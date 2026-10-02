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MLC चुनाव में RJD और कांग्रेस आमने-सामने, टूट की कगार पर महागठबंधन, जानें 8 सीटों का समीकरण

पटना: विधानसभा चुनाव के बाद अब बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सूबे की सियासत गरमायी हुई है. 4 शिक्षक और 4 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों की आठ सीटों पर सियासी मुकाबला दिलचस्प हो गया है. एक तरफ महागठबंधन के घटक दल राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ आंदोलन और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठा रहे हैं, वहीं विधान परिषद चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस आमने-सामने आ गए हैं. जिस वजह से ऐसा लगता है कि महागठबंधन अब टूट की कगार पर पहुंच चुका है.

आठ सीटों पर किसका किससे मुकाबला? पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के मौजूदा विधान पार्षद नवल किशोर यादव मैदान में हैं. राजद ने डॉ. संजीव कुमार सिंह को और कांग्रेस ने डॉ. संजय यादव को उम्मीदवार बनाया है. जन सुराज की ओर से दिव्या ज्योति मैदान में हैं. इस सीट पर आम आदमी पार्टी की ओर से अभी उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया है. भाजपा ने नवल किशोर यादव को लगातार एक और मौका दिया है. वह इस सीट से लंबे समय से विधान परिषद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं.

जन सुराज ने बदले दो उम्मीदवार जन सुराज ने सभी आठ सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं लेकिन पार्टी ने दो सीटों पर अपने शुरुआती उम्मीदवारों के नाम बदल दिए. पटना शिक्षक से दिव्या ज्योति, सारण शिक्षक से अफाक अहमद, दरभंगा शिक्षक से एसपी राय, कोसी स्नातक से रजनीश रंजन, पटना स्नातक से डॉ. अनुज सिंह, तिरहुत स्नातक से डॉ. विमोहन कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है. वहीं तिरहुत शिक्षक सीट पर अब श्याम नंदन यादव और दरभंगा स्नातक सीट पर मोहम्मद इम्तियाज उर्फ नूरानी उम्मीदवार हैं.

"फिलहाल चार सीटों के लिए सूची जारी कर दी गई है. बाकी चार सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा बाद में होगी. करने की बात कही है. शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और विकास जैसे मुद्दों पर राजनीतिक दलों का मूल्यांकन करते हैं और इसी आधार पर वह चुनाव मैदान में हैं."- राकेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष, आप

आम आदमी पार्टी भी मैदान में इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए चार उम्मीदवार उतारे हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि बिहार में उनकी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है और पार्टी अपने संगठन तथा कार्यकर्ताओं की इच्छा के आधार पर चुनाव लड़ रही है. आप ने पटना स्नातक से हिमांशु पटेल, दरभंगा शिक्षक से डॉ. शंभूनाथ ठाकुर, तिरहुत स्नातक से ऋषि अग्रवाल और कोसी स्नातक से अधिवक्ता डॉ. मैथ्यू देव को उम्मीदवार बनाया है.

क्या बोले आरजेडी नेता? वहीं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता आलोक मेहता कहते हैं, 'विधान परिषद का चुनाव छोटा मुद्दा है, जबकि एसआईआर का मुद्दा विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे पर विपक्षी दल एकजुट हैं. एमएलसी चुनाव में दलों का एक-दूसरे के खिलाफ उतरना गठबंधन की व्यापक राजनीति को परिभाषित नहीं करता.'

"पार्टी चाहती थी. चूकि आरजेडी ने पहले अनाउंस कर दिया, इसलिए ऐसा करना पड़ा. अच्छा ही हुआ. कांग्रेस कभी भी भाजपा को फायदे पहुंचाने के लिए काम नहीं करती. आपस में बैठकर आरजेडी को हमारे नेतृत्व से बात करना चाहिए."- शकील अहमद खान, नेता, कांग्रेस

कांग्रेस का कहना है कि विधान परिषद का यह चुनाव स्थानीय स्तर का चुनाव है और राजद ने सहयोगी दलों से बातचीत किए बिना अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने कहा है कि इंडिया गठबंधन मूल रूप से राष्ट्रीय राजनीति के लिए बना है और अलग-अलग राज्यों में दलों की चुनावी रणनीति अलग हो सकती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती थी कि उसके उम्मीदवार भी चुनाव लड़ें, लेकिन राजद की ओर से पहले ही छह नाम घोषित कर दिए गए और इस प्रक्रिया में कांग्रेस से चर्चा नहीं हुई.

