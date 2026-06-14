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बिहार के इन मंत्रियों की सोशल मीडिया पर भारी फजीहत! जमकर हो रहे ट्रोल

अशौक चौधरी पुराने पीए की वजह से ट्रोल : वहीं मंत्री अशोक चौधरी हमेशा किसी न किसी कारण से चर्चा में रहते हैं. अब उनकी चर्चा पुराने पीए के कारण है. केस भी दर्ज कर दिया है. उनका सोशल साइट पुराना पीए देने के लिए तैयार नहीं है. इसके कारण अशोक चौधरी को ट्रोल किया जा रहा है.

मंत्री मिथिलेश तिवारी भी हुए ट्रोल : निशांत के साथ आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जो हाल के दिनों में कई कारणों से चर्चा में हैं. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तो यह कह दिया कि सरकार ने मुझे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी दी है. उसके बाद से लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. वहीं सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने गजब कर दिया, आरजेडी को नसीहत देने की जगह बीजेपी को नसीहत देने लगे. इसके कारण जमकर ट्रोल किया गया है.

निशांत नहीं हैं 'इंजीनियर' : नीतीश कुमार के बेटे जब से राजनीति में आए हैं, लगातार चर्चा में बने हुए हैं. उनके बयान और पहनावे को लेकर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. अब डिग्री को लेकर जो हलफनामा दिया है, उसके कारण चर्चा में हैं. पहले जदयू के नेता निशांत को इंजीनियर बताते हुए थकते नहीं थे, जब भी तेजस्वी से तुलना करने की बात होती थी निशांत को इंजीनियर कहकर हावी होने की कोशिश करते थे. लेकिन अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई बीच में छोड़ने की बात सामने आने के बाद सत्ता पक्ष के लिए जवाब देते नहीं बन रहा है.

'करनी' से ट्रोल होते बिहार के मंत्री : जेडीयू के लोग निशांत को इंजीनियर बताते थकते नहीं थे. निशांत अपने पहनावे को लेकर भी लगातार ट्रोल हो रहे हैं. वहीं दीपक प्रकाश एमएलसी नहीं बनाये जाने के बाद मंत्री पद नहीं छोड़े तो इसके कारण उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. बिहार सरकार के एक मंत्री अशोक चौधरी हैं, उनके पीए ने उनके वेबसाइट पर कब्जा जमा लिया है. इस वजह से अशोक चौधरी को ट्रोल किया जा रहा है.

पटना : बिहार के कई मंत्री इन दोनों खूब ट्रोल हो रहे हैं. बिहार के सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव 'स्लिप ऑफ टंग' के कारण राजद की जगह अपनी पार्टी को ही नसीहत देने लगे और इसके कारण जमकर ट्रोल हुए हैं. वहीं, एमएलसी चुनाव में नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार की डिग्री का खुलासा होने के बाद लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा है.

जब डिप्टी सीएम को साइबर फ्रॉड ने हड़काया : उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र यादव इसलिए चर्चा में है क्योंकि साइबर फ्रॉड ने उन्हें फोन किया था. विजेंद्र यादव ने फोन उठा भी लिया. बिजेंद्र यादव से ओटीपी मांगा तो मना करने पर साइबर फ्रॉड ने जमकर गाली देना शुरू कर दिया. मामला थाना तक भी पहुंच गया और इसी कारण विजेंद्र यादव ट्रोल होने लगे कि उपमुख्यमंत्री होने के बावजूद साइबर फ्रॉड को कैसे नंबर मिल गया?

आरजेडी हुई हमलावर : नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और विपक्ष के लोग ऐसे मंत्रियों के बहाने सरकार पर हमला बोल रहे हैं. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, किस-किस तरह से शिक्षा ग्रहण किया है, वह सब सामने आ रहा है, जहां मुख्यमंत्री सातवीं पास है, तो स्वास्थ्य मंत्री जो कल तक इंजीनियर कहलाते थे, अब पता चल रहा है 12वीं पास हैं.

