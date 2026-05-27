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AIMIM ने राज्यसभा के बदले विधान परिषद चुनाव में मांगा सपोर्ट, नहीं माने तेजस्वी तो फिर होगा 'खेला'?

क्या बिहार विधान परिषद चुनाव में भी 'खेला' होगा? क्योंकि एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव के सामने अपनी दावेदारी पेश की है. पढ़ें पूरी खबर..

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असदुद्दीन ओवैसी बढ़ाएंगे आरजेडी की मुश्किलें (सौ. AIMIM का X हैंडल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 27, 2026 at 1:57 PM IST

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पटना: चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की 10 सीटों पर 18 जून को चुनाव कराने की घोषणा की है. 10 में से एक सीट पर उपचुनाव होगा. संख्या बल के हिसाब से एनडीए को 10 में से 9 सीट मिलना तय है. एक सीट संख्या बल के हिसाब से विपक्ष को मिलेगा लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने राज्यसभा में समर्थन देने के बदले विधान परिषद में वादा निभाने की मांग तेजस्वी यादव से की है. ऐसे में एक सीट पर इस बार भी खेला हो सकता है.

तेजस्वी की राह में मुश्किलें: विधानसभा में 201 विधायक एनडीए के पास है, जबकि आरजेडी के 25 विधायकों के साथ विपक्ष की संख्या 41 है. एक सीट के लिए 25 विधायकों की संख्या कम से कम होनी चाहिए. संख्या के हिसाब से विपक्ष को आसानी से एक सीट मिल जाना चाहिए लेकिन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ा दी है.

अख्तरुल ईमान से बातचीत (ETV Bharat)

राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीन और आरजेडी के एक विधायक बागी हो गए थे. इसके कारण एआईएमआईएम के सपोर्ट के बाद भी आरजेडी उम्मीदवार जीत नहीं पाया. अब विधान परिषद चुनाव में एनडीए की तरफ से सभी दसों सीट जीतने की बात कही जा रही है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि एक सीट पर इस बार भी खेल हो सकता है.

एआईएमआईएम ने याद दिलाया 'वादा': प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने फोन से हुई बातचीत में कहा कि हम लोगों की संख्या इतनी नहीं है कि अपने बल पर हम अपना उम्मीदवार को जीत दिला सकें लेकिन पिछले दिनों राज्यसभा चुनाव के समय हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार का समर्थन किया था. उस समय तेजस्वी यादव से विधान परिषद चुनाव में समर्थन देने की बात कही थी.

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एआईएमआईएम नेताओं के साथ असदुद्दीन ओवैसी (ETV Bharat)

क्या तेजस्वी यादव ने आश्वासन दिया था?: इस सवाल पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने आश्वासन दिया था और इसके लिए आश्वस्त किया था. इसका मतलब ये हुआ कि महा गठबंधन की तरफ से आपका उम्मीदवार होगा? इस पर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले दिनों जो बात हुई थी, उसके अनुसार आश्वस्त तो किया था. लिहाजा उसे हिसाब से होना तो यही चाहिए.

Tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

जो विपक्ष को एक सीट मिलना है, उस पर आपके उम्मीदवार को समर्थन मिलेगा? इस सवाल पर अख्तरुल ईमान ने कहा, 'असल में होता क्या है कि जो बड़े दल हैं, वह चुनाव नहीं चाहते हैं. संख्या बल के हिसाब से अपने उम्मीदवार की जीत तय कर लेते हैं. अगर ऐसी स्थिति भी आती है तो हम लोग आरजेडी नेता जनाब तेजस्वी यादव से कहेंगे कि हमने राज्यसभा में आपका समर्थन किया था और आगे भी संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो विधान परिषद चुनाव में हमें सहयोग कीजिए.'

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असदुद्दीन ओवैसी (सौ. AIMIM का X हैंडल)

अगर तेजस्वी नहीं मानेंगे तब क्या करेंगे?: जब अख्तरुल ईमान से पूछा गया कि अगर आरजेडी की तरफ से आपको सहयोग नहीं दिया गया तो क्या उनके उम्मीदवार का समर्थन करेंगे? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह तो समय आने पर फैसला होगा. यह तब होगा, जब इलेक्शन की नौबत आएगी.

