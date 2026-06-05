राज्यसभा चुनाव की तरह विधान परिषद चुनाव में 'खेला' तय, दीपक प्रकाश के नाम पर संशय
बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए मैदान में 11 उम्मीदवार? यानी वोटिंग से जीत-हार होगी. ऐसा हुआ तो 'खेला' होना तय है. पढ़ें..
Published : June 5, 2026 at 9:07 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव है. इनमें एक सीट पर उपचुनाव होगा. शुक्रवार को सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने 4-4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. अब बाकी दो सीटों में से एक-एक सीट आरएलएम और एलजेपीआर कोटे में जाएगी. ऐसी स्थिति में अगर विपक्ष ने भी अपना प्रत्याशी उतारा तो चुनाव (मतदान) की नौबत आ जाएगी.
जेडीयू कोटे से 4 उम्मीदवार घोषित: विधान परिषद चुनाव के लिए जनता दल यूनाइटेड ने 4 प्रत्याशियों की घोषणा की है. इनमें स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी देवी प्रजापति और ललन प्रसाद शामिल हैं. इनमें ललन प्रसाद उपचुनाव के लिए कैंडिडेट होंगे.
माननीय नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन एवं बिहार के समग्र विकास के प्रति जनता दल (यू) की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ बिहार विधान परिषद चुनाव 2026 हेतु घोषित पार्टी के सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— Janata Dal (United) (@Jduonline) June 5, 2026
पूर्ण विश्वास है कि आप सभी जनता की आकांक्षाओं और… pic.twitter.com/UCYVQegqG5
बीजेपी कोटे से भी 4 प्रत्याशी घोषित: विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवारों की सूची जारी की है. इनमें भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह, संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित शामिल हैं.
बिहार विधान परिषद द्विवार्षिक चुनाव 2026 हेतु उम्मीदवार बनाए जाने पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) June 5, 2026
पूर्ण विश्वास है कि आप सभी संगठन के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाते हुए जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आप सभी को अग्रिम विजय की हार्दिक शुभकामनाएं! pic.twitter.com/C0kYIfnRO1
आरएलएम-एलजेपीआर से भी कैंडिडेट: राष्ट्रीय लोक मोर्चा से राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का विधान परिषद जाना तय है. वह बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं. 6 महीने में उनको किसी सदन का सदस्य बनना होगा, ये उनको संवैधानिक बाध्यता है. इसके अलावे चिराग पासवान की पार्टी से भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं.
आरजेडी उतारेगा उम्मीदवार?: विधानसभा के संख्या बल के लिहाज से एनडीए को 9 और विपक्ष को एक सीट मिल सकती है लेकिन अगर मैदान में 11 उम्मीदवार हुए तो मतदान के जरिये हार-जीत का फैसला होगा. विपक्षी खेमे से आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है. तेजप्रताप यादव और रोहिणी आचार्य के नाम की चर्चा है.
"हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और हम एक सीट पर महागठबंधन की ओर से उम्मीदवार खड़े करने जा रहे हैं. हमारी तैयारी पूरी है और एक सीट हर हाल में हम जीतने जा रहे हैं."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल
राज्यसभा चुनाव की तरह होगा खेला?: ऐसे में सवाल उठता है कि क्या राज्यसभा चुनाव की तरह ही विधान परिषद चुनाव में भी खेला होगा? उस चुनाव में आरजेडी के एक और कांग्रेस के तीन विधायकों ने वोट नहीं डाला था, जिस वजह से सभी पांचों सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी. विधान परिषद चुनाव में एक सीट पर जीत के लिए 26 वोट की जरूरत होगी. आरजेडी के पास 25 और कांग्रेस के 6 यानी कुल 31 होते हैं. महागठबंधन के अन्य सहयोगी दलों को जोड़ें तो 36 का आंकड़ा होता है लेकिन आरजेडी-कांग्रेस को विधायकों के छिटकने का डर है. ऐसे में देखना होगा कि चुनाव की नौबत में विपक्ष कैसे एकजुट रहता है.
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि बिहार सरकार के मंत्री दीपक प्रकाश को संघर्ष करना पड़ सकता है. अगर लोग जनशक्ति पार्टी उम्मीदवार दे देती है तो उनके लिए रहे आसान नहीं होगी. राष्ट्रीय जनता दल भी उम्मीदवार देने की तैयारी कर चुकी है. अगर राष्ट्रीय जनता दल और लोग शक्ति पार्टी रामविलास ने उम्मीदवार दी है तो अंतिम सीट के लिए लड़ाई हो सकती है और पलड़ा किसी तरफ झुक सकता है.
इन 9 सीटों के लिए चुनाव: जिन विधान पार्षदों का कार्यकाल 28 जून को समाप्त हो रहा है, उनमें कुमुद वर्मा, गुलाम गौल, मोहम्मद फारूख, भीष्म साहनी, संजय प्रकाश, समीर कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह शामिल हैं, जबकि सम्राट चौधरी और भगवान सिंह कुशवाहा के विधायक बनने के बाद 16 नवंबर 2005 से सीट खाली है.
एक सीट पर उपचुनाव: वहीं पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद बनने के बाद 30 मार्च को विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था. जिस वजह से उस सीट पर भी 18 जून को चुनाव होगा. इस सीट के लिए कार्यकाल 6 मई 2030 तक होगा.
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