इन सीटों पर आरजेडी बनाम कांग्रेस मौजूदा स्थिति में कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी कोसी स्नातक, दरभंगा स्नातक और पटना स्नातक के साथ-साथ पटना शिक्षक सीट पर आमने-सामने हैं. दरभंगा शिक्षक और पटना शिक्षक सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है, लेकिन राजद ने वहां प्रत्याशी नहीं दिया है. यानी गठबंधन की राजनीति के लिहाज से सबसे बड़ा सवाल यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर साथ दिखाई देने वाले दल राज्य के इस चुनाव में अलग-अलग क्यों लड़ रहे हैं.

कांग्रेस ने आरजेडी के खिलाफ उतारे कैंडिडेट इसके बाद कांग्रेस ने पांच उम्मीदवारों की सूची जारी की. दरभंगा शिक्षक से पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. मदन मोहन झा, कोसी स्नातक से मनोज कुमार जायसवाल, दरभंगा स्नातक से रजनीकांत पाठक, पटना शिक्षक से डॉ. संजय यादव और पटना स्नातक से डॉ. असदुल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया गया.

महागठबंधन में सीटों पर तालमेल नहीं आरजेडी ने 11 सितंबर को आठ में से छह सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया था. पटना शिक्षक सीट से डॉ. संजीव कुमार सिंह, पटना स्नातक से दिलीप कुमार, कोसी स्नातक से नितेश कुमार, दरभंगा स्नातक से अनिल कुमार झा, सारण शिक्षक से प्रो. जयराम यादव और तिरहुत स्नातक से डॉ. रश्मि विनायक गौतम को प्रत्याशी बनाया गया. राजद ने दरभंगा शिक्षक और तिरहुत शिक्षक सीट पर उस समय उम्मीदवार घोषित नहीं किया था.

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के नीरज कुमार, राजद के दिलीप कुमार, कांग्रेस के डॉ. असदुल्लाह खान और जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह आमने-सामने हैं. आम आदमी पार्टी ने यहां हिमांशु पटेल को उम्मीदवार बनाया है. इस सीट पर मुकाबला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि जदयू के विधायक अनंत सिंह ने जदयू प्रत्याशी नीरज कुमार के बजाय जन सुराज के डॉ. अनुज सिंह को समर्थन देने की घोषणा की है. जदयू ने इसके बावजूद अपने प्रत्याशी के पक्ष में संगठनात्मक स्तर पर चुनाव लड़ने की बात कही है.

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सर्वेश कुमार, राजद के अनिल कुमार झा, कांग्रेस के रजनीकांत पाठक और जन सुराज के मोहम्मद इम्तियाज उर्फ नूरानी मैदान में हैं. आम आदमी पार्टी ने इस सीट पर अभी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है. भाजपा ने यहां सर्वेश कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जो पिछले चुनाव में निर्दलीय के तौर पर जीत चुके थे और इस बार भाजपा के टिकट पर मैदान में हैं.

दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के घनश्याम राय और कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा के बीच प्रमुख मुकाबला है. जन सुराज ने यहां एसपी राय को उम्मीदवार बनाया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने डॉ. शंभूनाथ ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है. राजद ने इस सीट पर उम्मीदवार नहीं उतारा है. कांग्रेस के मदन मोहन झा इस सीट के मौजूदा विधान पार्षद हैं और पार्टी ने उन्हें फिर से मैदान में उतारा है.

महागठबंधन के नेताओं के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के डॉ. एनके यादव, राजद के नितेश कुमार और कांग्रेस के मनोज कुमार जायसवाल के बीच मुकाबला है. जन सुराज की ओर से रजनीश रंजन और आम आदमी पार्टी की ओर से अधिवक्ता डॉ. मैथ्यू देव मैदान में हैं. भाजपा ने इस सीट से मौजूदा विधान पार्षद डॉ. एनके यादव को ही फिर मौका दिया है.

