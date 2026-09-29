Bihar MLC Election: बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की, देखें पूरी लिस्ट
बीजेपी ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने चारों उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है. रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : September 29, 2026 at 1:49 PM IST
पटना: 8 सीटों पर होने बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है. 4 उम्मीवारों की सूची जारी की गई है. इनमें ज्यादातर नाम पुराने हैं.
बीजेपी प्रत्याशियों की सूची जारी
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नवल किशोर यादव, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनके यादव, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सर्वेश कुमार और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से नरेंद्र प्रसाद सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है.
4 सीटों पर जेडीयू के कैंडिडेट
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच 4-4 सीटों पर सहमति बनी है. सीट बंटवारे के तहत जेडीयू ने पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से नीरज कुमार, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अभिषेक झा, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से घनश्याम राय और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आनंद पुष्कर को उम्मीदवार बनाया है.
कब है चुनाव?
8 सीटों के लिए आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. 6 अक्टूबर तक नोमिनेशन दाखिल हो सकेगा. 7 को छंटनी और 9 अक्टूबर को नामांकन वापसी की अंतिम तिथि है. 23 अक्टूबर को मतदान होगा और 27 अक्टूबर को मतगणना होगी.
किन 8 सीटों के लिए चुनाव?
पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र, तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र
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