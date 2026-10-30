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UGC फैक्टर ने बदली बिहार MLC चुनाव की तस्वीर, 8 में से 6 सवर्ण उम्मीदवारों की जीत के क्या हैं संकेत?

8 में 6 सवर्ण उम्मीदवार जीते, क्या है संदेश? ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद की चार शिक्षक और चार स्नातक निर्वाचन सीटों के नतीजे आने के बाद अब चुनावी नतीजों के पीछे की वजहों पर चर्चा शुरू हो गई है. आठ सीटों पर आए फैसले ने राजनीतिक दलों के साथ-साथ जातीय समीकरण और उम्मीदवारों की व्यक्तिगत छवि को भी चर्चा के केंद्र में ला दिया है.

यूजीसी विवाद बना चुनावी चर्चा बना बड़ा मुद्दा