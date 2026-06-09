इंजीनियर नहीं हैं निशांत कुमार..पवन सिंह सबसे अमीर.. जानें बिहार MLC उम्मीदवारों के हलफनामे की बड़ी बातें
बिहार MLC चुनाव को लेकर प्रत्याशियों का हलफनामा सामने आया. पवन सिंह सबसे अमीर तो निशांत कुमार के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है. पढ़ें
Published : June 9, 2026 at 1:06 PM IST
पटना: बिहार विधान परिषद के लिए 10 सीटों पर 10 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन कर दिया है. दसों उम्मीदवार का निर्विरोध चुना जाना तय है. एनडीए के नौ उम्मीदवार हैं, जबकि राजद का एक उम्मीदवार है. विधान परिषद के लिए नॉमिनेशन में सभी उम्मीदवारों ने संपत्ति का विवरण भी पेश किया है.
गायक पवन सिंह सबसे अमीर: दसों उम्मीदवारों में पवन सिंह 19.44 करोड़ की चल अचल संपत्ति के साथ सबसे अमीर हैं. पवन सिंह आधुनिक कार के भी शौकीन हैं. टोयोटा, फॉर्च्यूनर, लेजेंडर, लैंड क्रूजर, महिंद्रा, थार स्कॉर्पियो और सुजुकी स्कूटी के मालिक हैं.
6 केस दर्ज: पवन सिंह के ऊपर 6 केस दर्ज हैं. पटना, आरा , लखनऊ और मुंबई में जमीन कमर्शियल बिल्डिंग और फ्लैट हैं. 70 लाख रुपए का सोना भी पवन सिंह के पास है.
कितनी संपत्ति के मालिक हैं सुनील सिंह: राजद के सुनील सिंह के पास 10.87 करोड़ की चल अचल संपत्ति है. सुनील सिंह के पास मारुति एस्टीम, हुंडई गाड़ियां हैं. 61 लाख रुपए के आभूषण हैं. सुनील सिंह के पास डीबीबीएल और एक रिवाल्वर भी है. सुनील सिंह पर 8 आपराधिक मामले दर्ज हैं.
करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं निशांत: नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के पास 4.63 करोड़ की चल अचल संपत्ति है . निशांत के पास 17409 रुपए नगद राशि है और 72 लाख 22805 का एफडी कराया है. म्युचुअल फंड में भी निशांत ने निवेश किया है. वहीं एनएससी भी डाकघर में ले रखा है.
कोई भी आपराधिक मामला नहीं: निशांत के पास दो गाड़ियां हैं हुंडई ग्रैंड i10 और किया सेल्टो. निशांत के ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है. वहीं नालंदा के कल्याण विभाग और पटना के कंकड़बाग, शेखपूरा, जगनपुरा में जमीन और फ्लैट है.
इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं: चुनावी हलफनामे के अनुसार, निशांत की उच्च शिक्षा अधूरी है. उन्होंने 1998 में पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की. इसके बाद रांची के प्रतिष्ठित बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (BIT) मेसरा में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोग्राम में दाखिला लिया. हालांकि, निशांत कुमार वह कोर्स पूरा नहीं कर सके. उन्होंने कुल 8 सेमेस्टर में से केवल 5 सेमेस्टर पूरे किए और 2001 में पढ़ाई छोड़ दी.
भारती मेहता की संपत्ति: जदयू की विधान पार्षद उम्मीदवार भारती मेहता पास भी करोड़ो की संपत्ति है. भारती मेहता नीलम और पुखराज धारण करती हैं. 620 ग्राम सोना और 700 सौ ग्राम चांदी भी है. 67000 का हीरा भी है. भारती मेहता के पास आवासीय फ्लैट भूखंड के अलावा खेती की भी जमीन है और टोयोटा इनोवा गाड़ी भी है.
कितने अमीर हैं संजय मयूख?: बीजेपी के विधान पार्षद उम्मीदवार संजय मयूख तीसरी बार फिर से सदस्य बनेंगे. संजय मयूर के पास 1.76 करोड़ की चल संपति है. टाटा सफारी कार है. वहीं 100 ग्राम सोना भी संजय मयूख के पास है. संजय मयूख पर एक केस भी दर्ज है. मामला पटना के कोतवाली थाने में बिना अनुमति जुलूस निकालने एवं रास्ता रोकने को लेकर है.
जदयू के विधान पार्षद उम्मीदवार ललन प्रसाद चल संपत्ति 5.60 लाख है. वहीं 14.90 लाख की अचल संपत्ति भी है. 2007 में खरीदी गई एक बाइक भी इनके पास है. ₹100000 की एक सोने की अंगूठी भी इनके पास है.
बीजेपी के विधान परिषद उम्मीदवार अनिल ठाकुर ने 2025- 26 में 694760 आय दिखाया है. इनके पास 100 ग्राम सोना और 600 ग्राम चांदी है और 71000 मूल्य की कृषि योग्य भूमि भी है. ₹60000 नगदी और बैंक में 163000 जमा है. इनफील्ड और मारुति डिजायर भी गाड़ी इनके पास है.
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