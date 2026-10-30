UGC फैक्टर ने बदली बिहार MLC चुनाव की तस्वीर, 8 में से 6 सवर्ण उम्मीदवारों की जीत के क्या हैं संकेत?
बिहार एमएलसी चुनाव में जातीय समीकरण की चर्चा तेज, छह सवर्ण उम्मीदवारों की जीत के पीछे UGC विवाद कितना बड़ा फैक्टर? रिपोर्ट- बृजम पांडेय
Published : October 30, 2026 at 1:16 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन सीटों के नतीजे आने के बाद अब चुनावी नतीजों के पीछे की वजहों पर चर्चा शुरू हो गई है. आठ सीटों पर आए फैसले ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
यूजीसी विवाद बना चुनावी चर्चा बना बड़ा मुद्दा
बिहार एमएलसी चुनाव में यूजीसी से जुड़ा विवाद एक अहम मुद्दे के रूप में सामने आया. खास तौर पर छह सवर्ण उम्मीदवारों की जीत को यूजीसी विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है. सवाल उठ रहा है कि क्या यूजीसी से जुड़े विवाद ने सवर्ण मतदाताओं को एकजुट किया या फिर उम्मीदवारों की अपनी पकड़ और स्थानीय मुद्दों ने चुनाव का रुख तय किया?
मतदाताओं ने दल नहीं जातीय पहचान देखकर मतदान किया?
चुनाव परिणामों के बाद यह चर्चा तेज है कि कुछ सीटों पर मतदाताओं ने राजनीतिक दलों से ज्यादा उम्मीदवार की जातीय पहचान और सामाजिक स्वीकार्यता को महत्व दिया. हालांकि, केवल छह सवर्ण उम्मीदवारों की जीत के आधार पर पूरे चुनाव को जातीय गोलबंदी का परिणाम बताना सही नहीं होगा. अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की प्राथमिकताएं और चुनावी परिस्थितियां भी अलग थीं.
'जाति से ऊपर उठकर हुआ मतदान'
भाजपा विधायक और नेता मनोज कुमार शर्मा ने चुनाव परिणामों को यूजीसी विवाद या जातीय गोलबंदी से जोड़ने पर सहमति नहीं जताई. उनका कहना है कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में पढ़े-लिखे मतदाता अपने विवेक से फैसला लेते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी महिला, युवा, किसान और गरीब को चार प्रमुख वर्गों के रूप में बताते रहे हैं. भाजपा की कोशिश है कि लोग जाति से ऊपर उठकर मतदान करें.
''कई सीटों पर मुकाबला सवर्ण उम्मीदवारों के बीच ही था. ऐसे में किसी की जीत और किसी की हार को सीधे जातीय समीकरण से जोड़ना उचित नहीं है. मतदाताओं ने उम्मीदवार की योग्यता और अपनी पसंद के आधार पर फैसला किया है.''- मनोज शर्मा, बीजेपी विधायक
30 साल पुराना बीजेपी का किला ढहने वजह क्या?
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का परिणाम इस चुनाव का सबसे चर्चित उलटफेर रहा. भाजपा के पांच बार के विधान पार्षद नवल किशोर यादव को राजद के डॉ. संजीव कुमार सिंह ने 1,057 मतों से हरा दिया. डॉ. संजीव कुमार को 4,487 वोट मिले, जबकि नवल किशोर यादव को 3,430 मत प्राप्त हुए. इस हार के साथ पटना शिक्षक सीट पर भाजपा का करीब तीन दशक पुराना दबदबा समाप्त हो गया.
'मत हस्तांतरण से राजद प्रत्याशी को मिला फायदा'
मनोज शर्मा ने इस हार की वजह समझाते हुए मतगणना की वरीयता प्रणाली का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में सामान्य चुनाव की तरह केवल पहले वरीयता के मतों से परिणाम तय नहीं होता. जरूरत पड़ने पर दूसरे और आगे की वरीयता के मतों की गिनती भी होती है. उनके मुताबिक, नवल किशोर यादव पहले वरीयता के मतों में आगे थे, लेकिन बाद के दौर में दूसरे उम्मीदवारों के मतों के हस्तांतरण से राजद प्रत्याशी को फायदा मिला.
