'हमने चुनावी हलफनामे में कोई गलत जानकारी नहीं दी' हाईकोर्ट के नोटिस पर विधायकों की प्रतिक्रिया
क्या बिहार चुनाव के दौरान हलफनामे में उम्मीदवीरों ने गलत जानकारी दी थी? आज पटना उच्च न्यायालय ने 42 विधायकों को नोटिस भेजा है. पढ़ें..
Published : February 19, 2026 at 6:01 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतने वाले 42 विधायकों को पटना हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है. इनमें सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष के भी विधायक शामिल हैं. इन पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप है. जीते हुए विधायकों के खिलाफ हारे हुए उम्मीदवारों ने याचिका दर्ज कराई थी.
बिहार के 42 विधायक को नोटिस: गुरुवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने सभी जीते हुए विधायकों को नोटिस जारी करके जवाब-तलब किया है. मामला पटना हाईकोर्ट में लंबित है. जिन विधायकों पर आरोप लगा है, उसमें ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा, विधायक चेतन आनंद और गोह विधायक अमरेंद्र प्रसाद समेत पक्ष-विपक्ष के अन्य विधायकों के नाम शामिल हैं.
"जब हलफनामा दाखिल करेंगे, तभी कुछ कहा जा सकता है कि कौन सा मामला है. उच्च न्यायालय में तो कई तरह के मामले आते रहते हैं. मैं भी पहले झेल चुका हूं तो अपनी बात रखेंगे."- तारकिशोर प्रसाद, बीजेपी विधायक सह पूर्व डिप्टी सीएम
'विपक्ष के पास कोई काम नहीं': वहीं, जेडीयू के विधायक विजय सिंह ने ऐसी किसी गड़बड़ी से इंकार किया है. उन्होंने कहा, 'जो हार गए हैं, उनके पास कोई नहीं है. विपक्ष के पास कोई विजन नहीं है. यही सब काम करेंगे.
'हमने जानकारी नहीं छिपायी': सीपीआई माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद ने कहा कि गड़बड़ी की बात तो है. ईवीएम की गड़बड़ी से लेकर तमाम चीज हैं. 10 हजार रुपये तो वोट के लिए ही दिया गया है. जहां तक आज के नोटिस का सवाल है तो जरूर जवाब देंगे. आरजेडी प्रसाद ने किसी भी तरह की गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने से इंकार किया है.
"जो हमारे विपक्षी हैं, उन्हें यह पच नहीं रहा है कि आम आदमी जीतकर सदन में कैसे पहुंच गया? हम लोग तो वैसे ही एसआईआर का विरोध कर रहे थे. ऐसे में गलत जानकारी क्यों देंगे?"- अमरेंद्र प्रसाद, विधायक, आरजेडी
2025 चुनाव का परिणाम: हालिया विधानसभा चुनाव में एनडीए को 202 और महागठबंधन को 35 सीटों पर जीत मिली था. बीजेपी को 89, जेडीयू को 85, एलजेपीआर को 19, हम पार्टी को 5 और आरएलएम को 4 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि आरजेडी को 25, कांग्रेस को 6, सीपीआई माले को 3 के अलावे और सीपीएम और आईआईपी के हिस्से में महज एक सीट गई थी. वहीं एआईएमआईएम को 5 और बीएसपी को एक मिली थी.
