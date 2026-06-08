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Bihar MLC Election: 10 सीटों के लिए 10 उम्मीदवार, सभी की जीत तय.. दीपक प्रकाश देंगे मंत्री पद से इस्तीफा?

बिहार एमएलसी चुनाव में सभी 10 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय है. दीपक प्रकाश ने पर्चा नहीं भरा, ऐसे में उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ेगा.

Bihar MLC Election
बिहार विधान परिषद चुनाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 8, 2026 at 4:25 PM IST

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पटना: आज बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख थी. अंतिम दिन 10 उम्मीदवारों ने पर्चा भरा. एनडीए की तरफ से 9 और महागठबंधन से एक प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया. 10 सीटों पर 10 नोमिनेशन के कारण सभी की जीत तय है.

मैदान में 10 कैंडिडेट: 9 सीटों पर सामान्य चुनाव और एक सीट पर उपचुनाव के लिए नॉमिनेशन किया गया गया. जिसमें जेडीयू-बीजेपी के 4-4 और एलजेपीआर से एक कैंडिडेट ने नामांकन किया, जबकि आरजेडी से भी एक प्रत्याशी ने पर्चा भरा.

बिहार विधान परिषद चुनाव में निर्विरोध निर्वाचय तय (ETV Bharat)

"मैं पार्टी के नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं. मां-बाप ने जन्म दिया. मैंने कर्म किया और पार्टी ने मुझे पहचान दिया. इसके लिए पार्टी का कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूं."- अनिल कुमार ठाकुर,एमएलसी कैंडिडेट, बीजेपी

किस दल से कौन उम्मीदवार?: भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संजय मयूख, पवन सिंह, अनिल ठाकुर और शीला पंडित ने नॉमिनेशन किया, जबकि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से निशांत कुमार, भारती मेहता, शिवरानी प्रजापति और ललन प्रसाद (उपचुनाव) ने नॉमिनेशन किया. वहीं, एलजेपीआर की तरफ अशरफ अंसारी ने नॉमिनेशन फाइल की. इसके अलावे आरजेडी से सुनील कुमार सिंह ने भी पर्चा भरा.

PAWAN SINGH
नामांकन का पर्चा दाखिल करते पवन सिंह (ETV Bharat)

"हमारे अभिभावक नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद है हमारे जैसे कार्यकर्ता को. इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहती हूं. नीतीश जी ने पंचायत में महिला आरक्षण दिया था और आज विधान परिषद में 50 फीसदी भागीदारी देकर दिखाया कि बिहार की बेटी बराबरी के लिए तैयार है."- भारती मेहता, एमएलसी कैंडिडेट, जेडीयू

सभी का निर्विरोध निर्वाचन तय: बिहार विधान परिषद के इस चुनाव में एक सीट के लिए 25 विधायकों की वोट की जरूरत है. ऐसे में 201 विधायकों के साथ एनडीए के 9 उम्मीदवार बिहार विधान परिषद की सीट आसानी से बिना चुनाव हुए जीत जाएंगे. वहीं, एक सीट राष्ट्रीय जनता दल के खाते में आसानी से चली जाएगी.

दीपक प्रकाश क्या करेंगे अब?: वहीं पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने नामांकन नहीं किया. ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि वह जल्द ही मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि वह किसी भी सदन के सदस्य नहीं है. हालांकि आरएलएम प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह का कहना है कि इस पर फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा.

"शीर्ष नेतृत्व का फैसला होगा, हम से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? कौन आगे मंत्री बनेगा, इस पर फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे."- आलोक सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोक मोर्चा

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