कन्हैया भेलारी बोले- 'यूजीसी का असर जरूर दिखा'
वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी का मानना है कि यूजीसी विवाद का असर इस चुनाव में दिखाई दिया. उनके अनुसार, कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में सवर्ण मतदाताओं के बीच अपने समुदाय के उम्मीदवार को समर्थन देने की प्रवृत्ति देखने को मिली. इसका फायदा सवर्ण उम्मीदवारों को मिला.
'NDA का परंपरागत वोट आरजेडी में शिफ्ट हुआ'
उन्होंने पटना शिक्षक सीट पर राजद के डॉ. संजीव कुमार सिंह की जीत को भी इसी व्यापक राजनीतिक संदर्भ में देखने की बात कही. उनके मुताबिक, यहां एनडीए के पारंपरिक मतदाताओं का एक हिस्सा राजद उम्मीदवार की तरफ गया. इससे साफ है कि केवल पार्टी का चुनाव चिह्न ही जीत की गारंटी नहीं था. उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि, मतदाताओं के बीच स्वीकार्यता और स्थानीय समीकरण भी निर्णायक रहे.
सुनील कुमार ने सामाजिक समरसता के नजरिये से देखा परिणाम
वरिष्ठ पत्रकार सुनील कुमार चुनाव परिणामों को सामाजिक समरसता के नजरिये से देखते हैं. उनका कहना है कि यूजीसी विवाद को केवल किसी एक जाति या समुदाय का मुद्दा मानना ठीक नहीं है. ऐसे विवादों से समाज में तनाव और आपसी दूरी बढ़ने का खतरा रहता है.
''इस चुनाव में शिक्षित मतदाताओं ने अपने तरीके से राजनीतिक संदेश दिया है. पटना शिक्षक सीट पर भाजपा की हार को भी इसी संदर्भ में देखा जा सकता है. सत्ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले दलों की जिम्मेदारी है कि वे सभी समुदायों के बीच विश्वास और सामाजिक संतुलन बनाए रखें. लोकतंत्र में मतदाता अपने वोट के जरिए राजनीतिक दलों को अपनी नाराजगी और अपेक्षाओं से अवगत कराते हैं.''- सुनील कुमार, वरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी के साथ शिक्षकों की नाराजगी भी वजह?
कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले कांग्रेस के पूर्व मुख्य प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने भी माना कि यूजीसी विवाद का असर चुनाव में रहा. उनके अनुसार, कई जगह सवर्ण मतदाताओं ने एकजुट होकर मजबूत माने जा रहे सवर्ण उम्मीदवारों को समर्थन दिया.
'मौजूदा विधान पार्षदों के खिलाफ नाराजगी भी वजह'
हालांकि, राजेश राठौड़ ने यह भी कहा कि यूजीसी ही चुनाव का एकमात्र मुद्दा नहीं था. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में मौजूदा विधान पार्षदों के खिलाफ नाराजगी भी बड़ा कारण रही. चारों शिक्षक सीटों पर पुराने प्रतिनिधियों को हार का सामना करना पड़ा. शिक्षकों को उम्मीद थी कि उनके प्रतिनिधि सदन में उनकी समस्याओं को मजबूती से उठाएंगे. लेकिन इस मोर्चे पर अपेक्षाएं पूरी नहीं होने की धारणा ने चुनाव को प्रभावित किया.
