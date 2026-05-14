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नीतीश कुमार के CM पद से हटने के बाद JDU को लगा जोर का झटका, हार गई पहली चुनावी जंग

आरजेडी की जली 'लालटेन': भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद उपचुनाव के लिए 12 मई को वोटिंग हुई थी. आज उसके परिणाम आए. आरजेडी कैंडिडेट सोनू कुमार राय ने जेडीयू उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को 340 मतों से हरा दिया. सोनू को 2486 और कन्हैया को 2146 वोट मिले हैं.

पिता की सीट नहीं बचा पाए कन्हैया: राधाचरण सेठ लगातार दो बार से भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. पहले वह आरजेडी के सिंबल पर एमएलसी बने, फिर 2022 में जेडीयू के टिकट पर विधान पार्षद चने गए. हालांकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उनको संदेश से लड़ाया और वह जीतकर विधायक बन गए. उनके इस्तीफे के बाद हुए उपचुनाव में बेटे कन्हैया प्रसाद को आरजेडी के सोनू राय के हाथों मात मिली.

जेडीयू को लगा बड़ा झटका: इस उप-चुनाव में जेडीयू ने कन्हैया प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाया था. पार्टी को उम्मीद थी कि वह इस सीट पर न केवल वह जीत दर्ज करेंगे, बल्कि पिता राधाचरण सेठ की राजनीतिक विरासत को बरकरार रखेंगे लेकिन नाकामी हाथ लगी.

पटना: बिहार की जिस विधान परिषद सीट पर लगातार दो टर्म से जनता दल यूनाइटेड के विधायक राधाचरण साह उर्फ राधा चरण सेठ का कब्जा था, वहां पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है. ये हार इसलिए भी अहम हो जाती है कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ने के बाद राज्य में ये पहली चुनावी जंग थी.

तेजस्वी यादव के साथ सोनू कुमार राय (सबसे बाएं) (ETV Bharat)

उपचुनाव क्यों अहम?: असल में मुख्यमंत्री बदलने के बाद बिहार में अबतक विधान परिषद की दो सीटों पर उप-चुनाव हुए हैं. एक सीट पर एनडीए ने जीत हासिल की है और दूसरी पर महागठबंधन (आरजेडी) को जीत मिली है. इसके बावजूद भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार की अहमियत इस मायने में बढ़ जाती है कि जिस सीट पर एनडीए को जीत मिली है, उसका फैसला विधायकों की संख्या से तय हुआ.

वहीं, भोजपुर-बक्सर स्थानीय प्राधिकार के विधान परिषद उपचुनाव के लिए स्थानीय जन-प्रतिनिधियों ने वोट डाले थे. यानी मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षदों ने मताधिकार का प्रयोग किया था. इस चुनाव में भी सीधे तौर पर जनता ने वोट नहीं डाले लेकिन उनके स्थानीय प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. इसका मतलब ये भी होता है कि वह स्थानीय जन-प्रतिनिधि आम जन मानस की भावनाओं करीब से और बेहतर तरीके से समझते हैं.

दोनों डिप्टी सीएम के साथ नीतीश कुमार (ETV Bharat)

जेडीयू के लिए खतरे की घंटी?: वैसे तो इस उपचुनाव से न सरकार की सेहत पर असर पड़ने वाला है और न ही जेडीयू कमजोर होने वाला है लेकिन इसके बावजूद इसका संदेश गहरा है. नीतीश कुमार ने 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया और 14 मई को विधान परिषद उप-चुनाव में जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा है. अभी आने वाले दिनों में विधान परिषद की 9 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसे में पार्टी को प्रत्याशी चयन से लेकर रणनीति बनाने में ऐहतियात बरतनी होगी.

सत्ता में होने के बावजूद शिकस्त: पिछले एक महीने में क्या बदला? सिर्फ इतना ही ना कि नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं हैं. उनकी जगह बीजेपी नेता सम्राट चौधरी सीएम हैं. क्या गठबंधन का सहयोग नहीं मिला या नेताओं का स्थानीय स्तर पर कनेक्शन टूट गया है? हालांकि अपने कैंडिडेट की हार पर जेडीयू के नेता खुलकर बोलने से बच रहे हैं. नीतीश के करीबी और पार्टी एमएलसी संजय गांधी ने कहा, 'हम लोग पूरी जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद ही कुछ बताएंगे.'

जीत से आरजेडी उत्साहित: वहीं, इस जीत से राष्ट्रीय जनता दल के नेता गदगद हैं. मुख्य प्रवक्ता शक्ति का दावा है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो तो वे लोग हर चुनाव जीतेंगे. उन्होंने ईवीएम को अवैध घोषित करने तक की मांग कर दी.

"जहां भी बैलेट से चुनाव होगा हम लोग जीतेंगे. भोजपुर बक्सर विधान परिषद उपचुनाव में हम लोगों ने जीत हासिल की है. ईवीएम से जब चुनाव होता है तो चुनाव आयोग मैनिपुलेट करता है, इसलिए हमलोग चाहते हैं ईवीएम को अवैध घोषित कर दिया जाए."- शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता, आरजेडी

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