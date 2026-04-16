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बिहार विधान परिषद की दूसरी सीट के लिए भी उपचुनाव की घोषणा, 12 मई को मतदान

भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय के बाद एक और विधान परिषद सीट पर उपचुनाव होगा. 12 मई को वोटिंग होगी. पढ़ें..

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बिहार विधान परिषद चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 8:46 PM IST

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पटना: बिहार विधान परिषद की खाली हुई दूसरी सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है. विधानसभा चुनाव में मंगल पांडे के सिवान सीट से विधायक चुने जाने के बाद सीट खाली हुई है. चुनाव आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार 23 अप्रैल को उपचुनाव की अधिसूचना जारी होगी.

12 मई को मतदान: 30 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे और 2 मई को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी. नामांकन वापसी लेने की अंतिम तिथि 4 मई है. 12 मई को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक वोटिंग होगी और 5:00 बजे मतगणना के बाद परिणाम घोषित किया जाएगा. उपचुनाव विधानसभा के माध्यम से ही होगा.

बीजेपी के हिस्से में आएगी सीट: एनडीए को उपचुनाव में यह सीट मिलना तय है, क्योंकि एनडीए के पास 201 विधायकों का समर्थन है, जबकि महागठबंधन के पास सिर्फ 35 विधायक हैं. माना जा रहा है कि इस सीट पर बीजेपी अपने किसी नेता को उम्मीदवार बनाएगी. हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी दावेदारी कर सकते हैं.

भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय पर उपचुनाव: चुनाव आयोग ने विधान परिषद की एक सीट के उपचुनाव की पहले ही घोषणा कर दी है. भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय की सीट राधाचरण शाह के विधायक बनने के कारण खाली हुई थी. इस सीट पर भी 12 मई को वोटिंग होगी.

वहीं नीतीश कुमार के विधान परिषद से इस्तीफा देने के बाद चार विधायक कोटे से चुने जाने वाले विधान परिषद की सीट खाली हो गई है, जिसमें से एक के चुनाव की तिथि चुनाव आयोग ने घोषित की है, जिस पर उपचुनाव होगा.

विधायक के बेटे को जेडीयू का टिकट: भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जेडीयू ने कन्हैया प्रसाद को कैंडिडेट बनाया है. वह विधायक राधा चरण सेठ के बेटे हैं. संदेश सीट से विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने एमएलसी पद से इस्तीफा दिया था.

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