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Explainer: कहीं RJD-कांग्रेस और वामदल आमने-सामने तो कहीं NDA में बगावत, जानें 8 सीटों का समीकरण

मैदान में कुल 164 उम्मीदवार विधान परिषद की 8 सीटों पर कुल 164 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. जिस वजह से कई सीटों पर मुकाबला बहुकोणीय हो गया है. मिल रही जानकारी के मुताबिक स्क्रूटनी में 12 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द किए गए हैं. गठबंधनों के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ बागी और अलग-अलग दलों से जुड़े उम्मीदवारों की मौजूदगी ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है.

बिहार विधान परिषद चुनाव में बागियों ने बढ़ाई टेंशन (ETV Bharat)

पटना स्नातक सीट पर अनंत सिंह फैक्टर

सबसे पहले बात पटना स्नातक सीट की, जहां जेडीयू उम्मीदवार नीरज कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने ही खेमे के भीतर से दिखाई दे रही है. मोकामा विधायक अनंत सिंह ने उनके विरोध में जाकर जन सुराज के उम्मीदवार अनुज सिंह को समर्थन दे रहे हैं. हालांकि नीरज खुद को जेडीयू और एनडीए का प्रत्याशी बताकर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. उनके लिए निशांत कुमार भी सक्रिय दिख रहे हैं.

अनुज सिंह के साथ अनंत सिंह (ETV Bharat)

पटना स्नातक सीट पर 22 प्रत्याशी

पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर होने वाले चुनाव के लिए 22 प्रत्याशी मैदान में हैं. एनडीए की ओर से जेडीयू के नीरज कुमार के सामने सबसे बड़ी चुनौती प्रशांत किशोर की पार्टी के कैंडिडेट अनुज सिंह हैं. वहीं, आरजेडी ने दिलीप कुमार को उतारा है, जबकि महागठबंधन से ही कांग्रेस ने भी डॉ. असदुल्लाह खान को टिकट देकर मुकाबले को चतुष्कोणीय बना दिया है.

नीतीश कुमार के साथ नीरज कुमार (ETV Bharat)

दरभंगा स्नातक सीट पर जोरदार मुकाबला

दरभंगा स्नातक सीट पर सबसे ज्यादा 40 उम्मीदवार मैदान में हैं. यहां मुकाबला बेहद पेचीदा माना जा रहा है, क्योंकि महागठबंधन के तीन दलों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं. बीजेपी से सर्वेश कुमार मैदान हैं, जबकि पार्टी से बागी होकर आदित्य कुमार झा ने भी नामांकन किया है. वहीं, आरजेडी ने अनिल झा को प्रत्याशी बनाया है. कांग्रेस से रजनीकांत पाठक और सीपीआई माले से संदीप चौधरी कैंडिडेट हैं. इसके अलावे जन सुराज से इम्तियाज नूरानी भी चुनाव लड़ रहे हैं.

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

तिरहुत स्नातक सीट पर कौन-कौन?

तिरहुत स्नातक सीट पर कुल 20 उम्मीदवारों ने नामांकन का पर्चा भरा है. मौजूदा विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी एक बार फिर निर्दलीय कैंडिटे के तौर पर मैदान में हैं, जबकि जेडीयू ने पिछली बार चौथे नंबर पर रहने वाले अभिषेक झा पर दोबारा दांव खेला है. राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर डॉ. रश्मि विनायक गौतम और जन सुराज से डॉ. विमोहन कुमार प्रमुख उम्मीदवार हैं. इसके अलावे कई निर्दलीय और असंतुष्ट उम्मीदवार भी ताल ठोंक रहे हैं.

कोसी में आरजेडी-कांग्रेस आमने सामने

कोसी स्नातक सीट पर 16 उम्मीदवार मैदान में हैं. बीजेपी ने एनके यादव को अपनी प्रत्याशी बनाया है, जबकि आरजेडी ने नितेश कुमार पर भरोसा जताया है. वहीं कांग्रेस ने मनोज कुमार जायसवाल को टिकट दिया है. जन सुराज पार्टी ने डॉ. रजनीश रंजन को चेहरा बनाया है. एनके यादव वर्तमान में विधान पार्षद है. ऐसे में उनके लिए मुकाबला आसान नहीं दिख रहा है.

बिहार में एक-दूसरे के खिलाफ महागठबंधन के दल (ETV Bharat)

पटना शिक्षक सीट पर 22 उम्मीदवार

पटना शिक्षक सीट पर भी 22 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है. यहां भी एनडीए, महागठबंधन और जन सुराज के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है. बड़ी संख्या में उम्मीदवार होने के कारण जीत का अंतर कम रहने की संभावना है. हालांकि भाजपा नेता नवल किशोर यादव पिछले 30 साल से लगातार चुनाव जीतते तैयार रहे हैं. इस बार राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व विधायक डॉ. संजीव कुमार को उम्मीदवार बनाया है, जबकि जन सुराज से दिव्या ज्योति मैदान में हैं.

दरभंगा शिक्षक सीट पर मदन मोहन झा की परीक्षा

दरभंगा शिक्षक सीट पर कुल मिलाकर 12 उम्मीदवार हैं. कांग्रेस से डॉ. मदन मोहन झा फिर से उम्मीदवार हैं. वह वर्तमान में विधान पार्षद भी हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जबकि जन सुराज ने एसपी राय को मैदान में उतारा है. एनडीए की ओर से जेडीयू ने घनश्याम राय को टिकट दिया है. वहीं, आरजेडी ने भी कुंवर राय को उतारकर कांग्रेस कैंडिडेट की चुनौती बढ़ा दी है. इसके अलावे महागठबंधन से सीपीआई (एम) के रामदेव राय भी लड़ रहे हैं.

कांग्रेस ने 5 सीटों पर उतारे उम्मीदवार (ETV Bharat)

तिरहुत शिक्षक सीट पर कांग्रेस के बागी

तिरहुत शिक्षक सीट पर 12 उम्मीदवार हैं. भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह, सीपीआई के संजय कुमार सिंह और जन सुराज के श्याम नंदन यादव प्रमुख उम्मीदवार हैं. इस सीट पर बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने खास तौर पर चुनावी गणित बिगाड़ दिया है. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर नामांकन किया है. हालांकि इस सीट पर कांग्रेस ने कोई अधिकृत प्रत्याशी नहीं दिया है.

कांग्रेस के बागी कैंडिडेट राजेश राठौड़ (ETV Bharat)

सारण शिक्षक सीट पर आरएलएम के बागी

सारण शिक्षक सीट पर 20 उम्मीदवार मैदान में हैं. एनडीए से जेडीयू के आनंद पुष्कर मैदान में हैं. आरजेडी के प्रो. जयराम यादव और जन सुराज के आफाक अहमद प्रमुख उम्मीदवार हैं. पिछली बार निर्दलीय जीतने वाले आफाक अहमद मौजूदा विधान पार्षद हैं और इस बार जन सुराज के टिकट पर मैदान में हैं. यहां भी बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवार होने के कारण मुख्य दलों के उम्मीदवारों के सामने वोटों को अपने पक्ष में एकजुट रखने की चुनौती है. आरएलएम प्रवक्ता रामपुकार सिन्हा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं.