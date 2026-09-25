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Explainer: 8 सीट, सभी दलों के उम्मीदवार तय.. बिहार MLC चुनाव में किसका पलड़ा भारी?

कोसी स्नातक क्षेत्र वहीं कोसी स्नातक से पिछली बार बीजेपी के डॉ. एनके यादव चुनाव जीते थे. आरजेडी और जन सुराज पार्टी पार्टी ने भी उम्मीदवार उतारे हैं. ऐसे में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार चुनाव आसान नहीं होगा.

दरभंगा स्नातक का चुनाव भी होगा दिलचस्प 2020 में भाजपा समर्थित सर्वेश कुमार निर्दलीय चुनाव जीते थे. जेडीयू के दिलीप कुमार चौधरी दूसरे स्थान पर रहे थे. दरभंगा शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में एनडीए के लिए चुनौती बढ़ सकती है. प्रशांत किशोर ने भी उम्मीदवार यहां दिए हैं. वहीं महागठबंधन का उम्मीदवार भी दोनों सीट पर ताल ठोक रहा है. कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा की प्रतिष्ठा दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में दांव पर लगी हुई है.

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज के समर्थन से आफाक अहमद उपचुनाव जीते थे. प्रशांत किशोर ने आफाक अहमद को मौका दिया है. यहां एक बार फिर से केदार पांडे के बेटे पुष्कर आनंद चुनाव मैदान में हैं, उनको जेडीयू से टिकट मिला है.

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में अभिषेक झा को जेडीयू ने एक बार फिर से मौका दिया है. पिछली बार उपचुनाव में शिक्षक नेता बंशीधर बृजवासी ने जीतकर सबको चौंका दिया था, इस बार भी वह चुनावी मैदान में हैं. प्रशांत किशोर की पार्टी के लिए यह सीट भी महत्वपूर्ण है. जन सुराज ने डॉ. विमोहन कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है.

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एकमात्र विधान पार्षद तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से हैं. संजय सिंह 2014 में और फिर 2020 में चुनाव जीत चुके हैं. अब तीसरी बार भाग्य आजमा रहे हैं और चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा रहे हैं. कांग्रेस और सीपीआई के उम्मीदवार को एनडीए के साथ प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज से भी टक्कर मिल रहा है.

महागठबंधन के पास दो सीट विधान परिषद की 8 सीटों में से दो सीट महागठबंधन के पास है. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र दोनों पर महागठबंधन का फिलहाल कब्जा है हालांकि 8 सीटों में राजद के पास एक भी सीट नहीं है. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा एक बार फिर से चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है.

दूसरी तरफ पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पांच बार चुनाव जीत चुके भाजपा के नवल यादव के खिलाफ आरजेडी ने जेडीयू के पूर्व विधायक डॉ. संजीव सिंह को उतारा है, जिन्होंने बीजेपी के मौजूदा विधान पार्षद की चुनौती बढ़ा दी है. 30 साल का एंटी-इनकंबेंसी तो उसका नुकसान बीजेपी उम्मीदवार को उठाना पड़ सकता है.

पटना पर जेडीयू-बीजेपी का कब्जा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की मुश्किल मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने बढ़ा दी है. उन्होंने अनुज सिंह को नीरज कुमार के खिलाफ खड़ा कर दिया है. जिस अनुज सिंह का अनंत सिंह समर्थन कर रहे हैं, उनको जन सुराज का टिकट मिल गया है.

8 सीटों पर दावेदारी बीजेपी को छोड़ सभी प्रमुख दलों ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है. एनडीए में जेडीयू ने भी चार उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. प्रशांत किशोर ने पहले पांच और फिर तीन यानी 8 सीटों पर सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. आरजेडी ने 6 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा की है, जबकि एक सीट कांग्रेस (पूर्व अध्यक्ष मदन मोहन झा) और एक सीट सीपीआई (प्रो. संजय कुमार सिंह) के लिए छोड़ दी है.

पटना: 8 सीटों पर होने वाले बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर सूबे की सियासत गरमायी हुई है. एनडीए पर जीत को बरकरार रखने दबाव है तो महागठबंधन के लिए विधानसभा चुनाव में मिली हार से उबरने की चुनौती है. वहीं, बांकीपुर उपचुनाव में जीत से उत्साहित प्रशांत किशोर सभी सीटों पर जीत का दावा ठोक रहे हैं. कई सीटों पर अपने भी विरोध में हैं. ऐसे में खेला होने से इंकार नहीं किया जा सकता है. इस चुनाव में शिक्षक और स्नातक के कई मुद्दे हैं लेकिन सबसे खास स्नातकों के लिए नौकरी और रोजगार का मुद्दा है.

प्रशांत किशोर लगातार सक्रिय

सभी दलों की ओर से अपने-अपने तरीके से दावे हो रहे हैं. वह वोटर को लुभाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं. प्रशांत किशोर ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विकास के लिए अपना एजेंडा भी तय कर दिया है. जहां स्नातक वोटरों को नौकरी रोजगार के लिए एक बार जन सुराज को मौका देने की मांग कर रहे हैं तो वहीं शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने का भी वादा कर रहे हैं.

