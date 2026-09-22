बिहार में 8 सीटों पर MLC चुनाव की आ गई तारीख, जानें पूरा शेड्यूल
बिहार में 8 सीटों पर एमएलसी चुनाव अक्टूबर में होगा. जानें नॉमिनेशन की अंतिम तिथि. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : September 22, 2026 at 11:20 AM IST
पटना: बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो गई है. निवार्चन आयोग के मुताबिक, 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन के लिए 23 अक्टूबर को मतदान और मतगणना होगी. सभी 8 सीटों पर मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है.
29 सितंबर से शुरू होगी चुनाव प्रक्रिया
आयोग के कार्यक्रम के मुताबिक चुनाव की अधिसूचना 29 सितंबर को जारी होगी. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 अक्टूबर है. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 9 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकेंगे. इसके बाद 23 अक्टूबर को मतदान और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.
विधान परिषद चुनाव कार्यक्रम:
- अधिसूचना : 29 सितंबर 2026
- नामांकन की अंतिम तारीख : 6 अक्टूबर
- नामांकन पत्रों की जांच : 7 अक्टूबर
- नाम वापसी की अंतिम तारीख : 9 अक्टूबर
- मतदान : 23 अक्टूबर, सुबह 8 से शाम 4 बजे तक
- मतगणना : 27 अक्टूबर
- चुनाव प्रक्रिया पूर्ण : 31 अक्टूबर 2026
संबंधित उम्मीदवारों ने शुरू किया चुनाव प्रचार
आरजेडी ने आठ सीटों में से छह पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि प्रशांत किशोर के नेतृत्व वाले दल ने पांच सीटों के लिए प्रत्याशी नामित किए हैं. वहीं, एनडीए ने अभी तक आधिकारिक रूप से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, लेकिन कई नाम तय हो चुके हैं और संबंधित उम्मीदवार चुनावी प्रचार भी शुरू कर चुके हैं.
बिहार के अलावा इन राज्यों में भी चुनाव
चुनाव आयोग की घोषणा के बाद एमएलसी चुनाव में सरगर्मी और बढ़ने की उम्मीद है. बिहार के साथ ही देश के अन्य राज्यों में भी विधान परिषद की सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं. कर्नाटक में चार, महाराष्ट्र में पांच और उत्तर प्रदेश में ग्यारह सीटों के लिए मतदान कराए जाएंगे.
अब तक जनसुराज के 5 उम्मीदवारों का ऐलान
- पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र - डॉ. दिव्या ज्योति
- सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र - आफाक अहमद
- कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र - रजनीश रंजन
- दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र - सुरेंद्र प्रसाद राय
- दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र - रविंद्र कुमार यादव
RJD के उम्मीदवार कौन?
- पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र - डॉ. संजीव कुमार सिंह
- पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र - दिलीप कुमार
- कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र - नितेश कुमार
- दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र - अनिल कुमार झा
- सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र - प्रोफेसर जयराम यादव
- तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र - डॉ. रश्मि विनायक गौतम
JDU के MLC चुनाव के संभावित उम्मीदवार
- पटना स्नातक क्षेत्र - नीरज कुमार
- तिरहुत स्नातक सीट - अभिषेक झा
- सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र - पुष्कर आनंद
- दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र - दिलीप चौधरी
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