र कुमार यादव चुनाव लड़ेंगे.

पटना: बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू हो गई है. उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का सिलसिला भी जारी है. आरजेडी के बाद अब जन सुराज पार्टी ने भी पहली सूची जारी कर दी है. प्रशांत किशोर ने आज पांच उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है. बाकी के तीन सीटों पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान आने वाले दो-तीन दिनों में किया जाएगा.

शिक्षकों को मिलेगा सातवां वेतनमान

प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षकों की लड़ाई बिहार में कई वर्षों से चलती आ रही है. यात्रा के समय से ही वित्तरहित और नियोजित शिक्षकों के मसले पर संघर्ष चल रहा है. शिक्षक सामुदायिक कई वर्गों का क्या हुआ है. सभी शिक्षक संगठन को मिलाकर संघर्ष समिति बनाई जाएगी. हमारी पार्टी दो-तीन साल तक शिक्षक समितियों के साथ काम करेगा.

घोषणा करते प्रशांत किशोर और मनोज भारती (ETV Bharat)

"पहले सभी शिक्षकों के लिए सातवां वेतनमान लागू कराया जाएग वित्त रहित को भी शिक्षक माना जाए. शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाए. आने वाले तीन-चार महीने में संघर्ष समिति बनेगी. लोकसभा चुनाव से पहले तीनों मांग को पूरा कराया जाएगा."- प्रशांत किशोर, विधायक, जन सुराज, पार्टी

10000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं पढ़े-लिखे स्नातक मतदाताओं से अपील कर रहा हूं कि आपके क्षेत्र से हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत कर आयेंगे, उस इलाके के दस हजार युवाओं को नौकरी दी जायगी. प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके से बांकीपुर के 10000 युवाओं को मैंने रोजगार देने का भरोसा दिलाया है, उसी तरीके से जिस क्षेत्र में हमारी पार्टी के उम्मीदवार जीतें,गे वहां हम 10000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे.

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