ट्रोलर्स के निशाने पर निशांत (ETV Bharat)

अपने मंत्रियों का बचाव करने उतरी जेडीयू : ऐसे तो सत्ता पक्ष के लोग अपने ही मंत्रियों के बयान और हरकत से परेशान हैं. लेकिन अपने नेता का बचाव भी कर रहे हैं. जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने निशांत की डिग्री को लेकर किये जा रहे ट्रोल पर विपक्ष पर निशाना साधा है. नीरज कुमार का कहना है कि खुद बेचैन हैं और सवाल उठा रहे हैं. नीरज ने कहा कि शिक्षा मंत्री को इंजीनियरिंग पढ़ने का दायित्व सौंप रहे हैं, तो साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर क्या करेंगे?

''जिनको इतना ज्ञान नहीं है. वे सवाल खड़ा कर रहे हैं. स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई किया है. साइंस कॉलेज से पढ़े हैं. इंजीनियरिंग कॉलेज में भी एडमिशन लिया था. 5 सेमेस्टर पास है, सवाल कौन उठा रहे हैं जिनका नाम तेजस्वी यादव है या 'तरुण यादव' संपत्ति दोनों के नाम से, खेल पुरस्कार में हेरा फेरी, जिनके उम्र में हेरा फेरी है वे सवाल उठा रहे हैं. असल में निशांत के आने से तेजस्वी अशांत हो गए हैं.''- नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू

क्या कहते हैं राजनीतिक विशेषज्ञ : राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है कि कई बार बड़े नेताओं से भी 'स्लिप ऑफ टंग' हो जाता है. रामकृपाल की ही बात करें तो लंबे समय तक आरजेडी में रहे हैं, लेकिन बीजेपी में भी उनका लंबा समय हो गया है. वो मंत्री भी हैं, तो इसलिए इन सबों से बचना चाहिए. अब शिक्षा मंत्री कहेंगे कि उन्हें स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेवारी मिली है तो ट्रोल तो होंगे ही.

मंत्री दीपक प्रकाश (ETV Bharat)

''अब निशांत को ही लीजिए इंजीनियर-इंजीनियर कहा जा रहा था जो लोग इंजीनियर कर रहे थे, पहले पता कर लेते अब जब सच्चाई आई है तो उनके सामने परेशानी बढ़ेगा ही. क्योंकि विरोधी गुट को ऐसे मौके का इंतजार होता है. सोशल मीडिया में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो इस तरह के मौके की तलाश में रहते हैं. इसलिए पार्टी के बड़े नेताओं और मंत्रियों को विशेष रूप से कुछ भी बोलने और करने से पहले अच्छी तरह से सोच समझ लेना चाहिए.''- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ

सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के नेता भी होते हैं ट्रोल : नीतीश कुमार भी अपनी हरकतों के लिए खूब ट्रोल होते रहे हैं. अब उनके बेटे भी चर्चा में है. सत्ता पक्ष ही नहीं विपक्ष के भी कई नेता समय-समय पर ट्रोल किए जाते रहे हैं. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने फिजिक्स-केमिस्ट्री यूनिवर्सिटी बनाने की बात कही थी, इस पर प्रशांत किशोर ने मजाक उड़ाने की कोशिश की थी. लेकिन बाद में उन्हें उनके बयानों को लेकर खूब ट्रोल किया गया और बताया गया कि कहां-कहां यूनिवर्सिटी है.

हीरे के कंगन प्रकरण में लालू परिवार ट्रोल : लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड में नाच गाना का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें भोजपुरी गायक छोटू छलिया ने गायन प्रस्तुत किया था. खुश होकर राबड़ी देवी ने हीरे का कंगन दे दिया. कार्यक्रम और कंगन को लेकर लालू परिवार को खूब ट्रोल किया जा रहा है. ट्रोलिंग पार्टी से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष कोई नहीं बच पाता है. लेकिन मंत्री और बड़े नेता जब अपने बयानों और हरकतों के कारण ट्रोल होने लगे तो सरकार की मुश्किल जरूर बढ़ जाती है. बचाव करना सत्ता पक्ष के लोगों के लिए भी आसान नहीं होता है.

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