क्या फिर होगा खेला?: एनडीए की तरफ से सभी 10 सीटों पर जीते के दावे पर अख्तरुल ईमान ने कहा कि जाहिर है उनके पास शक्ति है. कुछ भी कर सकते हैं. राज्यसभा के चुनाव में भी तो इनके शक्ति का प्रदर्शन पिछले दिनों सबने देखा है.

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बिहार में एआईएमआईएम के 5 विधायक (ETV Bharat)

"हम लोगों ने राज्यसभा में सपोर्ट किया था और उस समय तेजस्वी यादव की ओर आश्वस्त किया गया था विधान परिषद में समर्थन देने का. ऐसे में तेजस्वी यादव से हम अपने दल के लिए सहयोग देने की मांग करेंगे."- अख्तरुल ईमान, प्रदेश अध्यक्ष, एआईएमआईएम

क्या बोले आरजेडी प्रवक्ता?: हालांकि आरजेडी की तरफ से एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बयान पर कोई जवाब नहीं दिया गया है लेकिन सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से विपक्ष में भगदड़ मचने वाले बयान पर प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, 'राजद विचारों वाली पार्टी है. पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मजबूती से एकजुट है. सत्ता पक्ष के लोग अफवाह फैला रहे हैं.'

आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद (ETV Bharat)

कांग्रेस ने अभी नहीं खोला है पत्ता: विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से अभी तक पत्ता नहीं खोला गया है. वैसे पार्टी नेताओं का कहना है कि जो आलाकमान तय करेगा, हम लोग उस फैसले के साथ रहेंगे. राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के तीन विधायकों के चुनाव में भाग नहीं लेने के कारण ही पांचों सीट एनडीए ने जीत लिया था. उसके बाद से कांग्रेस और आरजेडी के बीच दूरियां बढ़ी है. ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस क्या आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन करती है या नहीं?

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राजेश राम के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

आईआईपी और बहुजन समाज पार्टी के भी एक-एक विधायक हैं. राज्यसभा में दोनों विधायकों ने आरजेडी उम्मीदवार का समर्थन किया था. अब देखना है इस बार उनका क्या रुख होता है. बसपा के उम्मीदवार का कहना है कि जो बहन जी (मायावती) का आदेश होगा, हम उसके साथ रहेंगे.

बीजेपी को 4, जेडीयू को 3 सीट: विधान परिषद के खाली हो रही सीटों में से सबसे अधिक बीजेपी को 4 और जेडीयू को 3 मिलना तया है. इसके अलावे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एक सीट और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा (रामविलास) को एक सीट मिलेगी. हालांकि जीतनराम मांझी की तरफ से भी दावेदारी हो रही है.

Bihar MLC Election 2026
बिहार विधान परिषद (ETV Bharat)

नीतीश कुमार के बेटे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश का विधान परिषद में जाना तय है. 8 उम्मीदवारों को लेकर एनडीए में मंथन हो रहा है. जातीय और सामाजिक समीकरण के हिसाब से ही नाम तय होगा कई नए चेहरे की लॉटरी लगेगी. खाली हो रही सीटों में से जेडीयू के 5, बीजेपी के दो, आरजेडी के दो और कांग्रेस की एक सीट है.

ऐसे में आरजेडी को यदि एक सीट इस चुनाव में मिल जाती है तो उसके बावजूद विपक्ष को दो सीटों का नुकसान होना तय है. वैसे फिलहाल ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी यादव की एक मात्र सीट पर मुश्किल जरूर बढ़ा दी है, क्योंकि एनडीए ने 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारा तो चुनाव तय है. ऐसी स्थिति में इस बार भी विपक्ष में आरजेडी-कांग्रेस में विधायक ने बागी तेवर दिखाया तो लड़ाई दिलचस्प हो सकती है.

ये भी पढ़ें: बिहार में MLC चुनाव का शंखनाद, एक उपचुनाव समेत 10 सीटों के लिए 18 जून को मतदान

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