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के आनंद पुष्कर और राजद के प्रो. जयराम यादव के बीच मुकाबला है. जन सुराज की ओर से अफाक अहमद मैदान में हैं. अफाक अहमद इस निर्वाचन क्षेत्र से पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और जन सुराज समर्थित उम्मीदवार के रूप में चुनाव जीत चुके हैं.

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जदयू के अभिषेक झा, राजद की डॉ. रश्मि विनायक गौतम और जन सुराज के डॉ. विमोहन कुमार के बीच मुकाबला है. आम आदमी पार्टी ने यहां ऋषि अग्रवाल को प्रत्याशी बनाया है. इस सीट पर भाजपा या कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित नहीं है. हालांकि इस सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी बंशीधर बृजवासी हैं जो निर्दलीय ही मौजूद विधान पार्षद हैं.

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह और जन सुराज के श्याम नंदन यादव मैदान में हैं. इस सीट पर फिलहाल दोनों के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं. जन सुराज ने यहां पहले भूषण झा को प्रत्याशी बनाया था, लेकिन बाद में उनकी जगह श्याम नंदन यादव को उम्मीदवार घोषित किया गया.

कृष्णा अल्लावरु और राजेश राम (ETV Bharat)

कैसे होता है मतदान?

वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी बताते हैं कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य विधानसभा चुनाव की तरह केवल एक उम्मीदवार के सामने निशान लगाकर वोट नहीं दिया जाता. विधान परिषद की इन निर्वाचन सीटों पर चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत यानी Single Transferable Vote से होता है.

प्राथमिकता क्रम अहम

मतदाता उम्मीदवारों के सामने अपनी पसंद की प्राथमिकता क्रम में दर्ज करता है. पहली पसंद के सामने '1', दूसरी पसंद के सामने '2', तीसरी पसंद के सामने '3' और इसी तरह आगे की प्राथमिकताएं दी जा सकती हैं. निर्वाचन आयोग के मुताबिक परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान वरीयता के आधार पर होता है.

इसका मतलब यह है कि किसी उम्मीदवार के हारने या जीतने का हिसाब केवल पहली पसंद के वोटों से हमेशा पूरा नहीं होता. मतगणना में पहले सभी वैध मतपत्रों की पहली वरीयता देखी जाती है. जिस उम्मीदवार को जीत के लिए निर्धारित कोटा मिल जाता है, वह निर्वाचित हो जाता है.

अगर कोई उम्मीदवार कोटा हासिल नहीं करता तो सबसे कम पहली वरीयता वाले उम्मीदवार को बाहर किया जाता है और उसके मतपत्रों पर दर्ज अगली वरीयता के आधार पर वोट दूसरे उम्मीदवारों को ट्रांसफर होते हैं. यह प्रक्रिया तब तक चलती है, जब तक कोई उम्मीदवार निर्धारित कोटा हासिल नहीं कर लेता. इसीलिए दूसरी और तीसरी वरीयता इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

प्रवीण बागी कहते हैं कि यही वजह है कि अगर चुनाव के बाद कोई यह तर्क देता है कि विपक्षी दलों को कुल मिलाकर इतने वोट मिले, जबकि एनडीए उम्मीदवार को उससे कम वोट मिले, इसलिए चुनाव में धांधली हुई तो केवल इस तुलना के आधार पर ऐसा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा.

अलग-अलग विपक्षी उम्मीदवारों को मिले वोट अपने आप किसी एक उम्मीदवार के खाते में नहीं जुड़ जाते. मतदाता ने दूसरी या तीसरी पसंद किसे दी, किसी उम्मीदवार के बाहर होने के बाद उसके वोट कहां ट्रांसफर हुए और कितने मतपत्रों में अगली वरीयता दर्ज ही नहीं थी, इन सभी बातों का असर अंतिम परिणाम पर पड़ता है.

सबूत से साबित होगा चुनावी सवाल

इस चुनाव में किसी उम्मीदवार को अपेक्षा से कम वोट मिलना अपने आप में चुनावी धांधली का प्रमाण नहीं है. उदाहरण के लिए अगर किसी सीट पर विपक्ष के तीन या चार उम्मीदवार अलग-अलग चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके पहली वरीयता वाले वोट अलग-अलग रहेंगे. इसके बाद दूसरे और तीसरे वरीयता के वोटों का ट्रांसफर परिणाम को बदल सकता है. इसलिए केवल ‘विपक्ष के कुल वोट’ और ‘एनडीए प्रत्याशी के वोट’ की तुलना करना इस चुनाव की पूरी तस्वीर नहीं देता.

अगर किसी उम्मीदवार या राजनीतिक दल को मतदान या मतगणना में गड़बड़ी की शिकायत है तो उसके लिए निर्धारित चुनावी कानूनी प्रक्रिया मौजूद है. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत चुनाव को चुनौती चुनाव याचिका के जरिए दी जा सकती है और ऐसी याचिका संबंधित हाईकोर्ट में निर्धारित समयसीमा के भीतर दाखिल होती है. कानून में चुनाव को चुनौती देने के लिए निर्धारित आधार और प्रक्रिया भी दी गई है. इसलिए चुनावी धांधली का दावा केवल राजनीतिक आरोप के स्तर पर नहीं, बल्कि तथ्य, दस्तावेज और निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के आधार पर परखा जाता है.

असली सवाल वोट ट्रांसफर का

बिहार विधान परिषद चुनाव का यह मुकाबला इसलिए सामान्य राजनीतिक चुनाव से अलग है क्योंकि यहां गठबंधन की औपचारिक स्थिति के साथ-साथ उम्मीदवारों के बीच वास्तविक मैदान भी महत्वपूर्ण होगा. कांग्रेस और राजद तीन स्नातक सीटों पर एक-दूसरे के खिलाफ हैं, जबकि आम आदमी पार्टी और जन सुराज ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं.

दूसरी तरफ भाजपा और जदयू ने आठ सीटों में चार-चार सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं. हालांकि पटना स्नातक सीट पर जदयू के विधायक अनंत सिंह का जन सुराज उम्मीदवार को समर्थन देना भी एनडीए के सामंजस्य की कमी को दिखता है.

"23 अक्टूबर के मतदान के बाद पहली वरीयता के आंकड़ों से आगे दूसरी और तीसरी वरीयता के वोट किस दिशा में जाते हैं, यह इस चुनाव की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर होगी. इसी वजह से इस चुनाव में किसी पार्टी के उम्मीदवार को मिले शुरुआती वोटों की संख्या और अंतिम परिणाम के बीच अंतर संभव है. हालांकि अगर परसेप्शन की बात करें तो परसेप्शन में एनडीए की बढ़त है क्योंकि एनडीए में एकजुटता है और महागठबंधन थोड़ा पीछे दिख रहा क्योंकि इसके प्रत्याशी आपस में ही फ्रेंडली फाइट में है."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार

गठबंधन के सहयोगी दल ही अलग-अलग उम्मीदवारों के साथ मैदान में हैं. खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच तीन स्नातक और एक शिक्षक सीटों पर सीधा मुकाबला होने जा रहा है. इसके अलावा आम आदमी पार्टी और जन सुराज के मैदान में उतरने से कई सीटों पर मुकाबला बहुकोणीय हो गया है.

कब है चुनाव?

बिहार विधान परिषद की इन आठ सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है. चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के मौजूदा सदस्यों का कार्यकाल 16 नवंबर को समाप्त हो रहा है. चुनाव की तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ हो रही है.

राजद ने पहले ही छह सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे. इसके बाद जदयू ने चार और भाजपा ने अपने हिस्से की चार सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए. कांग्रेस ने 1 अक्टूबर की रात पांच उम्मीदवारों की घोषणा की, जबकि आम आदमी पार्टी ने चार उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं. जन सुराज ने सभी आठ सीटों के लिए अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं.

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