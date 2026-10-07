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एक सीट पर 40 कैंडिडेट, जानें बिहार MLC चुनाव में कौन सी सीट पर कितने उम्मीदवार ठोक रहे ताल

जहां तक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवारों की बात है तो दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक 40 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया है. किसी का नामांकन रद्द नहीं हुआ है, सभी 40 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. उसके बाद पटना स्नातक में 22 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था. चार का नामांकन रद्द हुआ है. अब 18 उम्मीदवार मैदान में बच गए हैं.

नीरज कुमार के बाद एनडीए के नेता (ETV Bharat)

स्क्रुटनी के बाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 62 उम्मीदवार मैदान में बच गए हैं. कुल 66 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया था लेकिन चार उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है. वहीं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 98 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया था. इसमें से आठ उम्मीदवार का नामांकन रद्द किया गया है. अब 90 उम्मीदवार मैदान में बच गए हैं.

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 20 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था, तीन उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ है. अब 17 उम्मीदवार मैदान में बच गये हैं. जबकि कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 16 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था. एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है, अब 15 उम्मीदवार बच गये हैं.

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 62 उम्मीदवार

निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक पटना में 22 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन किया था. जिसमें से तीन उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है, अब 19 उम्मीदवार बच गए हैं. वहीं सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है 19 उम्मीदवार मैदान में है.

चुनाव प्रचार में जुटे प्रशांत किशोर (ETV Bharat)

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी किसी उम्मीदवार का नामांकन रद्द नहीं हुआ है. 11 उम्मीदवार मैदान में हैं. जबकि दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 14 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था. एक उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ है, अब 13 उम्मीदवार बच गये हैं.

कल है नामांकन वापसी की अंतिम तिथी

विधान परिषद के चुनाव में 8 अक्टूबर को नामांकन वापसी का अंतिम दिन है. यदि उम्मीदवार नामांकन वापस लेंगे तो उम्मीदवारों की संख्या और घटेगी. यदि एक भी उम्मीदवार नामांकन वापस नहीं लेते तो चुनाव आयोग की तरफ से जांच के बाद जो आज लिस्ट जारी की गई है उतने उम्मीदवार चुनाव मैदान में एक दूसरे को चुनौती पेश करेंगे. स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में अभी कुल 152 उम्मीदवार मैदान में हैं.

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