''सवर्ण मतदाताओं ने एकजुट होकर मजबूत नजर आने वाले सवर्ण उम्मीदवारों को समर्थन दिया. हर सीट पर यूजीसी ही एकमात्र मुद्दा नहीं था. शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में सभी चार मौजूदा विधान पार्षदों को हार का सामना करना पड़ा. शिक्षकों के बीच अपने प्रतिनिधियों के कामकाज को लेकर नाराजगी रही. शिक्षकों को उम्मीद थी कि उनके प्रतिनिधि सदन में उनकी समस्याओं को प्रमुखता से उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने की धारणा ने चुनाव को प्रभावित किया.''- राजेश राठौर, पूर्व कांग्रेस प्रवक्ता एवं तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी
शिक्षक और स्नातक सीटों के नतीजों में दिखा बड़ा अंतर
इस चुनाव का एक दिलचस्प पहलू शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के नतीजों में अंतर रहा. चारों शिक्षक सीटों पर मौजूदा विधान पार्षद अपनी सीट नहीं बचा सके. इसके उलट, चार स्नातक सीटों में तीन पर पुराने प्रतिनिधियों ने दोबारा जीत दर्ज की.
नीरज कुमार चौथी बार जीते पटना स्नातक चुनाव
पटना स्नातक सीट पर जदयू के नीरज कुमार ने लगातार चौथी बार जीत हासिल की. तिरहुत स्नातक सीट पर निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी ने अपना कब्जा बरकरार रखा, जबकि कोसी स्नातक सीट से भाजपा के डॉ. एनके यादव ने जीत की हैट्रिक लगाई. वहीं, दरभंगा स्नातक सीट पर राजद के अनिल कुमार झा ने भाजपा के सर्वेश कुमार को हराकर बड़ा उलटफेर किया.
आठ सीटों के नतीजों ने किस दल को कितना फायदा पहुंचाया?
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के नतीजों में एनडीए को तीन सीटें मिलीं. इनमें भाजपा ने दो और जदयू ने एक सीट जीती. राजद ने दो सीटों पर जीत दर्ज की. जन सुराज पार्टी ने दरभंगा शिक्षक सीट जीतकर विधान परिषद में अपना खाता खोला. वहीं, दो सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने बाजी मारी.
इस चुनाव में निर्दलीय भी चमके
राजनीतिक लिहाज से राजद के लिए यह परिणाम महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उसने पटना शिक्षक और दरभंगा स्नातक सीट पर जीत दर्ज की. भाजपा को पटना शिक्षक और दरभंगा स्नातक सीट पर हार का सामना करना पड़ा. जन सुराज की जीत ने भी बिहार की राजनीति में पार्टी की मौजूदगी का नया संकेत दिया.
|शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विजेता
|पटना
|राजद के डॉ. संजीव कुमार सिंह ने भाजपा के नवल किशोर यादव को 1,057 मतों से हराया
|तिरहुत
|भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह ने निर्दलीय भूषण कुमार झा को 594 मतों से हराया
|दरभंगा
|जन सुराज के डॉ. सुरेश प्रसाद राय ने कांग्रेस के डॉ. मदन मोहन झा को 324 मतों से हराया
|सारण
|निर्दलीय डॉ. राहुल राज ने जदयू के आनंद पुष्कर को हराया
|स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विजेता
|पटना
|जदयू के नीरज कुमार ने राजद के दिलीप कुमार को हराकर लगातार चौथी बार जीत दर्ज की
|तिरहुत
|निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी ने जदयू के अभिषेक झा को हराकर अपनी सीट बचाई
|कोसी
|भाजपा के डॉ. एनके यादव ने राजद के नीतेश कुमार को हराकर लगातार तीसरी बार जीत हासिल की
|दरभंगा
|राजद के अनिल कुमार झा ने भाजपा के सर्वेश कुमार को हराकर यह सीट अपने नाम की
जातीय समीकरण के साथ स्थानीय मुद्दे
कुल मिलाकर बिहार विधान परिषद के इन आठ चुनावों ने यह साफ कर दिया कि शिक्षित मतदाताओं के बीच भी जातीय समीकरण, सामाजिक मुद्दे और उम्मीदवार की व्यक्तिगत छवि चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं. यूजीसी विवाद को एक महत्वपूर्ण फैक्टर माना जा रहा है, लेकिन शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में नाराजगी और स्नातक सीटों पर पुराने प्रतिनिधियों के प्रति भरोसे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
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