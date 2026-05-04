बिहार MLC उपचुनाव में BJP की निर्विरोध जीत, अरविंद शर्मा को मिला सर्टिफिकेट
सूर्य कुमार शर्मा निर्विरोध MLC बन गए. BJP ने बनाया उम्मीदवार था. इसपर सीएम सम्राट चौधरी ने MLC को बधाई दी.
Published : May 4, 2026 at 8:25 PM IST
पटना: बिहार एमएलसी उपचुनाव के नतीजे आ गए. एक सीट पर चुनाव होना था, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी सूर्य कुमार शर्मा उर्फ अरविंद शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हो गए. बिहार विधान परिषद की ओर से निर्वाचित घोषित किया गया. रिटर्निंग ऑफिसर छोटे पासवान ने सूर्य कुमार शर्मा को निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिया है.
सीएम सम्राट चौधरी ने दी बधाई: सूर्य कुमार शर्मा के निर्विरोध चुने जाने पर सीएम सम्राट चौधरी ने बधाई दी. उन्होंने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए लिखा..'बिहार विधान परिषद की विधानसभा कोटे की सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा सूर्य कुमार शर्मा (अरविंद शर्मा) जी का निर्विरोध निर्वाचित होना उनके संपूर्ण, सतत जनसेवा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है. उनकी मेहनत, निष्ठा और जनहित के प्रति लगन सराहनीय है. हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं.'
बिहार विधान परिषद की विधानसभा कोटे की सीट पर हुए उपचुनाव में भाजपा के श्री सूर्य कुमार शर्मा (अरविंद शर्मा) जी का निर्विरोध निर्वाचित होना उनके संपूर्ण, सतत जनसेवा और संगठन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।— Samrat Choudhary (@samrat4bjp) May 4, 2026
उनकी मेहनत, निष्ठा और जनहित के प्रति लगन सराहनीय है। हार्दिक बधाई एवं… pic.twitter.com/6tcjMyTqlh
30 अप्रैल को नामांकन किये थे सूर्य कुमार शर्मा: पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे एमलएसी रहते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी. इसके बाद यह सीट खाली थी. इस सीट पर कई दावेदार थे, लेकिन बीजेपी ने सूर्य कुमार शर्मा को उम्मीदवार बनाया था. 30 अप्रैल 2026 को इन्होंने एमएलसी के लिए नामांकन किया था. आखिर में निर्विरोध निर्वाचित हुए.
बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं: सूर्य कुमार शर्मा बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता रहे हैं. भूमिहार जाति से आते हैं और एक अनुभवी नेता के रूप में जाने जाते हैं. वर्तमान में बीजेपी कार्यालय के प्रभारी भी हैं. अब एमएलसी भी बन गए हैं. एमएलसी बनने के बाद इन्हें पार्टी की ओर से नेता शुभकामनाएं भी दिए.
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