प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

बीजेपी का दावा

बीजेपी ने भले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है लेकिन किस सीट पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार पांच बार चुनाव जीतने वाले नवल यादव का कहना है कि छठी बार भी रिकॉर्ड बनाएंगे.

"छठी बार भी रिकॉर्ड बनाएंगे क्योंकि शिक्षकों के लिए हम ही काम किए हैं. उनका वेतन बढ़ाने से लेकर उनकी समस्याओं को दूर करने में वित्त रहित शिक्षकों को भी वेतनमान देने के लिए सरकार काम कर रही है, इसलिए किसी से लड़ाई नहीं है."- नवल किशोर यादव, एमएलसी और संभावित कैंडिडेट, बीजेपी

आरजेडी को जीत की उम्मीद

वहीं, आरजेडी का कहना है कि नौकरी और रोजगार हमारे लिए बड़ा मुद्दा रहा है. उनके नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम रहते हुए युवाओं के लिए कई फैसले लिए थे. खासकर नौकरी और रोजगार के लिए काफी काम किया था. जिसका फायदा हमें जरूर मिलेगा. इस बार हमलोग अच्छा करेंगे.

आरजेडी ने 6 सीटों पर उतारे कैंडिडेट (ETV Bharat)

"हर संघर्ष में हमारे नेता तेजस्वी यादव युवाओं के साथ हैं. सरकार किस तरह से काम करती है, इसका एक उदाहरण TRE 4 का एग्जाम है. जब एमएलसी चुनाव की घोषणा हो गई है तो अब आवेदन लिया जा रहा है."- एजाज अहमद , प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

जेडीयू ने बताई प्राथमिकता

जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने विधान परिषद के 8 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर एनडीए का मुद्दा स्पष्ट कर दिया है. उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री सम्राट चैधरी के नेतृत्व में एनडीए सरकार नीतीश माॅडल के तहत बिहार के विकास की इसी गति को आगे बढ़़ा रही है. शिक्षकों और स्नातकों की अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा और युवा विकास को नई गति देने के लिए एनडीए सरकार प्रतिबद्ध है.'

जेडीयू ने 4 सीटों पर उतारे प्रत्याशी (ETV Bharat)

किसकी प्रतिष्ठा लगी है दांव पर

राजनीतिक विशेषज्ञ अरुण पांडे कहते हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विधान परिषद के उपचुनाव और विधान परिषद विधानसभा का चुनाव में एनडीए को हार मिल चुकी है. बाकीपुर उपचुनाव तो सबसे बड़ा झटका है क्योंकि यह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है. ऐसे में बीजेपी और सीएम के लिए विधान परिषद की आठों सीट प्रतिष्ठा का विषय बनी हुई है. कम से कम जो विनिंग सीट है, उसे बचाना भी बड़ा चैलेंज होगा. वहीं निशांत के लिए भी पहला बड़ा चुनाव होगा. महागठबंधन के साथ जन सुराज के लिए भी चुनौती बड़ी है.

"एनडीए के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है और एनडीए चाहेगा कि तीन सीटिंग सीट से बढ़कर उसकी संख्या 5 या 6 हो जाए. वहीं प्रशांत किशोर के लिए यह दूसरा बड़ा चुनाव होगा. विधानसभा के पहले चुनाव में एक भी सीट जीत नहीं पाए थे. बाकीपुर चुनाव में जरूर उन्होंने जीत हासिल की लेकिन विधान परिषद का चुनाव उनके लिए बड़ा चुनाव है और इसमें खाता खोलना चाहेंगे. वहीं राजद खाता खोलने की कोशिश करेगा."- अरुण पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार (ETV Bharat)

विशेषज्ञों के अनुसार क्या हो सकता है मुद्दा?

प्रोफेसर रणधीर कुमार का कहना है कि विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में होने वाला चुनाव विधानसभा चुनाव से पूरी तरह अलग होता है. इसमें वोटर सीमित होते हैं. वोटर बनाने में चुनाव आयोग कोई बड़ी भूमिका नहीं निभाता है. उम्मीदवार ही अपने तरफ से प्रयास करके वोटर बनाते हैं लेकिन जब चुनाव हो रहा है तो जीत-हार होंगे.

8 सीटों पर विधान परिषद चुनाव (ETV Bharat)

वे कहते हैं कि इस बार के चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के अलावे एक तीसरा जनसुराज भी है. इसलिए लड़ाई दिलचस्प है और मुद्दे भी कई हैं. यूजीसी के मुद्दे पर बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए को हार मिली है क्योंकि यह चुनाव पढ़े-लिखे लोगों का है तो यूजीसी का मुद्दा इस बार भी होगा. नौकरी रोजगार का मुद्दा भी होगा. इसके अलावे बिहार से शिक्षा और नौकरी-रोजगार के लिए लोग पलायन करते हैं तो पलायन भी एक मुद्दा होगा.

