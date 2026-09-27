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छठी बार जीत तय या फंस गए हैं नवल किशोर यादव? अनंत सिंह भी बढ़ाएंगे मुश्किलें!

पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं. तमाम दलों के दावेदार मैदान में उतर चुके हैं. पटना स्नातक की तरह एनडीए के लिए पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र भी इस बार कांटे की लड़ाई में फंस गया है, क्योंकि आरजेडी ने जेडीयू के पूर्व विधायक डॉ. संजीव सिंह को नवल किशोर यादव के विरोध में उतार दिया है. वहीं अनंत सिंह के साथ भी उनकी पुरानी अदावत रही है. ऐसे में नीरज कुमार के साथ नवल यादव की भी मुश्किल अनंत सिंह बढ़ाएंगे. हालांकि वह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं.

प्रशांत किशोर के 10 हजार नौकरी-रोजगार के दावे पर नवल किशोर यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बांकीपुर में तो लोगों को पकड़-पकड़कर नौकरी दी जा रही है और लोग भाग रहे हैं. लोगों को डर है कि कहीं पड़कर नौकरी ना दे दें. इस सवाल पर कि पटना स्नातक में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में वितरित शिक्षकों की जो मांग थी, वह पूरा हुई है. जो उनकी मांग थी, वेतनमान तो सरकार दे रही है.

वोटर लिस्ट पर विपक्ष की ओर से सवाल खड़ा किए जाने पर नवल किशोर यादव ने कहा कि वे लोग शिक्षक हैं. हम तो शिक्षक हैं नहीं. अब छाती पीट रहे हैं तो हर हारने वाला आदमी दूसरे के कंधे का सहारा लेता है.

छठी बार जीत कितना आसान? नवल किशोर यादव ने कहा कि इस बार भी चुनाव जीतेंगे. इस बार छक्का मारेंगे और इस बार बॉल बाउंड्री के पार नहीं पवेलियन में जाकर गिरेगा. उन्होंने कहा कि जब शिक्षक हैं वही वोटर बनते हैं तो हो सकता है कि एक हजार कम हो या एक अधिक हो लेकिन जीत तय है.

30 साल से लगातार एमएलसी नवल किशोर यादव लगातार 30 साल से पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत रहे हैं और रिकॉर्ड बनाया है. इस बार जीतते हैं तो वह एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे. आरजेडी प्रत्याशी डॉ. संजीव सिंह की दावेदारी पर उनका कहना है कि अब कौन किसका उम्मीदवार है, इसका लेखा-जोखा नहीं रखते हैं. हम तो अपने वोटर का लेखा-जोखा रखते हैं.

क्या सारे वादे पूरे हुए?

इस सवाल पर नवल किशोर यादव ने कहा, 'पहले शिक्षकों को 5000 मिलता था आज 55 हजार रुपये मिल रहे हैं. यह कौन कर दिया. बोरो प्लेयर या हम कराए हैं. 11 महीना के कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी हुई थी. अब 60 साल नौकरी शिक्षक कर रहे हैं, यह तो हम ही ना करवाये हैं?'

"इस बार कोई वादा नहीं कर रहे हैं. सब की जमानत जब्त होगी. छठी बार भी हम चुनाव जीतेंगे और छक्का मारेंगे बोल पवेलियन में जाकर गिरेगा."- नवल किशोर यादव, बीजेपी विधान पार्षद, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में तीन जिले

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 16689 वोटर हैं. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में पटना स्नातक की तरह ही पटना जिला, नवादा जिला और नालंदा जिला के वोटर शामिल हैं. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू ने नीरज कुमार को टिकट दिया है. वह तीन बार से चुनाव जीत रहे हैं लेकिन इस बार जेडीयू के ही मोकामा के विधायक अनंत सिंह उनका विरोध कर रहे हैं. अनंत ने उस अनुज सिंह का समर्थन किया है, जिनको जन सुराज पार्टी ने टिकट दिया है.

तेजस्वी यादव के साथ संजीव सिंह (ETV Bharat)

अनंत सिंह की नवल किशोर यादव से भी पुरानी अदावत रही है. जन सुराज पार्टी ने वकील और शिक्षाविद दिव्या ज्योति को टिकट दिया है. अनंत सिंह ने समर्थन नहीं किया है लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अनंत इस बार नवल यादव का भी विरोध करेंगे.

राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती कहते हैं कि दोनों के बीच लड़ाई पुरानी है. हालांकि अनंत सिंह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में कोई बहुत असर डालेंगे, इसकी उम्मीद कम है. पहले भी बहुत असर नहीं डाल पाए हैं लेकिन चुनाव है और वोटर सीमित है. ऐसे में थोड़ा सा भी समीकरण बिगड़ा तो नुकसान हो सकता है.

नवल यादव का अब तक का प्रदर्शन

नवल किशोर यादव पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार 1996 में चुनाव जीते थे. उसके बाद 2002, 2008, 2014 और 2020 में चुनाव जीते हैं. शुरुआती 3 बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में दो बार बीजेपी के टिकट पर जीते हैं.

सम्राट चौधरी के साथ नवल किशोर यादव (ETV Bharat)

2020 में पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 1263 वोटो के अंतर से नवल यादव चुनाव जीते थे. राजद के नारायण यादव को हराया था. नवल यादव को 3176 वोट मिला था, जबकि नारायण यादव को 1913 वोट. उससे पहले 2014 में नवल यादव को 70% वोट मिला था और बड़े अंतर से जीते थे. अब 23 अक्टूबर को इस साल वोट डाला जाएगा. नवल यादव फिर से मैदान में है देखना है.

त्रिकोणीय लड़ाई में फंसेंगे नवल यादव?

हालांकि नवल यादव शिक्षकों में लोकप्रिय हैं और शिक्षकों के मुद्दे पर विधान परिषद में सवाल उठाते रहे हैं. वित्त रहित शिक्षकों का मामला भी कई बार उठाया है. कुछ दिन पहले उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मिलकर अनुदान की राशि भी जारी करवाई है और वेतनमान को लेकर भी आश्वासन दिलवाया है. इसके बावजूद शिक्षकों के एक खेमे की नाराजगी अभी भी दूर नहीं हुई है.

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