जहां तक शिक्षकों की बात है तो उनके कई मुद्दे हैं. ट्रांसफर से लेकर गैर शैक्षणिक कार्यों में उन्हें लगाया जाता है. इसके कारण उनमें नाराजगी है. साथ ही वित्त रहित शिक्षकों का भी अलग मामला है. हाल में सरकार ने कई फैसले लिए हैं लेकिन वितरहित शिक्षक सरकार पर कितना भरोसा जताएंगे और सत्ताधारी दल को उसका कितना लाभ मिलेगा, यह भी देखने वाली बात होगी लेकिन लड़ाई इस बार दिलचस्प होने वाली है.

स्नातक और निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता

पटना, दरभंगा और तिरहुत में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र मैं चुनाव होना है, जबकि सारण में शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और कोसी में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव होना है.

पटना में शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: पटना जिले के साथ नवादा और नालंदा जिले के वोटर शामिल

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: पांच जिले छपरा, सिवान, गोपालगंज पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण बगहा के वोटर शामिल

तिरहुत स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: चार जिले मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली के वोटर शामिल

दरभंगा स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: चार जिले दरभंगा, समस्तीपुर मधुबनी और बेगूसराय के मतदाता शामिल

कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: 14 जिले पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई एवं खगड़िया के वोटर शामिल

विधानसभा 2025 के चुनाव के आधार पर देखें तो एनडीए का दबदबा है, क्योंकि 243 विधानसभा सीटों में से एनडीए ने 202 सीट पर जीत हासिल की थी. अब बांकीपुर चुनाव हारने के कारण वह घटकर 201 हो गया है. ऐसे में महागठबंधन और प्रशांत किशोर के लिए लड़ाई आसान नहीं है लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के खिलाफ यूजीसी को लेकर अपर कास्ट में नाराजगी है, इसका लाभ प्रशांत किशोर को मिल सकता है.

आठों सीटों पर जन सुराज ने उतारे उम्मीदवार (ETV Bharat)

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या

पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: 16689 सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: 10800 तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: 9204 दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र: 8967

स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटरों की संख्या

तिरहुत स्नातक क्षेत्र: 1.35 लाख कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: 1.34 लाख दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: 1.27 लाख पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र: 88000

वोटर कम होने के बावजूद चुनाव आसान नहीं

विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर कम होने के बावजूद एक विधान परिषद के क्षेत्र में कई जिले आते हैं. इसलिए उम्मीदवार के लिए चुनाव आसान नहीं है. एनडीए में पांचों घटक दल एकजुट है, जिसका लाभ एनडीए उम्मीदवारों को मिले सकता है लेकिन पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीयू के अंदर ही विधायक अनंत सिंह और नीरज के बीच विवाद के कारण मुश्किलें बढ़ सकती है. कुछ सीटों पर भाग उम्मीदवार भी एनडीए की मुश्किल बढ़ा सकते हैं.

तिरहुत स्नातक क्षेत्र से मौजूदा MLC वंशीधर ब्रजवासी (ETV Bharat)

दूसरी तरफ महागठबंधन में घटक दलों के बीच आपसी खींचतान है. कहीं एकजुटता नहीं दिख रही है. प्रशांत किशोर की ओर से आठों सीटों पर उम्मीदवार देने के कारण यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है. एनडीए की सरकार होने के कारण एनडीए उम्मीदवारों का पलड़ा भारी जरूर है लेकिन इस साल हुए लगातार दो चुनाव में मिली हार से एनडीए के लिए आठों सीट जीतना चुनौती भी बनी हुई है. एक तरफ सीटिंग सीट बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ खाता खोलने की. अब देखना है कि स्नातक और शिक्षक किस पर भरोसा जताते हैं?

कब होगा चुनाव?

चुनाव आयोग के मुताबिक 19 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा. 6 अक्टूबर नॉमिनेशन की अंतिम तिथि है, जबकि 7 अक्टूबर को नॉमिनेशन की जांच पड़ताल होगी. वहीं, 9 अक्टूबर को नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तिथि होगी. 23 अक्टूबर को वोटिंग और 27 अक्टूबर को काउंटिंग होगी.

किन सदस्यों का कार्यकाल हो रहा है पूरा?

इस साल नवंबर में 8 विधान परिषद सदस्यों जिनमें चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं, उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है. इनमें पटना स्नातक से नीरज कुमार (जेडीयू), दरभंगा स्नातक से सर्वेश कुमार (निर्दलीय भाजपा समर्थित), तिरहुत स्नातक से बंशीधर बृजवासी (निर्दलीय), कोसी स्नातक से डॉ. एनके यादव (बीजेपी), पटना शिक्षक से नवल किशोर यादव (बीजेपी), दरभंगा शिक्षक से मदन मोहन झा (कांग्रेस), तिरहुत शिक्षक से संजय कुमार सिंह (सीपीआई) और सारण शिक्षक से आफाक अहमद (निर्दलीय, जन सुराज समर्थित) शामिल हैं.

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